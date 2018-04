INTERVIEW EXCLUSIVE DE MAÃŽTRE ERIC YVON IBOUANGAÂ : IrrÃ©gularitÃ© de la procÃ©dure judiciaire contre le GÃ©nÃ©ral Mokoko, Okombi-Salissa et l’enigme judiciaire Paulin MakayaÂ ; L’Ã©tat d’esprit du GÃ©nÃ©ral Mokoko et les vÃ©ritables conditions de dÃ©tention des prisonniers politiquesÂ ; L’impossibilitÃ© du GÃ©nÃ©ral Mokoko de parler Ã  sa mÃ¨re Ã¢gÃ©e de 90 ans, Ã  sa femme et ses enfants…

Me Eric Yvon IBOUANGA est l’un des ténor du barreau de Brazzaville, et l’un des avocats des prisonniers politiques les plus emblématiques que sont : Le général Jean-Marie Michel MOKOKO, André OKOMBO-SALISSA et Paulin MAKAYA.

Jeune et brillant juriste, il argumente sur l’irrégularité de toutes les procédures judiciaires contre ses clients et affirme qu’il opposera le droit et rien que le droit pour dénoncer les procès politiques à venir contre le Général Mokoko et Okombi-Salissa….

Diffusée le 26 avril 2018, par www.congo-liberty.com

