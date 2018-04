Sassou-NGuesso a t-il corrompu la dÃ©lÃ©gation du FMI Ã  Brazzaville ?

Une mission du Fonds Monétaire International dirigée par le sénégalais Abdul Aziz Wayne a séjourné à Brazzaville du 3 au 18 avril 2018 pour négocier et trouver un protocole d’accord avec la dictature de Sassou-NGuesso.

A l’issue de ce round de négociation, le communiqué de presse diffusé par le FMI ce 19 avril 2018, se caractérise par la volonté manifeste de ménager le pricipal responsable de la banqueroute du Congo-Brazzaville qu’est Sassou-NGuesso , comme si celui-ci émanait des officines du tyran sanguinaire congolais.

Comme l’ancien representant du FMI au Congo, le sulfureux Yaya Moussa qui succomba aux sirènes de la corruption de Sassou-NGuesso pour en devenir son homme de paille, tout laisse à croire que ce nouvel emfummage des Congolais par le FMI est l’illustration de la corruption généralisée de ses dirigeants, comme l’affirmait notre Rigobert Ossebi National dans un article diffusé le 4 avril 2018 intitulé :Mission du FMI à Brazzaville : la corruption congolaise a encore de beaux jours devant elle ! Et son précédent article sur Likouala SA, reprit par l’article du journal « Comment le groupe Total a aidé le Congo à berner le FMI »

Notre Rédaction a relevé et surligné en jaune dans le fameux communiqué du FMI ci-dessous, les passages sans équivoque qui étayent les soupçons de corruption et de bakchich de la délégation du FMI, que les Congolais qualifient d’allié du pouvoir sanguinaire qui l’extermine par la misère sociale et les armes de guerre…NO COMMENT !

LA RÉDACTION DE CONGO-LIBERTY

TÉLÉCHARGER COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU FMI DU 19 AVRIL 2018 ( PDF)

