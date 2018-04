Du prisonnier politique Kikhounga-Ngot aux prisonniers politiques d’aujourd’hui au CongoÂ : Et si en 2018, Sassou faisait comme Youlou qui , en 1960, avait reconnu que le dossier Ã©tait Â«Â videÂ Â» dans l’affaire du Â«Â complot communisteÂ Â»Â ?

En ce 8 avril 2018, 3ème anniversaire du décès de ce syndicaliste, homme politique et entrepreneur qu’était Simon- Pierre Kikhounga –Ngot (1920-2015), l’une des pages sombres de l’histoire du Congo qui pourrait aider les citoyennes, les citoyens et les gouvernants à mieux tirer les leçons de l’expérience de ce grand homme est une affaire politique judiciarisée. Une affaire qu’on appelle « le complot communiste » en 1959, une affaire presque toujours cachée depuis lors et que les Congolais du 21ème siècle ont pu enfin découvrir dans le magnifique film Révolutionnaires de Tall Boukambou en 2015.

Quand on suit attentivement le récit livré par Simon-Pierre Kikhounga- Ngot lui-même sur cet épisode de sa longue vie, on peut trouver des bonnes réponses à plusieurs questions. Par exemple, les suivantes : pourquoi le Président Fulbert Youlou, qui est originaire du sud du pays, fait-il emprisonner des citoyens qui également originaires du sud ? Quelles conséquences devrait-on tirer du fait que les prisonniers étaient « de gauche » et le Président de la République était « de droite » ? Comment se comporte alors le procureur de la République ? Qu’est-ce qu’un « dossier vide » ? Comment les prisonniers se battent-ils pour obtenir le statut de « prisonniers politiques » ? Comment se comportent-ils en prison ? Que font les défenseurs des droits humains et les amis des prisonniers, notamment les personnalités influentes ? Comment les pressions de la société civile en France et dans le reste du monde peuvent peser dans la balance, s’agissant tout particulièrement des syndicalistes et des militants des organisations des jeunes et des femmes ? Comment doit se comporter un Président de la République ?

Lisons ce récit de Simon- Pierre Kikhounga-Ngot recueilli par l’ancien prisonnier politique

Noël Magloire NDOBA.

MAI –NOVEMBRE 1960 : CE QUE LE PREMIER GOUVERNEMENT DE FULBERT YOULOU APPELLE « LE COMPLOT COMMUNISTE »

En mai 1960 se déclenche une grève générale à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans la vallée du Niari. Tous les dirigeants de la CGT, dont le Secrétaire Général Julien Boukambou et le numéro 1 à Pointe-Noire, Makosso Tchapi , de même que des responsables des mouvements de jeunesse de gauche comme Aimé Matsika, une responsable du mouvement des femmes, Alice Badiangana, sont mis en prison sans jugement. Seul ancien ministre et ancien dirigeant de la CGT, seul leader de parti politique en qualité de Vice-Président du MSA, je fais partie de ces prisonniers politiques, de mai à novembre 1960 à la Maison d’Arrêt de Brazzaville. Officiellement, c’est l’affaire du « Complot communiste ». Des avocats se mobilisent en France pour assurer la défense de nos droits. En prison nous développons une activité militante exemplaire, dans un esprit de solidarité. Un jour de novembre 1960, le Président Fulbert Youlou lui-même vient dans le bureau du régisseur de la Maison d’Arrêt, en compagnie de son directeur de cabinet, le juge Joseph Pouabou, m’annoncer trois choses : primo : je suis désormais libre ; secundo : on l’a trompé avec cette histoire de « complot communiste » ; tertio : il me réserve un poste au gouvernement.

1. « Le complot communiste » : des prisonniers sans jugement dès mai 1960

A l’appel de la Confédération Générale du Travail (CGT), un mouvement de grève générale est suivi pendant quelques jours dans les trois plus grandes villes du Congo (Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie), ainsi que dans une bonne partie de la vallée du Niari. Des arrestations ont lieu partout. Sans aucun jugement, des dirigeants syndicaux, des dirigeants de la jeunesse et des femmes sont mis en prison. Je suis alors le seul homme politique de mon rang parmi ces prisonniers. Que s’est-il passé ?

Les personnes mises en prison et la question du « complot communiste »

Des arrestations ont lieu à Brazzaville, la capitale. Il s’agit d’arrestations arbitraires. Et tel est le cas également dans d’autres localités du sud du pays.

