Mission du FMI Ã  BrazzavilleÂ : la corruption congolaise a encore de beaux jours devant elleÂ !

Les équipes du FMI sont de retour à Brazzaville. Leur mission se poursuivra du 3 au 18 avril. Pas de perte de temps, la première journée a été centrée, auprès du ministre des finances Calixte Ganongo, sur le statut des discussions sur la dette extérieure et sur l’audit de la dette intérieure ; avec une grande question sur la situation des finances publiques en 2017 et également, et surtout très sûrement, « la situation du compte en Chine ». Mystère et boule de gomme, qui osera croire que ce pactole des Nguesso, même s’il est au nom de Jean-Jacques Bouya, fera le chemin inverse pour se retrouver dans les caisses de l’Etat congolais ?

Il faut être bien naïf pour croire que la leçon de l’orthodoxie a été retenue à Brazzaville. Le FMI n’obtiendra qu’un modeste os à ronger, rien de plus. Le clan au pouvoir est dans le rapport de force, jouant des soutiens nombreux qu’il compte encore et qui ne souhaitent pas le voir sombrer pour des intérêts divers.

La lutte contre la corruption a-t-elle été vraiment engagée ou bien faudra-t-il se satisfaire de quelques arrestations homéopathiques, plus que symboliques, destinées à sauver la face de l’Institution de Bretton Woods ; comme ce fut le cas pour le Point d’achèvement au PPTE, à la fin 2009, avec la fermeture exigée par cette dernière de la Cotrade de Kiki. Rien de plus que de la poudre aux yeux…

Aujourd’hui, une victoire majeure aurait été le retour dans le giron de l’Etat congolais des participations extorquées par AOGC du faux-nez Denis Gokana, Kontinent de Yaya Moussa ex-FMI mais depuis vrai blanchisseur de l’argent du clan dans des participations pétrolières ou bancaires, Petro-Congo du porteur inconnu Meddy Espérence Edre Lipika ou Likouala SA planquée dans les brûmes des Trusts de Jersey et que Perenco opère sans le moindre état d’âme ; sans oublier les structures de paille en cascade de Marine XII pour dissimuler toujours les mêmes intéressés… !

Rien n’est moins sûr ! Ce patrimoine obtenu en toute illégalité pourrait bien rester dans les mains des malfaiteurs ! Déjà en 2009, avant l’accord du Point d’achèvement par le FMI, le plan de gestion des ressources naturelles au travers de la réalisation d’une étude diagnostique de la gouvernance et de la corruption par un groupe indépendant d’experts de réputation internationale n’avait pu aller à son terme, tant Dominique Strauss Kahn s’empressait, en accord avec des pseudo-lobbyistes, d’accorder l’effacement de la dette à Sassou Nguesso. Aujourd’hui serait-on dans la même urgence aveugle, au prétexte par exemple qu’il faudrait sauver le FCFA d’une dévaluation ?

L’alchimiste Yaya Moussa, qui transforma des comptes plombés en comptes en or bons pour le PPTE avec la bienveillante assistance de Lazard, avait quitté le Congo Brazzaville en juillet 2009. Oscar Melhado fut rapidement à la hauteur de la succession. Ce dernier flattait, le mardi 3 novembre 2009, le Congo de se trouver « dans la dernière ligne droite du point d’achèvement…. Une fois cet objectif atteint, le Congo disposera des ressources additionnelles qui seront consacrées à la construction des infrastructures et des services de base pour le développement économique. Cela permettra au Congo de résoudre les deux principaux problèmes du pays, notamment le chômage et la pauvreté. »

Il s’en suivait une liste de propositions (et non des conditionnalités) sur le mode de fonctionnement de l’Etat, l’accroissement de la transparence et l’utilisation efficiente des ressources de l’Etat, et de faire jouer au gouvernement un rôle actif dans les secteurs sociaux stratégiques, principalement l’éducation et la santé. Puis, espérant que le Congo des Nguesso corrupteurs prendrait la même direction que d’autres pays émergents de l’Est asiatique, tel Singapour, Oscar Melhado exprimait aux Dépêches de Brazzaville que le moment de la décision était arrivé et qu’il fallait éviter de perdre cette occasion.

