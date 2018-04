Eni, toute l’histoire du gisement maxi au Congo

Ceux qui sont derrière le maxi-dépôt en Afrique révèlent les documents confidentiels: ce sont trois Italiens liés au géant de l’Etat. Voici les papiers et les documents qui expliquent comment cela fonctionne

PAR PAOLO BIONDANI ET STEFANO VERGINE

11 avril 2018

Aidons-les à la maison. Renversant le fameux slogan électoral anti-immigrés («aidons-les chez eux»), un groupe chanceux d’Italiens, avec un partenaire anglais, est devenu propriétaire d’un énorme champ gazier en Afrique, au Congo français. Une mine d’argent qui appartenait à l’Etat africain, qui la vendit à des sociétés privées, sans enchères ni appels d’offres, à des prix très inférieurs à la valeur du marché. Un accord à plusieurs milliards avec beaucoup d’autres bizarreries. En fait, parmi les partenaires privés, il y a une entreprise africaine accusée par diverses autorités internationales d’être un «trésor caché» du régime congolais: une société satellite utilisée par les politiciens et les technocrates pour apporter de l’argent à l’étranger et acheter des biens luxe.

Notre enquête journalistique, basée sur des documents confidentiels de paradis fiscaux, conduit à quatre personnages, deux hommes et deux femmes, unis par une caractéristique: ils sont tous reliés, directement ou indirectement, au sommet d’ENI, le colosse du gaz et du pétrole contrôlé par l’État italien. Notre entreprise publique la plus importante, qui a longtemps été au centre de diverses enquêtes judiciaires pour de très graves accusations de corruption au détriment d’autres pays africains, tels que l’Algérie et le Nigeria.

Payez 15 millions, gagnez 430millions

Le dépôt au centre de l’affaire s’appelle Marine XI et vaut au moins deux milliards. L’Espresso a identifié plus de 700 propriétaires, véritables analyse de documents tirés de documents Paradise, le dépôt géant des documents de l’entreprise que le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a partagé avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui fait partie de notre hebdomadaire. Les zones offshores où les Italiens ont identifié 23 pour cent du méga-champ. Selon les documents internes, cette participation représente 430 millions de dollars. Mais seulement 15 millions ont été payés. Et sans sortir un centime de la poche des bénéficiaires, grâce à un prêt entièrement couvert par un groupe énergétique basé en Suisse.

Le Congo, avec sa capitale Brazzaville, a été dirigé pendant des décennies par un ancien général, Denis Sassou Nguesso, qui est devenu président en 1979. L’ancienne colonie française est riche en gaz et pétrole, mais les Congolais sont très pauvres: selon l’ONU, la moitié de la population doit survivre avec un euro par jour. Le régime congolais a été accusé à plusieurs reprises, en France, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays, pour des affaires de corruption criantes impliquant les compagnies pétrolières et le clan du président.

Les trois Italiens anonymes



Trois Italiens et un Britannique ont secrètement pris le contrôle de la tirelire derrière des entreprises offshore. Maintenant, nous pouvons révéler qui ils sont. Et toutes leurs connexions avec la société d’État basée à Rome.

Marine XI est un gisement de pétrole sous-marin exploité par Soco (note Congo-Liberty : société qui appartenait au défunt Patrick Maugein qui était qualifié de « l’homme de Chirac chez Total »), une compagnie pétrolière cotée à Londres, en consortium avec Petro Vietnam, une autre grande entreprise étrangère, SNPC et la société appartenant à l’Etat congolais, qui se contente d’une participation minoritaire. En mars 2013, une mystérieuse société nouvellement créée a conclu l’affaire. Elle s’appelle World Natural Resources (WNR) Congo et c’est elle qui acheta 23 pour cent pour seulement 15 millions.

WNR Congo appartient à quatre actionnaires anonymes. La structure de contrôle est décrite dans le graphique ci-dessous. Les deux sociétés de sécurité qui détiennent le dépôt sont basées à l’île Maurice, un paradis fiscal où, comme l’affirment les consultants de la firme Appleby, « la taxe maximale est de 3% ». Pour identifier les propriétaires, nous devons remonter au sommet de trois autres pyramides de trusts britanniques et sociétés anonymes dispersées entre la Nouvelle-Zélande et Dubaï. Les cartes révèlent que le premier actionnaire est un gestionnaire italien du groupe ENI, qui contrôle 49,9 pour cent avec son épouse. Les 50,1 restants sont répartis entre deux membres: une autre italienne, qui a des liens personnels étroits avec notre ministère des Affaires étrangères et avec la haute direction d’ENI ; et le directeur britannique de diverses sociétés contractantes du groupe italien.