BRAZZAVILLE :

Boukambou Julien , instituteur, secrétaire général de la CGT

Tauley Ganga Abel, comptable, membre du bureau confédéral de la CGT

Matsika Aimé , agent de l’ASECNA, responsable de la jeunesse dans le bureau confédéral de la CGT

Badiangana Alice , responsable des femmes dans le bureau confédéral de la CGT ;

Ndoudi Ganga , employé de commerce, membre du bureau confédéral de la CGT ;

Beloz Balossa, employé de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, respon-sable de la jeunesse dans le bureau confédéral de la CGT ;

Louzolo Gabriel, employé de commerce, membre du bureau confédéral de la CGT ;

Mahoungou Abel, vétérinaire, membre du bureau confédéral de la CGT ;

Loumouamou , employé de commerce, membre du bureau confédéral de la CGT ;

Bintsangou , comptable, membre du bureau confédéral de la CGT ;

Okoko, employé de commerce, membre du bureau confédéral de la CGT ( le seul prisonnier originaire du nord du pays).

POINTE-NOIRE :

Makosso Tchapi , menuisier, responsable No 1 de la CGT à Pointe Noire

Mbizi, employé de commerce, membre du bureau de la CGT à Pointe Noire

Lemouth,comptable, membre du bureau de la CGT à Pointe Noire

MADINGOU:

Kaya Maurice, employé de commerce, délégué syndical

SIBITI:

Ngono Maurice, membre du bureau de la CGT dans le Niari

Mouaya Jean-Jacques, instituteur, membre du bureau confédéral de la CGT

A DOLISIE :

Kikhounga- Ngot Simon-Pierre , ancien ministre et ancien haut conseiller de l’AEF

Mon arrestation, à Dolisie, a lieu vers le 10 mai 1960 à mon domicile. C’est l’inspecteur de police du nom de Makari qui vient lui-même me le signifier, sans toutefois me mettre des menottes. Makari est un Fançais, un Blanc né en Afrique du Nord.

La chose suivante sera en effet établie : ce que le nouveau gouvernement, à Brazzaville, appelle alors « le complot communiste » restera plutôt un complot contre les forces politiques progressistes, contre les forces syndicales et la jeunesse du côté de la gauche, un complot monté par la droite vichyste et colonialiste sévissant dans l’entourage du Premier Ministre Fulbert Youlou devenu Président de la République. Ces vichystes et colonialistes sont les membres de ce que j’appelle le groupe Bath-Delarue-Gel-Vincent.

Trois membres de ce quator étaient des journalistes pétainistes pendant la seconde guerre mondiale : Bath, Delarue et Vincent. L’autre, Christian Gel, était même directeur de cabinet d’un ministre vichyste.

Comment est-ce possible que des Vichystes viennent ainsi conduire le destin du Congo, à Brazzaville, l’ancienne capitale de la France Libre? En fait, la question du « complot communiste » en 1960 devrait être posée pour l’avenir, pour comprendre certains aspects essentiels de l’évolution politique du Congo.

Qui a décidé de mon arrestation et comment me traiter en tant que prisonnier ?

C’est moi qui arrive le premier en prison à Brazzaville. J’ai été interpellé à Dolisie.

Lorsque j’arrive à Brazzaville, il se pose la question suivante, parmi les autorités ayant décidé de mon arrestation : où Kikhounga Ngot doit-il passer la nuit ? Est-ce dans une cellule de la gendarmerie ou dans la cellule d’un commissariat de police ou bien à la Maison d’arrêt ?

Une autorité a dit au colonel Laval qui commande alors la gendarmerie de me faire passer la nuit dans une cellule de gendarmerie. Mais, le colonel Laval a refusé cela en déclarant tout haut ce qu’il m’a rapporté par la suite. Il a répondu dans les termes suivants aux autorités : « Votre affaire ne tient pas debout. Moi je ne peux pas faire passer la nuit à Monsieur Kikhounga Ngot dans une cellule de la gendarmerie. Si je dois garder Monsieur Kikhounga Ngot la nuit, ce sera dans l’une de mes chambres d’amis. »

Le groupe Bath- Delarue- Gel -Vincent, autrement dit, le groupe des vichystes installé dans l’entourage du Premier Ministre Youlou, a fini par décider de m’envoyer en prison mais en me faisant placer dans le camp des citoyens français de la Maison d’arrêt. Ainsi, pour la première fois de ma vie, je passe une nuit en prison. Evidemment, je suis loin d’imaginer que j’en passerai d’autres durant plusieurs mois. Il se trouve que, pendant ce temps, mes co-accusés sont détenus dans des commissariats de police.

