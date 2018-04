Le tyran Sassou Nguesso dÃ©clare la guerre Ã  Emmanuel Macron. Par Rigobert OSSEBI

Ce vendredi 13 avril, les ministres des Finances de la zone Franc, c’est-à-dire des ministres de l’UEMOA, de la CEMAC et des Comores se sont réunis à Brazzaville, en présence du ministre français des Finances Bruno Le Maire. Congo Liberty en annonçant cet évènement, dans un très récent article, posait la question : «…quelle sera la revanche de Sassou Nguesso à l’humiliation de ce dernier le 13 décembre 2017 à Bercy … ? » La seule réponse qui vaille, et cela n’étonnera personne, est qu’elle fut la plus idiote qui soit… !

Le tyran congolais a stupidement esquivé le ministre français des Finances Bruno Le Maire, au prétexte qu’il devait se rendre en Afrique du Sud pour les obsèques de Winnie Mandela prévues le lendemain Samedi 14 avril en Afrique du Sud.

Quarante années au pouvoir, à côtoyer les grands de ce monde, et commettre une faute diplomatique aussi grossière, est plus que pitoyable : c’est impardonnable ! Et il faut en être sûr, Emmanuel Macron ne le lui pardonnera pas ! Ce n’est pas seulement le membre du gouvernement français qui a été humilié ce jour-là à Brazzaville, mais son pays, la France, et surtout son Président, Emmanuel Macron. On ne peut pas croire que des diplomates congolais chevronnés n’aient pas alerté le tyran sanguinaire d’Oyo des conséquences catastrophiques que pourraient avoir la simple idée de se venger de « Paris » en rendant la pareille à Bruno Le Maire. Le dictateur congolais compte énormément d’amis au Quai d’Orsay et il est peu probable qu’il n’ait pas reçu, d’eux, des directives précises afin de ne pas se retrouver en mauvaise posture.

Le mécontentement de l’Elysée s’est immédiatement fait sentir à Brazzaville, aussi dévastateur que les missiles lancés aux premières heures du 14 avril sur les installations d’armes chimiques de Bachar El Assad. Contrairement aux quatre autres pays de la zone CEMAC, le Congo plongé dans une grave crise budgétaire n’a pas encore eu accès à un quelconque programme du Fonds Monétaire International. Avec la déclaration officielle du ministre Bruno Le Maire, communiquée à la presse, il est clair que Sassou Nguesso pour y accéder devra payer un prix fort auquel il ne pourra résister !

En s’entretenant avec le fantoche Premier ministre Clément Mouamba et son homologue Calixte Nganongo, le ministre français, et surtout émissaire d’Emmanuel Macron que Sassou Nguesso n’a pas voulu entendre ni voir, a insisté sur l’urgence à assainir les comptes publics. Pour la première fois, depuis le retour au pouvoir par les armes de Sassou Nguesso, il a demandé publiquement, « de mettre un terme à la corruption et de faire les réformes nécessaires pour la mise en place d’un programme du FMI ».

Autant demander au dictateur congolais de ne plus respirer !

Il s’agit-là, comme l’ont repris des médias officiels, « de faire de très, très gros efforts. Avec une dette énorme de 120% du PIB dont une part conséquente à l’égard de la Chine, une corruption endémique et une prise de conscience très tardive du président congolais, Paris et Washington, à ce jour, ne peuvent même pas jouer les pompiers.» Et de surenchérir « Denis Sassou-Nguesso doit demander aux Chinois l’effacement d’une partie de sa dette ». Faut-il rappeler que l’arnaque du PPTE avait pour but de permettre à la Chine d’occuper, avec ses entreprises et ses crédits, un Congo désendetté (par le Club de Paris) ?

« Les montages financiers opaques, les mensonges, dans les années 2000, du Congo pour cacher l’ampleur de sa dette ne forcent pas à l’optimisme » a-t-il ajouté !

« Corruption » répétée à plusieurs reprises. Les absents ont toujours tort et Bruno Le Maire s’est sûrement fait un grand plaisir en exprimant des vérités que jamais aucun officiel étranger n’avait osé déclarer à Brazzaville. Et l’on en déduit que le Plan de Sauvetage de Sassou Nguesso, même soutenu par le sulfureux Strauss Kahn, ne sera pas pour demain !

Emmanuel Macron, auréolé d’un succès politico-militaire non-négligeable sur Bachar El Assad et surtout résisté au bluff de Poutine, ne va pas manquer très prochainement de hausser le ton face au parasite Sassou Nguesso qu’une grande partie de l’Afrique ne supporte plus. Il ne serait pas étonnant, avant même la mascarade du procès stalinien du Général Mokoko, qu’il en exige la libération. En même temps que celle de tous les autres prisonniers politiques.

Il est permis d’espérer que le Président français, surnommé maintenant le « Liquidateur », sera celui qui mettra fin à une Françafrique rétrograde et toxique. Bolloré est déjà dans la ligne de mire de la justice française pour ses opérations au Togo. Il serait bon qu’il s’en prenne également aux médias publics qui sont la voix de la France dans le monde ; honteusement ils ont fait leur titre sur un déblocage éventuel de fonds (135 millions d’euros sur trois ans) plutôt que de mettre l’accent sur la dénonciation, par Bruno Le Maire, de la corruption et de la criminalité du pouvoir congolais.

Denis Sassou Nguesso, grâce à ses largesses, compte partout de nombreux amis. Que ces derniers en profitent vite, car de la sourde guerre qu’il vient de déclarer à Emmanuel Macron, il n’en sortira pas vainqueur ! Le dictatueur congolais définitivement ne fait pas le poids face au jeune locataire de l’Elysée…

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 14 avril 2018, par www.congo-liberty.com