Le gestionnaire nommé Agip



Les deux entreprises mauriciennes ont été créées par Andrea Pulcini, un manager italien avec un programme important dans le groupe Eni. De 1994 à 2005, il a été parmi les cadres supérieurs de Agip Trading Services Royaume-Uni,une entreprise satellite sur la place stratégique à Londres qui a ensuite été absorbée par la maison mère ENI, devenant ainsi la division la plus importante. Dans le registre des sociétés italiennes, Pulcini est toujours un avocat (c’est-à-dire un représentant officiel) d’ENI, en fonction depuis 1999. Les actes ne précisent pas si elle est toujours payée par ENI ou par des sociétés étrangères liées. Certes, Pulcini, comme en témoignent les journaux de Paradise, a une société personnelle à Dubaï, le complexe énergétique, qui opère dans le même secteur d’ENI: le gaz et le pétrole. C’est cette compagnie privée qui achète secrètement le dépôt au Congo. La trésorerie personnelle du gérant se trouve en Nouvelle-Zélande: elle s’appelle Newton Trust et est gérée par les professionnels suisses de la firme primée Tax & Finance (aujourd’hui étudiée à Milan pour évasion fiscale internationale au profit d’autres entrepreneurs italiens).

Le représentant de l’ENI, entre mars et juillet 2013, était pressé de créer les sociétés mauriciennes, avec lesquelles il contrôlait initialement tout WNR Congo. Ses actions sont co-organisées avec sa femme, Rita M., qui est maintenant séparée de lui et inscrite depuis le début en tant que bénéficiaire «secondaire», subordonnée à son mari. Acheté sur le terrain, le dernier jour de l’année, Pulcini a vendu 50,1% à une société anglaise du même nom, WNR Limited, contrôlée par deux autres actionnaires.

La dame du champ

31 Décembre 2013, quand il devient copropriétaire de WNR Congo, Maria Paduano, appelé « Marinu », diplômée en droit, mais pas admis aux avocats italiens, a 36 ans et est connue seulement comme organisateur d’expositions en Afrique et femme de Domenico Bellantone: un ambassadeur important, qui depuis 2013 est le chef du secrétariat particulier de nos vice-ministres des Affaires étrangères, réaffirmé par les quatre derniers gouvernements. Cependant, il n’a rien à voir avec le gaz africain. Les documents révèlent que c’est elle seule qui, à travers deux sociétés britanniques (créée peu avant, en 2012) a acheté sa part des actions.

Celui qui parla aux magistrats de Milan de « marinu », dans une digression étrange dans son dossier a confondu le nom de famille ( « Patuano »), c’est Vincenzo Armanna, ancien directeur ENI qui est maintenant l’un des principaux accusés du procès pour « Maxi – Les champs pétroliers (plus d’un milliard) répartis entre 2011 et 2012 au Nigeria ». Le suspect, en Avril 2016, est présenté comme « une personne proche de Roberto Casula »: l’actuel Chef du Développement – Chargé des opérations et de la technologie d’ENI. Casula a fait carrière en Afrique en devenant un loyaliste de l’ancien PDG Paolo Scaroni. Armanna parle aussi « d’une exposition de 2011 sponsorisée par l’ENI, avec des photographies arrivées à Abuja avec une cargaison diplomatique, qui a amené tous les gens importants du Nigeria à l’ambassade d’Italie, qui a dépensé un demi-million de dollars. » C’est Marinu Paduano qui l’a organisé et «Marta B., qui est l’épouse de l’alors chef de l’Aise», nos services de renseignements militaires. Le chiffre est confirmé par une déclaration du ministère. Les deux amies ont également organisé d’autres expositions entre le Nigeria et l’Egypte.