Il faut souligner que tous les magistrats français refusent de se mêler de cette affaire qui est à leurs yeux un montage évident. Le Congo ne compte alors qu’un seul magistrat de nationalité congolaise, en l’occurrence le juge Joseph Pouabou.

Celui-ci se trouvant en mission pour une conférence au Tchad avec le Premier Ministre Fulbert Youlou, il faut attendre son retour.

Deux jours après mon arrestation et dès son retour du Tchad, Monsieur Pouabou, en sa qualité de juge d’instruction, me reçoit à son cabinet, sur convocation.

Je lui annonce que je vais faire une déclaration pour dénoncer les conditions de mon arrestation, tout en ouvrant le livre de Sylvère Alcandre intitulé L’émancipation des peuples colonisés. C’est l’auteur lui-même qui me l’avait offert à Paris.

Mais voilà que le juge Pouabou me dissuade de faire quelque déclaration que ce soit. Et la raison qu’il avance aussitôt me réconforte : « Le dossier est vide ! », dit le juge, en effet. Il le dit en s’exclamant d’une voix solennelle, une voix dont le ton devient si différent de la voix qui m’est pourtant familière depuis l’année 1939, lorsqu’à Dolisie, auprès de mon frère Pierre Mafoua et de Monsieur Hervé Dhello qui est devenu pour moi plus qu’un frère, j’ai fini par trouver en l’homme Pouabou un modèle. Ce modèle qui m’a toujours stimulé dans ma promotion sociale comme cadre.

Pour lui, sans doute, et pour moi, à l’évidence, c’est une épreuve au cours de laquelle les émotions sont intenses.

Je crois en l’homme de loi qui répète un constat dont la conséquence ne devrait être que ma remise en liberté : « Le dossier est vide ! »

Plus tard j’apprendrai que le juge Pouabou est conforté dans ce constat par au moins un fait décisif : le colonel Billette , le commandant de légion de la gendarmerie qui est basé à Pointe-Noire, s’est catégoriquement opposé à l’introduction, dans ce dossier, des faux documents préparés par le groupe Bath-Delarue-Gel –Vincent.

Plus tard j’apprendrai aussi que mon cas, dans cette affaire, a divisé fortement les Blancs en deux camps. D’un côté, les anciens Pétainistes ou Vichystes, qui s’étaient infiltrés en grand nombre en AEF et dont les chefs de file constituaient, autour du Premier Ministre Youlou, le groupe Bath-Delarue-Gel-Vincent. De l’autre côté, les Gaullistes et les hommes de gauche.

En fait, tous les grands Résistants me soutiennent en bloc. D’où les menaces qui sont alors proférées contre mes amis les plus proches parmi les Résistants gaullistes et communistes : Pierre Fouet, un commerçant qui deviendra plus tard exploitant forestier comme moi; l’ancien commandant Maurice –Yvan Dupont qui fonde le village d’Aubeville; le colonel Pierre Moger.

Tout cela je le saurai avec le temps. Les moments que je passe dans le bureau du juge Pouabou et les propos de celui-ci me conduisent à garder mon calme. Mais je deviens un prisonnier politique sans jugement possible : le dossier est vide.

2. Mes co-accusés et moi, notre vie en prison et la question du respect de nos droits

Comment nous revendiquons et obtenons le statut de prisonniers politiques

Lorsque les autres co-accusés sont transférés à la Maison d’Arrêt, tous en venant des commissariats de police de Brazzaville où ils ont été regroupés comme détenus, je demande de les rejoindre là ils sont placés : au « Quartier des Indigènes ». Je quitte ainsi le « Quartier des citoyens français ».

L’unique femme qui est arrêtée avec nous, Alice Badiangana, est affectée au « Quartier des femmes ».

Un incident se produit le soir de mon arrivée au « Quartier de Haute Sécurité ». En effet, il y a une coutume : les prisonniers doivent se faire raser les cheveux avec des tessons de bouteille. Lorsque je me présente, le « spécialiste » -pour ainsi dire- décide d’utiliser des lames rasoirs. Tout se passe bien. Mais le lendemain , lorsqu’arrive le colonel Laval et qu’il constate que l’on m’a rasé les cheveux, le gardien de prisonnier, un sergent gabonais de l’ethnie fang, va vivre l’un des moments les plus difficiles de sa vie.