La bonne blague !

Monsieur Melhado, comme son prédécesseur et bon nombre de responsables, telle la directrice du Département Afrique, Madame Antoinette Sayeh, qui baignaient dans la plus totale autosatisfaction, réclamaient ni plus ni moins qu’un chèque en blanc (finalement de 5 milliards de dollars) au régime qui figurait en tête des Etats les plus corrompus et corrupteurs de la planète !

Tout le monde connait la suite : l’empressement « désintéressé » du lobby du Point d’achèvement accordé au très corrupteur Congo Brazzaville, sur la base de faux rapports, allait faire sombrer ce pays dans la pire gabegie financière et le pire pillage institutionnalisé qu’il pouvait connaître. Une responsabilité immense qui pèsera toujours sur le Fonds Monétaire International en attendant, celle éventuelle d’un plan de sauvetage de la dictature en place !

Les mêmes experts ou presque sont présents au chevet d’un Congo agonisant. Ils sont encore prêts à apporter un concours sensiblement égal voire supérieur. Dans ces affaires de charité que l’on accorde à certains Etats voyous, on peut toujours s’attendre à un brin de reconnaissance sonnante et trébuchante. C’est un soupçon qu’il sera difficile d’exclure d’autant plus que des tentatives de corruption de certains membres du personnel du FMI se seraient produites…

Heureusement, fort heureusement, les équipes de 2017-2018 sont autrement composées et dirigées que celles de 2008-2009. L’espoir subsiste pour le FMI, avec les femmes et les hommes qui sont à sa tête actuellement, qu’il ne se fourvoiera pas encore une fois quelles que soient les pressions dont, elles ou ils, feront l’objet des réseaux proches ou très favorables à Denis Sassou Nguesso. Tenir bon, il ne faut rien céder car tout pourrait bientôt vaciller autour de ce dernier.

Simon Piel et Joan Tilouine journalistes au Monde, ont publié un long article dans l’édition du Mercredi 4 avril au sujet justement d’un de ses réseaux et des hommes qui le composent : Alexandre Djouhri et Dominique de Villepin très proches du dictateur de Brazzaville. L’article se termine ainsi : « Alexandre Djouhri peut donc encore compter sur de nombreux soutiens. Le 18 février, alors qu’il était sous contrôle judiciaire, plusieurs d’entre eux s’étaient rendus à Londres pour fêter son anniversaire, avait raconté l’Express ; là encore M. de Villepin, ou encore l’ancien ministre de la culture, Renaud Donnedieu de Vabres. Son ami Bernard Squarcini, ancien patron de la direction centrale du renseignement intérieur, avait, lui, dû rebrousser chemin en raison d’un problème de train. « Je les tiens tous par les couilles », aime à répéter l’intermédiaire, dans le langage fleuri qu’il affectionne. »

Si Alexandre Djouhri peut se permettre de tenir ce langage fleuri, ou pas, comment ne pas donner tout leur sens aux affirmations que tenaient Alfred Sirven, ex-inculpé dans l’affaire ELF, à ses visiteurs concernant Brazzaville : « Sassou Nguesso peut faire sauter sept fois la République française ! » Et ce dernier n’attend pas une quelconque célébration de son anniversaire : ce qu’il exige ce ne sont ni plus, ni moins, que quelques milliards de dollars pour sauver son pouvoir !

Ceux qui oseront les lui accorder, risqueront fort de se retrouver un jour sur un banc des accusés tant la mobilisation est grande contre ce projet. Un plan de sauvetage pour le CongoB après le PPTE volé aura beaucoup de mal à passer sans encombre !

Rigobert OSSEBI

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter