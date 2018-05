Lâ€™Ã©mergence du tribalisme politique ou lâ€™Ã©chec patent de lâ€™Etat-nation hÃ©gÃ©monique, rÃ©ducteur et centralisateur

Par David LONDI

Aujourd’hui plus qu’hier, l’ethnicité et le tribalisme continuent de gangrener la vie congolaise, dans la mesure où les politiques, tous bords confondus, se servent de ces entités socioculturelles pour accéder ou conserver le pouvoir. C’est ce que Florence Bernault qualifie, à juste titre, de « tribalisme politique ». Un tribalisme politique, source de la violence politique dont la conséquence est l’assassinat de plusieurs femmes et hommes de tous les bords ethniques qui s’est accélérée depuis 1968.

En effet, la nécessité de constituer des majorités dans le cadre du multipartisme pousse tous les hommes politiques à recomposer la population congolaise en clientèles familiales, ethniques et régionales. Ce phénomène est encore plus prégnant dans les villes au sein desquelles s’agglutinent 70% de la population. Depuis l’officialisation du multipartisme en 1990, environ 70 partis se sont constitués. Certains ont une évidente résonnance ethniciste (Front de libération Batéké), mais ils sont minoritaires: au contraire, même pour les partis ayant les bases régionales les plus circonscrites, les dénominations constituent autant d’appels à l’unité nationale. Citons le MCDDI (mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral) ou l’UPADS (union panafricaine pour la démocratie sociale) ou encore le RPDS (Rassemblement pour la démocratie et le progrès social), sans oublier le PCT. Ces 4 partis ont pourtant une implantation ethno-régionale très marquée, et connue de toute la population. Dans le même esprit, les discours de campagne électorale demeurent d’une grande prudence et hypocrisie. Tous les candidats proclament leur unitarisme, leur souci de rétablir la démocratie et le développement… mais tous dénoncent le « tribalisme» du camp adverse. Chacun, cependant, interprète les antagonismes politiques selon la grille de l’ethnicité. Les notions de tribalisme et d’ethnocentrisme sont constamment présentes dans les débats. Elles consistent « à voir partout, dans tout conflit, dans toute prétention concurrente, la figure de l’ethnie ou de la région». L’évidence du clientélisme régional demeure un puissant ressort d’affiliation partisane, comme le montre la géographie des résultats électoraux des élections de 1992 sur la carte 4.

Comme démontré plus haut, l’hypocrisie dans le discours unitariste reste un moteur puissant pour rouler le peuple dans la farine, les hommes politiques vendent l’illusion de l’unité nationale quand, en réalité, ils entretiennent des bastions éthniques pour accéder aux responsabilités. Ce comportement « politiquement correct », bien huilé, entretient le rêve d’un état-nation dont ils ont vidé toute la substance à coup de sacrifices humains et d’alliances politiques improbables sans logique idéologique. L’occupation de Brazzaville par les différents grands groupes éthniques, carte 2, montre une situation qui est le reflet de la réalité socioculturelle morcelée du pays contraire au discours convenu des hommes politiques. Ces comportements de « politique du ventre » et clientélistes sont de véritables fabriques de dictateurs en Afrique centrale, une des rares oasis de la dictature sur le continent comme l’affirme Martin Ziguélé « L’Afrique centrale souffre, de tout ». Et l’échec des processus de démocratisation en est sans doute l’une des causes. Non sans plusieurs tentatives, ces échecs peuvent être analysés au prisme de la problématique de la construction de l’Etat-nation qui a structuré l’ensemble des discours politiques des Etats de l’Afrique centrale dont le Congo en est un des exemples les plus emblématiques. De fait, il s’agit de juxtaposer un Etat, en tant qu’organisation politique et juridique, à une nation, c’est-à-dire des individus qui se considèrent comme appartenant à un même groupe. Fidèles à la conception française de l’Etat (République une et indivisible, Etat jacobin centralisateur, et surtout Etat-nation), les pays d’Afrique centrale se trouvent alors face au défi de parvenir à créer, à l’intérieur d’Etats récents à population pluriethnique, des Etats-nations.

Après près de soixante ans d’indépendance, il s’avère que les moyens mis en œuvre pour créer ce sentiment de « vivre-ensemble », de « bien commun » au sein des territoires hérités de la colonisation – et donc par essence pluriethniques – ont finalement considérablement contribué à l’échec de toute tentative de démocratisation en Afrique centrale. Hormis l’école de la République, que les Etats ont développée et généralisée à la suite de la décolonisation, ainsi que l’armée dans une moindre mesure, qui a permis de développer un esprit national dans certains cas (notamment par un recrutement pluriethnique), les différents moyens utilisés pour l’instauration d’Etats-nations sont apparus à contre-courant de tout processus démocratique : l’administration d’Etat, créée après l’indépendance, apparaît aujourd’hui comme un instrument pour assurer la conservation du pouvoir ; l’instauration de partis uniques a empêché le développement économique, le renforcement du sentiment national et l’apprentissage de la démocratie ; la création des médias publics, présentés au départ comme des moyens d’éducation populaire et de renforcement du sentiment national, sont devenus des instruments privilégiés au service de la conservation du pouvoir et de la propagande d’Etat. De fait, aucun pays d’Afrique centrale (contrairement aux anciennes colonies d’Afrique de l’Ouest où ont été mises en place des « Conférences nationales souveraines » responsables) n’a accepté de manière totale ou sincère le multipartisme, présenté par les pouvoirs en place comme facteur de guerres interethniques. Les semblants de concession (Congo Brazzaville, RDC, Tchad, Gabon) se sont révélés, in fine, comme un maintien subtilement déguisé des partis uniques.

Néanmoins, à l’image d’autres sous-régions d’Afrique, plusieurs actions politiques pourraient favoriser une réelle démocratisation en Afrique centrale. La garantie de la représentativité des différents territoires et populations du pays et aussi assurer un réel renouvellement périodique des dirigeants dans le cadre d’une Fédération sous-tendue par une démocratie libérale. Il en irait différemment de leur crédibilité démocratique. Ce débat commence à émerger au Tchad et les Camerounais, anglophones surtout, s’activent à replacer cette option au centre du jeu politique.

Dans le cas du Congo, l’échec de la construction de l’Etat-nation et le refus d’opter pour d’autres options comme le fédéralisme a abouti à l’établissement des « mosaïques éthniques », souvent politiquement fanatisés, qui sont autant de freins au changement démocratique. En effet, nous avons assisté à la concrétisation politique de ce phénomène lors du mot d’ordre de « ville morte » de l’IDC-Frocad quand les quartiers nord de Brazzaville ne se sont pas mobilisés. A-t-on réellement compris pourquoi les différents candidats opposés à Sassou à l’élection présidentielle de 2016 n’étaient-ils pas arrivés à présenter une candidature unique face à Sassou ? Etait-ce par tensions éthniques ou régionalistes ? Pourrait-on encore se poser la question sur l’adhésion réelle des ressortissants du sud à la candidature de J3M. Mokoko à cette même élection ? N’était-ce pas un vote par procuration ? L’électeur ne s’était-il pas dit qu’en face de Sassou, il fallait dresser un homme qui lui ressemble pour produire un effet miroir : un militaire, un officier supérieur, un natif de la partie septentrionale et du groupe ethnique Mbochi ? N’est-ce pas le portrait craché de J3M Mokoko ? N’était-ce pas là l’explication de l’engouement autour de la candidature présidentielle du 20 mars 2016 de l’ancien chef de l’Etat-major dans les urnes ? Que diable était-il allé faire dans cette galère ? Questions que l’on peut légitimement se poser. Ce peuple n’a pas bougé quand Sassou a décidé de l’embastiller. Il n’a même pas répondu à son mot d’ordre de « villes mortes ».

Comment s’en sortir ? Convoquer un énième dialogue inter-congolais ? Ou une Conférence internationale, comme le prêchent certains hommes politiques aux convictions variables et instables au fil du temps, sous l’égide de la Communauté internationale comme si dans une dictature la négociation est possible tant que le rapport de forces est en faveur du Dictateur ?

Depuis la proclamation de la République, le 28 Novembre 1958, et la déclaration de l’indépendance, le 15 Août 1960, le Congo n’a presque jamais connu de stabilité. Une région, le Pool, a payé un lourd tribut.