–Qui a rasé les cheveux de Monsieur Kikhounga –Ngot et sur ordre de qui ?-demande le colonel Laval.

–Monsieur Kikhounga-Ngot s’est présenté et on a fait comme avec tous les autres – répond alors le gardien.

Sur le champ, le colonel Laval décide de renvoyer le sergent gabonais de l’ordre des gardiens. Par la suite le régisseur de la Maison d’Arrêt, Joseph Okabande , est limogé. Il est remplacé par un Inspecteur de police, un Français et Blanc, monsieur Gaif. Celui-ci a pour consignes, entre autres, de ne pas toucher à un cheveu de quelque détenu que ce soit parmi ceux du soi-disant « complot communiste ».

Après un mois et demi environ, nous commençons à poser la question de nos droits en précisant que nous sommes des « détenus politiques ». Nous adressons alors une demande collective, par écrit, au Premier Ministre Fulbert Youlou via le Régisseur de la Maison d’Arrêt pour exiger ce à quoi tout détenu politique a droit, à savoir : un poste de radio ; des journaux ; un matelas ( au lieu de dormir à même le sol, sur le ciment) ; la liberté de recevoir des visiteurs.

En réponse, les autorités décident de satisfaire tous nos besoins exprimés. Nous obtenons aussi le droit de sortir pour une récréation dans la cour de la prison.

Etant conscients que notre séjour peut durer et qu’il est important de le mettre à profit sur le plan politique, nous décidons d’organiser des cours de formation pour les jeunes dans divers domaines. Nous choisissons alors de nous répartir les cours, parmi les aînés, chacun selon son métier ou selon son expérience politique et syndicale.

C’est ainsi que : Tauley Ganga va enseigner la comptabilité ; Julien Boukambou va donner des cours d’Organisation Générale ; Kikhounga-Ngot va assurer la formation en Economie Politique ; Makosso Tchapi va transmettre les connaissances nécessaires sur (et pour) le mouvement syndical au Congo.

Cette expérience dure plusieurs mois.

Les visites de parents, d’amis et autres connaissances et leurs conséquences pour nous, les détenus

Un jour je reçois une visite surprise. C’est un certain Ibrahim, un adjudant-chef tchadien qui vient de la part du Président Tombalbaye du Tchad , pays dont l’indépendance a été proclamée le 11 août 1960 alors que je suis en prison. L’adjudant-chef tchadien me transmet verbalement un message du Président Tombalbaye, mon ami syndicaliste devenu donc Président de la République, celui-là même que mon intervention à Fort-Lamy en tant que syndicaliste, avait permis de sortir de prison. C’était avant l’indépendance, comme je l’ai raconté dans un autre chapitre. Et voici qu’aujourd’hui, à mon tour, je suis en prison.

« – Je viens de la part du Président de la République du Tchad, son Excellence Françaois Tombalbaye. Ma mission est la suivante : de la part du Président, je dois aller voir l’une de vos épouses pour qu’elle le rencontre. Elle-même, votre épouse vous dira ce qu’il en est. »

Par la suite, j’apprends que mon ami le Président Tombalbaye a reçu l’une de mes épouses et lui a remis des cadeaux pour moi. C’est par celle-ci puis par d’autres amis que j’apprends comment notre destin de détenus politiques à la Maison d’arrêt de Brazzaville aurait pu devenir celui de citoyens congolais détenus sans jugement dans des prisons du Tchad.

En effet, l’abbé Fulbert Youlou a cherché à se débarrasser de nous en demandant un échange au Président Tombalbaye que des prisonniers tchadiens viennent continuer leur séjour à la Maison d’arrêt de Brazzaville et qu’en contrepartie, nous du soi-disant « complot communiste », nous puissions aller continuer notre séjour en prison au Tchad.

« Je ne peux pas accepter un groupe de prisonniers dans lequel il y a Simon-Pierre Kikhounga Ngot » : telle a été la réponse de mon ami, le Président Tombalbaye à son homologue, le Président Youlou. Et il a été plus précis : « Bien au contraire, je te demande de libérer Simon-Pierre ».