Cela dit, Armanna ajoute que Casula et notre 007 seraient des « amies de très longue date » et qu’ils auraient « fortement poussé à la nomination comme Consul honoraire italien de Gianfranco Falcioni ». Un entrepreneur transplanté en Afrique qui a joué un rôle incroyable dans le scandale Eni-Nigeria. Falcioni est le propriétaire d’une société offshore en 2011 était d’encaisser par le gouvernement nigérian, pour des raisons jamais clarifiées, l’ensemble du milliard de dollars payés par ENI: un transfert rejeté par le BSI bancaire suisse, car il avait trop une odeur de pots de vin. Parmi tant de phrases d’allusions d’Armanna, un certain fait est que la dame sur le terrain est vraiment liée à Casula: le top manager d’ENI a aussi fait affaire avec elle. En mars 2016, en particulier, Maria Paduano achète un bel appartement dans le centre de Rome: un grenier de plus de 200 mètres carrés. L’accord signé, cependant, la dame ne fait pas l’acte notarié : elle cède le contrat préliminaire au gestionnaire d’ENI. En Juin 2017, Casula est devenu le seul propriétaire, en signant le contrat avec les vendeurs d’origine. Par conséquent, le nom du médiateur de Padoue n’apparaît pas dans la carte cadastrale.

Domenico Paduano, frère cadet de Marinù, a été embauché par l’ENI en 2012: il travaille aujourd’hui pour la filiale mozambicaine de la multinationale italienne, mais il a sa résidence en Grande-Bretagne.

L’Anglais de Montecarlo

Le quatrième actionnaire secret du champ Marine XI est un gérant britannique résidant dans le paradis fiscal français. Il s’appelle Alexander Haly et dirige des sociétés d’approvisionnement pour les industries pétrolières. Au Congo, il est le directeur exécutif de Petro Services, qui prétend travailler pour ENI et Total.

Lorsque l’organisation anti-corruption Re: Common (la même qui a dénoncé le scandale pétrolier nigérian à Milan) a demandé à clarifier les relations avec plusieurs fournisseurs, y compris les sociétés de Haly, ENI a nié: « Nous n’avons aucun contrat avec Petro Services ou avec Osm Group au Congo ». Osm est un groupe norvégien qui a créé une joint-venture avec la société Haly.

Cependant, les actionnaires d’ENI n’ont pas dit la vérité. En fait, Haly travaille pour le géant italien depuis au moins dix ans. Une série d’emails documentent que les Petro Services depuis 2008 ont loué des navires commerciaux à Eni au Congo. Et en mai 2009, pour solliciter le paiement de quatre factures mensuelles, le directeur anglais a personnellement écrit à Roberto Casula, qui a répondu: « Cher M. Haly, merci de continuer à fournir le service: Eni Congo va résoudre le problème au maximum bientôt. Notre nouveau directeur est entièrement disponible ».

Haly entretient des relations encore plus étroites avec d’autres cadres d’ENI en Afrique. Ernest Olufemi Akinmade est un ingénieur qui a travaillé pendant des années dans la filiale nigériane du groupe italien. Puis il est devenu le bras droit de l’ancien ministre du pétrole Dan Etete: le protagoniste de la « Maxi-corruption nigériane » attribuée à ENI et Shell. En 2011 c’était Akinmade qui représentait Etete, derrière l’écran d’une société offshore, dans les négociations finales pour le super contrat de plus d’un milliard de dollars, disparu dans un flot de pots-de-vin. Maintenant, il se trouve que de Juin 2014 à Avril 2015, le Akinmade lui-même est devenu le seul administrateur de WNR Anglais: Haly maintenant en sécurité et Mme Paduano, qui avait été administrateurs avant lui, 2012-2014, ainsi que les actionnaires.

L’Anglais de Montecarlo est également actionnaire et conseiller de Cap Energy, une compagnie pétrolière britannique qui a embauché plusieurs anciens employés d’ENI en Afrique de l’Ouest. Pierantonio Tassini, qui est le chef des opérations, siège à son conseil d’administration à côté de Haly. Un manager italien qui travaille pour ENI depuis plus de 40 ans, occupant des positions de premier plan dans le secteur du gaz en Afrique et au Moyen-Orient. Dans la société, il est considéré comme un loyaliste de Claudio Descalzi, le numéro un actuel d’Eni.