La stratégie de faux dialogues ou comment « rouler le peuple dans la farine »

Depuis 1968, il s’en est déclenché une série de coups d’Etat qui a engendré des crises de toutes sortes : politiques, humanitaires, économiques, financières et sociales. A ces différentes crises, le remède proposé est toujours le même : si ce n’est une conférence nationale, c’est un dialogue national sans exclusif, remède proposé par tous les marchands d’illusions dans ce pays qui a perdu toute mémoire. Tout le monde fait semblant d’ignorer que le moment privilégié du dialogue entre les leaders politiques et le peuple se situe pendant les périodes électorales libres. Tout le reste ne consiste qu’à « rouler le peuple dans la farine ». Or, un pays qui ne se rappelle pas de son Histoire est condamné à la revivre à un moment ou à un autre.

En effet, peu après la longue grève des élèves et étudiants de 1971 qui ébranla le pouvoir de Marien Ngouabi, une Conférence nationale fut organisée à l’Hôtel de ville de Brazzaville.

Dans les années 80, en raison de la mauvaise gestion et d’une gabegie éhontée, le Congo connaît une crise sociale et économique sans précédent. Plan d’actions ? Une Conférence Nationale Souveraine (CNS) est organisée, sous la contrainte conjuguée du discours de Mitterrand à la Baule, des forces politiques de l’opposition et de la société civile, par le pouvoir de Brazzaville en mettant fin à la République Populaire du Congo. Au cours de cette CNS, le peuple congolais avait pensé avoir aplani tous les différends pour une meilleure gouvernance et une paix durable. Nenni !

On avait simplement balayé la chambre sans ouvrir la fenêtre. La poussière soulevée, celle qui avait collé au plafond, était retombée instantanément sur toute la surface précédemment nettoyée parce que l’on avait voulu changer de régime et améliorer les lois sans remettre en question la vieille structure héritée de la colonisation et les hommes qui en étaient les principaux leaders depuis les années 60. Autrement dit, changer le contenu sans s’attaquer au contenant. Cette attitude irresponsable a replongé le pays dans un cauchemar noir. Les dialogues n’y ont rien fait.

1992-1997. Tout le monde connaît le déferlement de la violence gratuite et les guerres contre les civils, post-conférence nationale souveraine, jusqu’en 1997, provoquées par des partis politiques criminels, crimes contre l’humanité pour avoir tourné la violence de leurs milices respectives contre les civils. Ces partis criminels (PCT, MCDDI/YOUKI, RPDS et UPADS) continuent pourtant de jouer un rôle prééminent dans le paysage politique congolais, impunément. Les éradiquer du paysage politique congolais est l’une des conditions pour reconstruire un environnement politique sain.

Depuis pour s’en sortir ou pour se maintenir, le système mis en place, a tenté d’organiser des dialogues : Brazzaville, Ewo, Dolisie, Sibiti, etc., selon un calendrier bien précis savamment pensé :

dialogue national sans exclusive aboutissant à 5 ans de transition flexible ;

dialogue dit de Brazzaville pour organiser l’élection présidentielle de la même année ;

dialogue d’Ewo pour organiser les élections législatives ;

dialogue de Dolisie pour les élections locales ;

dialogue de Sibiti pour organiser le hold-up sur la Constitution du 20 Janvier 2002 et l’élection présidentielle de 2016.

L’adhésion des hommes politiques à la longue liste ci-dessus des dialogues initiés par M. Sassou prouve l’amnésie politique des femmes et des hommes qui disent gouverner et stabiliser durablement la paix au Congo. Ces dialogues n’ont servi que d’amortisseurs aux revendications légitimes du peuple. Toutes celles et tous ceux qui y prennent part ne sont que des pantins du système Sassou.

Parler à nouveau de Conférence Nationale Souveraine ou de Dialogue sans exclusive ou dialogue inclusif pour trouver des solutions aux problèmes qui minent la vie de la nation (?) congolaise, ne peut plus être d’actualité si tant est que les Congolaises et les Congolais veulent véritablement tourner la page du passé pour construire celle de demain. Cette situation ambivalente, violence et dialogue, n’est qu’une stratégie de conservation du pouvoir.

Ces voies ont été explorées et expérimentées. Revenir à ces solutions serait un non-sens politique, c’est-à-dire maintenir et encourager les pratiques, les méthodes et les dérives claniques qui conforteraient le régime dictatorial qui sévit en République du Congo depuis 1968. Criminel !