Après le retour de François Tombalbaye chez lui, nous recevons le tout premier avocat pour notre défense. C’est Maître Kaldor, avocat du Secours Populaire Français. Ensuite vont arriver Maître Pierre Bruguier puis Maître Roger Cevaer, deux avocats envoyés par la CGT et par la Fédération Syndicale Mondiale.

De toutes les visites que je reçois, celle de Jean Félix-Tchicaya est celle qui me donne le plus d’assurance. Je connais l’homme, et qui peut ignorer qu’il a de l’entregent ?

Ce jour-là, il vient de Pointe-Noire pour me rencontrer personnellement et s’entretenir avec le Président Youlou à mon sujet. C’est ce qu’il m’explique dès le début de notre entretien.

« –J’ai dit au Président Youlou de te libérer. Il m’a tout de suite répondu que je devrais venir te voir. »

J’écoute le leader historique. Il me précise comment il a souligné mes qualités et pourquoi il a tenu ce propos si significatif en s’adressant au Président : « Libère Simon-Pierre. Je crois que tu regretteras cette erreur grave ».

C’est le Président lui-même qui lui a dit qu’il est libre de venir me voir en prison. Jean Félix-Tchicvaya a alors vu le juge Pouabou. Ce dernier a voulu me faire venir à son bureau afin que notre entretien ait lieu dans un tel cadre. Mais le leader Félix-Tchicaya a décidé de venir lui-même à la Maison d’Arrêt. Le régisseur, monsieur Gaif, nous a laissés seuls dans son bureau, le Président du PPC et moi. Le juge Pouabou, qui a suivi l’entretien, a eu le dernier mot : « Dans quelque temps, tu recevras d’autres visites importantes ».

En septembre 1960, je reçois la visite d’Hilaire Mavioka, le Maire de Dolisie.

C’est la période au cours de laquelle nous apprenons que le Président du MSA, mon ami Jacques Opangault, qui est devenu ministre dans le gouvernement de Fulbert Youlou, n’a pas pu être reçu par les populations locales au Niari. Pour quelle raison ? Parce que ces populations ont posé une même condition : « Nous ne pouvons pas te recevoir si tu ne viens pas avec Victor Sathoud qui doit nous expliquer pourquoi Kikhounga-Ngot est en prison ».

Comprenant la demande des populations, Jacques Opangault et Victor Sathoud tentent d’effectuer ensemble une tournée dans le Niari , surtout à Dolisie, à Kibangou et à Loudima. Mais presque partout on leur pose une seule et même question : « Pourquoi venez-vous sans Kikhounga-Ngot ? »

Ma libération en novembre 1960 par le Président Youlou lui-même, sans aucune décision de justice, après 6 mois de détention sans jugement

Au bout de six mois, mon séjour en prison va connaître une fin qui justifie la fameuse maxime selon laquelle « La prison est l’anti-chambre du pouvoir ».

Il y a eu les pressions internationales dont l’un des résultats a été au moins le rôle actif des avocats célèbres du barreau de Paris qui sont venus à Brazzaville pour préparer la défense de tous ceux du soi- disant « complot communiste ». Et cela, même si, comme le juge Pouabou me l’a expliqué dès le premier jour, « le dossier est vide ».

Il y a eu les pressions des populations dans diverses localités.

Et un beau jour, le soir venu, arrive dans notre cellule le régisseur de la Maison d’Arrêt, Monsieur Gaif. Il vient me demander de sortir de la cellule et de me rendre avec lui à son bureau. Après quelques protestations, mes co-détenus gardent leur calme sans pourtant qu’ils ne croient entièrement aux garanties données par le régisseur, la crainte d’un enlèvement étant réelle. Et pour cause : dans nos discussions militantes nous avons souvent évoqué pareille situation.

Ma surprise est totale, par la suite. Dans le bureau du régisseur, je trouve l’abbé Fulbert Youlou, mon ancien collègue de l’Assemblée Territoriale et du gouvernement issu des élections de 1957. Il est maintenant Président de la République. Le voilà donc, en compagnie du juge Pouabou, en ce jour de novembre 1960, qui vient me parler à la Maison d’Arrêt de Brazzaville où je suis détenu sans jugement depuis le mois de mai de cette même année.

Le Président Youlou veut faire une génuflexion pour commencer à s’adresser à moi. Je l’en empêche. Nous nous regardons, les yeux dans les yeux. Puis c’est le dialogue.