La boîte de Lady Descalzi

Petro Services Congo, la société de Haly qui travaille pour Eni et Total, est enregistrée à une adresse particulière: POINT 4801 à Pointe Noire, capitale économique du pays et premier port de commerce. Exactement la même case a été désignée comme domicile, pour la gestion de la société offshore Elengui Limited, par son propriétaire: Marie Magdalene Ingoba, l’épouse de Descalzi, qui est une citoyenne congolaise. Quand L’Espresso a révélé, grâce aux journaux panaméens, que la dame avait payé 50 000 dollars en 2012 pour ouvrir une entreprise exonérée d’impôts dans les îles Vierges britanniques, cette boîte aux lettres a perdu un client: Osm Congo, la société alliée de Haly , est passé de la case 4801 au numéro 686, ce qui correspond à l’étude d’un avocat. En règle générale, une boîte est partagée lorsque les propriétaires de différentes sociétés ont le même consultant ou fiduciaire. Mme Descalzi a déclaré que son entreprise extracôtière, fermée en mai 2014, n’avait rien à voir avec ENI.

Eni Congo est la filiale de la multinationale italienne au Congo depuis 1968, mais a acquis un rôle de premier plan dans les années nonante, sous le guide Descalzi, qui a commencé à gravir la hiérarchie de l’entreprise, devenant en 1994 le directeur général de la filiale locale. Aujourd’hui, Eni extrait environ un tiers de tout le pétrole congolais et a également dépassé le total français, qui a bénéficié de l’héritage colonial. Un dépassement favorisé par de grandes découvertes d’hydrocarbures et par des liens importants. Jérôme Koko, l’actuel directeur de la compagnie pétrolière nationale SNPC, est titulaire d’ un diplôme d’ingénieur à Rome et en 1984 a été engagé par la filiale d’Eni au Congo, en devenant son directeur après Descalzi.

Le Congo français est désigné par Transparency International comme l’un des pays les plus corrompus du monde. En France, au Portugal, en Italie et à Saint-Marin, diverses enquêtes judiciaires accusent les grands noms du gouvernement africain de saisir les profits du gaz et du pétrole par le biais de sociétés écrans. En 2005, la Haute Cour de justice avait inclus dans la liste noire une société, la société pétrolière et gazière africaine (AOGC), accusée d’avoir caché des fonds publics pour au moins 472 millions de dollars. La Banque mondiale intègre encore cette entreprise parmi les «sociétés du régime» utilisées pour voler la richesse de la population congolaise.

Les journaux de Paradise montrent maintenant que WNR Congo (la compagnie des trois Italiens et l’Anglais de Montecarlo) a acheté 23% du champ Marine XI à AOGC. Un marché créé à partir de rien en quatre mois. Le 26 décembre 2012, AOGC (qui possédait déjà 10% depuis 2005) achète une autre participation de 26% dans la société russe Vitol. Le 25 mars 2013, AOGC a revendu 23% en réalité à WNR Congo, se réservant une part minoritaire. Les documents de Maurice révèlent que la société offshore des Italiens a payé exactement 15 millions et 90 mille dollars.

A partir de 2014, AOGC a conclu une société directement avec ENI et Total. Une opération gérée par le gouvernement congolais. Les deux sociétés multinationales avaient depuis des années été autorisées à exploiter de nombreux gisements très riches. En 2014, les permis ont été renouvelés, mais ENI et Total ont perdu des parts significatives. Que le gouvernement a réaffecté à l’AOGC. Le groupe italien, en particulier, contrôle quatre pôles miniers (Foukanda, Mwafi, Kitina et Djambala), où AOGC a obtenu des parts allant de 8 à 15%. Total gère trois autres domaines, dont ENI n’est qu’un actionnaire. Ici le géant français a renoncé à 26%, le groupe italien à 14: même ces parts ont fini à AOGC et deux autres sociétés mystérieuses (ndlr Congo-Liberty : Kontinent de Yaya Moussa, Petro-Congo). Les chiffres payés par AOGC pour entrer dans tous ces domaines n’ont jamais été publiés.

La découverte que le groupe italien était devenu un membre de la « société de régime » était au centre, en 2015, une bataille sérieuse à la direction d’ENI, qui a opposé l’économiste Luigi Zingales au numéro un Claudio Descalzi (voir un autre article à la page 53). Lors de l’assemblée des actionnaires, lorsqu’on lui a demandé si AOGC avait été choisi par ENI ou imposé par le gouvernement congolais, Descalzi a répondu: « Ce n’est pas nous qui l’avons choisi ». Le groupe italien semble donc avoir été soumis à une imposition par le gouvernement congolais.