Le Congo croule sous les dettes (mauvaises parce qu’il ne s’agit pas d’investissements), évaluées par le Fonds Monétaire International à 5 329 milliards de francs CFA (environ 9,14 milliards de dollars américains), soit une dette publique représentant 117% du PIB occasionnées par le même homme des années 70, à ce jour.

Le Congo ne compte plus les morts, les charniers, les fosses communes de 1968 à aujourd’hui : plus de 400 000 morts et disparus. Au total, selon l’ONU, plus de 750 000 Congolais manquent à l’appel. Pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu des êtres chers, ce bilan n’est pas qu’un alignement de chiffres mais une réalité pénible que l’on ne peut pas leur demander d’oublier comme on ne peut demander aux Juifs d’oublier la Shoah, aux arméniens leurs ancêtres massacrés par les Turcs et aux Tutsi leurs familles et proches. Tous ces peuples qui ont subi le génocide ne se sont pas construits contre les autres mais ont érigé des lieux de mémoire pour continuer à honorer leurs chers disparus, leurs martyrs. Nous le ferons dans le Pool. Plus jamais nous ne serons les victimes expiatoires de la barbarie des hommes sans foi ni loi.

Le Congo est un Etat non stable qui a perdu toute crédibilité, dignité et souveraineté. La marche forcée vers l’ « Etat-nation » a échoué, 1/10ème de la population sacrifié, et enlevé toute forme de légitimité à cette forme d’organisation politique. Les hommes politiques intègres et les démocrates d’aujourd’hui doivent se poser les bonnes questions sur ce bilan trop lourd pour chercher les vraies solutions.

C’est pourquoi, après avoir essayé de résoudre les problèmes de notre pays par des remèdes qui ont tous échoué, l’instauration du Fédéralisme pour un « vivre-ensemble » dans l’harmonie et la paix s’impose. Cette option n’a jamais été prise en compte dans ce pays malgré le cycle de guerres meurtrier, initié depuis 1959. Le contexte politique congolais n’a pas fondamentalement changé depuis 1990, année de l’instauration du multipartisme, les mêmes causes produiront donc les mêmes effets. Organiser des élections au suffrage universel avec un processus électoral fiable et libre produira les mêmes contradictions qu’en 1992 : partis politiques éthnocentrés nouant des alliances improbables, un président démocratiquement élu sans les moyens de sa politique sur le plan militaire avec une armée fortement tribalisée et, in fine, créera une force parallèle pour compenser. Tout le monde sait ce qu’il en est advenu sur le plan humain, social sécuritaire et économique. Nous y sommes encore.

En effet, les drames vécus par ce pays depuis 50 ans plaident indéniablement pour un changement de paradigme, d’organisation pour le « vivre-ensemble » dans la diversité et dans la paix. Dans n’importe quel pays, n’importe quelle entreprise ou association, un tel bilan aurait nécessité une remise en question profonde de tous les fondements opérationnels et organisationnels qui en régissent le fonctionnement. Pour cela, l’Histoire doit être utilisée pour nous amener à dialoguer ensemble de façon constructive. La pratique du dialogue est une des caractéristiques les plus élémentaires de la démocratie, un élément fondamental de la participation et le symbole de la civilisation. Le dialogue est à la base de cohabitation civile dont nous avons tant besoin dans un pays torturé et déchiré par la haine.

Le rêve républicain brisé

1960 : Le Congo accède à l’indépendance : l’abbé Fulbert Youlou, premier président après des émeutes de 1959 opposant les Bakongos-laris aux Mbochis, épisode que ne manquera pas de rappeler Marien Ngouabi lors de son premier discours officiel « la guerre de 1959 restera une plaie incurable ». Le point positif qu’il faut souligner dans cette période, c’est la capacité d’entente développée par Youlou (Président) et Opangault (Vice-président) pour arriver à un point d’équilibre après avoir tiré les leçons de ces fameux événements de 1959. D’où leur intention de créer un parti unique. Fait important : Opangault va se constituer prisonnier lors de l’arrestation de Youlou, affirmant que c’est une équipe qui avait gouverné le pays et donc responsable de tous les maux qui étaient reprochés au Président Youlou. Conscient du déséquilibre en cadres de la partie septentrionale en faveur du sud, Opangault encourageait les jeunes à se former pour occuper des fonctions importantes au sein de l’administration républicaine et l’armée. Il encourageait la formation et non le patronage par affinités éthniques au détriment de la méritocratie. Cet équilibre naissant sera vite rompu par les impacts et les contradictions du système politique d’après la « Révolution congolaise » des 13, 14 et 15 août, surtout à partir de 1968, année pendant laquelle les joutes idéologiques vont se transformer progressivement en assassinats politiques et la violence comme mode de gouvernement.