« -Mon frère, je dois te demander pardon. On m’avait induit en erreur en ce qui te concerne. Maintenant tu es libre et ministre. »

Il me montre alors un décret présidentiel qu’il se dit prêt à signer sur le champ si je suis d’accord. Il veut me nommer Ministre d’Etat. Et il poursuit en me montrant un arrêté ministériel déjà signé, qui a pour objet la régularisation de ma situation financière, y compris en tant qu’élu socialiste. Cela étant fait, le Président Youlou se met à m’écouter avec la profonde attention que j’ai toujours remarquée chez lui dans des situations délicates. Par exemple, lorsqu’en 1955 il avait insisté pour que je sois co-fondateur et Vice-Président de l’UDDIA avec lui comme Président.

Mes paroles sont celles d’un militant responsable et reconnu comme leader par des électeurs dont plusieurs sont en prison pour la même raison que moi ou parce qu’ils me sont restés fidèles. En ce moment, je sais que je dois défendre deux groupes de prisonniers, en effet. Le premier groupe est celui du soi-disant « complot communiste ». C’est le groupe qui est avec moi ici à la Maison d’Arrêt de Brazzaville. Et il y a l’autre groupe. Celui des 55 manifestants de Kibangou, des rebelles paysans qui sont en prison avant moi mais à cause de moi, même si leur cas est distinct de celui du soi-disant « complot communiste ».

« –Mon frère, je ne peux pas accepter ton décret et l’arrêté ministériel ainsi que toute autre offre alors que je suis en prison. Mais, avant tout, je voudrais que tu reconnaisses que tu as agi sous la pression des vichystes qui t’entourent. Au fond, tu as reconnu qu’il n’y a rien dans le dossier du soi-disant ‘complot communiste’. Si je suis libéré, tous mes co-détenus dans cette affaire doivent également recouvrer la liberté.

-Aucun des tiens ne restera en prison.

– Mais, j’ai un deuxième préalable : la libération des 55 manifestants de Kibangou qui sont détenus ici à la Maison d’Arrêt avant moi pour une autre affaire, une fausse affaire. Et dire qu’il est question qu’on les envoie poursuivre leur séjour en prison à Djambala.

– Je te promets fermement que tous ces problèmes seront réglés. Le juge Pouabou. fera le nécessaire, de son côté. Sur le plan politique, le ministre Victor Sathoud fera une déclaration. Vous allez vous réconcilier tous les deux.

Il y aura une réconciliation.

-Monsieur le Président, il n’y a pas un « problème Kikhounga-Ngot ».Il y a le problème du pays, notre pays, le Congo. Je n’accepterai dans le gouvernement qu’après la réalisation de toutes les promesses que vous venez de me faire. »

Dans ce bureau du régisseur de la Maison d’Arrêt de Brazzaville, nous ne sommes que trois. Lui, le régisseur, fait quelques incursions, juste pour remettre du papier au juge Pouabou qui prend des notes.

Nous sommes autour du 26 novembre 1960. Dans deux ou trois jours, le Président de la République doit faire son discours du 28 novembre, anniversaire de la proclamation de la République. Sans doute, il a voulu obtenir de moi ce qu’il me demande pour en faire alors l’annonce dans ce discours.

Tout se termine dans un esprit de conciliation.

De retour dans la cellule où je retrouve mes co-détenus au bout d’environ une heure, je rassure tout le monde en faisant croire aux uns et aux autres qu’il s’agissait d’un entretien relatif à mon dossier, à la demande des avocats et à la suite de cet autre entretien que j’ai eu la veille avec le juge Pouabou à son bureau. Toutefois, je mets les aînés, mes camarades dirigeants syndicalistes dans la confidence, en l’occurrence Tauley Ganga, Julien Boukambou et Makosso Tchapi. C’est sûr, ceux-là garderont le secret jusqu’à ce que la liberté soit accordée à tout le groupe.

D’ailleurs auparavant je leur avais tout dit sur mon entretien avec Jean Félix-Tchicaya.

Depuis le début de mon séjour en prison, c’est la troisième ou la quatrième rencontre que j’ai eue avec le leader du PPC. Son soutien à la cause du groupe du soi-disant « complot communiste » est indéfectible. Nul doute qu’il est très actif dans les réseaux qui mobilisent les avocats internationaux pour notre défense. De tous les camarades congolais en liberté, celui qui m’a le plus souvent rendu visite en prison est Prosper Dekorah. Parmi les amis français blancs, c’est Pierre Fouet. C’est dans le bureau du régisseur que j’ai toujours passé ces moments. Une visite est restée parmi celles que je ne pourrai jamais oublier : celle de mon épouse venue m’annoncer le décès de mon frère aîné Alphonse Ngot, décès survenu le 12 juillet 1960 à Maboukou, mon village natal, suite à un traitement médical inapproprié au dispensaire de Kibangou.