L’Espresso a toutefois vérifié qu’ENI et Total, au cours des mêmes mois, ont obtenu le renouvellement de ces licences et d’autres, qui valent des milliards, dans des conditions très spéciales. Après plusieurs années d’activité, les anciens permis avaient expiré et le gouvernement aurait pu les affecter à la compagnie d’Etat, comme l’expliquent les experts consultés par L’Espresso. Au contraire, grâce à un décret présidentiel, il les a à nouveau confiées aux deux multinationales, en échange d’un «bonus». Mais il a également inclus l’AOGC dans l’affaire. À l’époque, ENI avait dit à L’Espresso qu’elle avait déboursé 22 millions de dollars pour le renouvellement de ses quatre licences. Dans le budget de cette année, cependant, le bonus n’apparaît pas. Seulement dans le budget 2016, ENI a déclaré un chiffre différent: 8,6 millions d’euros pour trois licences (la quatrième est encore inconnue).

En théorie, même AOGC devrait payer à l’État sa part de bonus. Et le chiffre devrait être publié, comme stipulé par la loi congolaise. En réalité, aucun montant n’a jamais été divulgué. Ainsi, l’un des deux: soit le gouvernement congolais a reçu la prime sans la déclarer, en violant sa propre loi; ou AOGC n’a rien payé.

Bribes, villas et champagne

AOGC a toujours eu des liens très étroits avec le gouvernement congolais. La société a été fondée en 2003 par Denis Gokana, actuel président de la société pétrolière publique SNPC, et conseiller spécial du président Sassou Nguesso en matière d’énergie. Selon divers documents, AOGC a été utilisé pendant des années comme un coffre-fort privé du régime. Déjà en 2004 cette compagnie pétrolière, comme l’a révélé l’organisation Global Witness, a déboursé plus de 250 000 $ pour couvrir les dépenses dans certaines boutiques de Paris faites par Christel Sassou Nguesso, fils du président, qui est aujourd’hui gérant de la SNPC de Gokana . Un document de la police française, obtenu par les journalistes de Mediapart, rapporte un autre versement bancaire de 341 500 dollars, provenant d’AOGC et collecté la même année auprès d’un magasin de haute couture français.

Jean-Jacques Bouya, cousin du président, est l’un des hommes politiques les plus importants du Congo. Depuis 2012, il est le Ministre du Territoire, qui gère également de grandes infrastructures. Son bras droit s’appelle Dieudonné Bantsimba: il est chef du cabinet et directeur de l’agence des grands travaux (Dgtt). Précisément, son ministère est au centre d’un grand scandale de corruption découvert par le bureau du procureur de Saint-Marin. Le premier procès s’est terminé en janvier de cette année avec la condamnation à six ans de prison de Philippe Chironi, un syndic français accusé de blanchiment d’argent en faveur du régime congolais.

Chironi, qui a fait appel du jugement, a dirigé un réseau d’entreprises offshore qui, selon les juges, a permis à la famille Sassou Nguesso de transférer au moins 83 millions de dollars à l’Europe. L’ argent volé au peuple congolais, comptes bancaires pris en otage à Saint – Marin et a ensuite passé tout acheter des villas et appartements de luxe à Paris et dans les Émirats arabes unis, caisses de champagne, chaussures en alligator, bijoux, montres, marbre de Carrare et de meubles de Brianza. Le fleuve d’argent est sorti du Congo à travers la DGT: l’agence dirigée par Bantsimba.

Le même Bantsimba, après Gokana, est devenu actionnaire d’AOGC, la société partenaire d’ENI. Qui paye les luxes du régime. Et cela a vendu le champ à l’offshore italien.

Les documents des journaux Paradise s’arrêtent en octobre 2015, lorsque la société de terrain Marine XI est toujours entre les mains des trois Italiens et des Anglais de Montecarlo. Au cours de ces mois, le groupe suisse Mercuria, qui avait prêté tout l’argent, a commencé à négocier l’achat de l’île Maurice. Cependant, les documents ne précisent pas si les Italiens ont vendu et combien ils ont collectés.

ENI a toujours nié toute complicité avec la maxi-corruption en Afrique. Les résultats sur le Congo, cependant, poussent les chercheurs de Re: Common à préparer une nouvelle exposition: «Lors des deux dernières assemblées d’actionnaires, nous avions interrogé ENI sur le Congo, recevant des réponses insaisissables et trop partielles. La vérité semble être très différente. À la lumière des développements récents, y compris judiciaires, nous partageons la position de l’ancien conseiller Zingales: pour ENI, un commissaire externe indépendant est nécessaire, doté de pleins pouvoirs d’investigation ».



Traduction de Mingwa BIANGO pour Congo Liberty