La liberté pour tous mes co-détenus

Une semaine après l’entrevue mémorable que j’ai eue avec le Président Fulbert Youlou dans le bureau du régisseur, on vient me chercher en voiture pour m’amener au tribunal dans le bureau du juge Pouabou.

« Tu avais gagné dès que Tombalbaye avait refusé que tu sois prisonnier au Tchad », me dit-il.

Et comme pour préciser sa pensée, il ajoute : « Tu es un homme de relations, tu as des responsabilités. Il ne faut pas être trop rigide. »

Revenu dans ma cellule, cette fois je sais que c’est pour dire au revoir à mes co-détenus. Les dispositions prises par le Président Youlou et le juge Pouabou sont telles qu’il faut tout de même que je sorte de prison en tout premier lieu. Tous les prisonniers du soi-disant « complot communiste » seront libérés par la suite. Comme « les 55 » de Kibangou.

Il est certain que le juge Pouabou ne peut pas tolérer longtemps pareille injustice : « Le dossier est vide !», il me l’a dit dès le premier jour. J’imagine sa peine. Mais celle de mes co-détenus est encore plus grande. Nous maîtrisons notre émotion, les uns et les autres. « Espoir et persévérance ! » Tel est le dernier mot que je leur adresse.

Les plus jeunes sentent davantage qu’une nouvelle page va s’ouvrir. Ils ont acquis des connaissances grâce à nos cours de formation politique et syndicale. Nous avons partagé tant de choses ensemble. Tous nous ne pouvons pas prévoir qu’après ma libération et quelques jours avant celle de tout le groupe, l’un des nôtres allait mourir de maladie, abandonné sans soins dans la cellule de haute sécurité. Jean-Jacques Mouaya, en effet. Il s’était battu avec un co-détenu. Le régisseur avait choisi de le punir aussi durement.

Nous n’oublierons pas cela. Et nous retiendrons sans doute pour toujours ce que nous avons fait ensemble pour cultiver l’espérance en travaillant. Y compris ces chansons que nous avons apprises et chantées.

Quand le régisseur me salue pour la dernière fois alors que mes effets sont prêts, j’ai une autre surprise. Le ministre Victor Sathoud vient me chercher dans une voiture de la Présidence de la République. Il est en compagnie de monsieur Leblanc, l’un des responsables de la sécurité présidentielle, un Blanc venu de France, de la métropole. Nous nous saluons. Le ministre m’informe que le Président voudrait m’inviter à dîner ce soir. Je lui suggère d’envisager cela pour le lendemain. Car je suis impatient de retrouver d’abord le Président du MSA, moi qui suis toujours Vice-Président de ce parti. Et je suis tout aussi impatient de retrouver ma famille à la rue Haoussas et à la rue Bacongo, dans ce quartier de Poto-Poto où j’ai en partie grandi. Là où je me suis installé depuis les débuts de ma vie professionnelle à Brazzaville, depuis cette époque de la fin des années 1940 et du début des années 1950, une époque où les images de cette ville comme « capitale de la France libre » étaient dans tous les esprits des « évolués » dont je faisais partie, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.

Quelle liberté alors pour nous qui sommes restés sept mois en prison, sans jugement, et qui n’avons pas vécu la liberté chantée le jour de la proclamation de l’indépendance du Congo, le 15 août 1960 ? Cette question reste dans mon esprit, en pensant à l’avenir et en considérant le passé de mon combat pour ce que nous avons presque toujours appelé « l’émancipation »- nous les progressistes. Mon combat, ce combat syndical et politique qui est devenu celui de tous les jours surtout depuis ce mois de janvier 1949 à Paris, le temps de ce séminaire de formation syndicale organisé par la CGT et auquel j’avais pris part. Depuis ce premier séjour en France où, avec le syndicaliste guinéen Ahmed Sekou Touré, j’ai vécu ce que cela signifie, pour le colonisé , d’être reconnu comme citoyen français et d’être libre, avec une conscience politique certaine.

Diffusé le 08 avril 2018, par www.congo-liberty.com