1963 : La Révolution congolaise des « Trois Glorieuses » installe Alphonse Massamba-Débat au pouvoir. L’opposition de deux visions du socialisme (socialisme « bantu » de Massamba Débat et le socialisme scientifique de la bande de Noumazalaye) va se traduire jusque dans les alliances politiques internationales : la Chine pour Massamba Débat et les pays du bloc de l’Est pour Noumazalaye. Le clan de Noumazalaye va l’emporter et, avec lui, la porte ouverte aux jeunes officiers Ngouabi, Sassou et Yhombi (après le ralliement de Diawara) qui vont instaurer un rapport de forces qui sera fatal à Massamba Débat et qui va déboucher sur l’installation de la violence comme mode de gouvernement.

1968 : Coup d’Etat de palais du commandant Marien Ngouabi qui instaure la République populaire du Congo pro-soviétique mais sans rupture franche avec l’ancienne puissance coloniale.

Il prend la tête d’un pays d’un million d’habitants, dont l’économie repose sur l’agriculture (vivrière et d’exportation, notamment café et cacao), l’exportation du bois, l’exploitation minière et le transport. Dans ce dernier domaine, ses infrastructures (CFCO, Voie Comilog, Voie fluviale et Port de Pointe-Noire) et sa situation géographique lui permettent de jouer un rôle de transit pour d’autres pays de la sous région (Gabon, Cameroun, Centrafrique, voire Tchad). Le Congo dispose également d’une industrie agro-alimentaire et textile naissante, pour partie privée et pour partie étatique. Les services publics, quoique modestes, fonctionnent correctement. La corruption a été presque totalement éradiquée par le régime de Massamba-Debat. La situation financière de l’État est saine. Le grand handicap du pays consiste en sa faiblesse en ressources humaines de haut niveau. Le Congo ne dispose que d’une poignée d’universitaires, ingénieurs, juristes ou expert-comptables et de moins d’une centaine de médecins, au sortir de la colonisation. Cependant, avec un taux de scolarisation de 95 % au primaire, tous les espoirs semblent permis. Poussé par des velléités d’hégémonie ethnique, l’adoption des options politiques et économiques hasardeuses et contradictoires, la mauvaise gestion et la gabegie vont mettre fin à la situation saine, héritée de Massamba-Débat. Même si, jusqu’ici, le pays va déplorer 5 assassinats politiques : Marcel Ibalico (1964 à Léopoldville) ; Abbe Anselme Massoueme, Me Lin Lazare Matsokota, Me Joseph Pouabou, Jean Bikoumou (1965 à Brazzaville) ; Me Jean Marie Nganzari (1967 à Brazzaville), la violence va devenir progressivement une stratégie de gouvernement.

Avec l’arrivée de Ngouabi, la violence s’installe comme mode de gouvernement. Le discours guerrier remplace l’âpreté des débats idéologiques entre les modérés, menés par Lissouba, et les extrémistes à la tête desquels, Noumazalaye, au sein des défenseurs de la « Révolution » congolaise. Ce discours guerrier se traduit par l’installation « de la théologie politique et du marxisme-léninisme congolais ». En effet, le marxisme-léninisme s’accompagnait de slogans porteurs de sémantique guerrière, comme « le pouvoir est au bout du fusil », « seule la lutte libère », « le pouvoir ne se donne pas, il s’arrache » ou « Production-discipline-fusil » pour l’Union de la jeunesse socialiste congolaise, unique mouvement de jeunes sous le parti unique.

Ce cycle de la violence, doublé de l’apparition du Tribalisme politique au sein de l’Administration et de l’Armée, va engager le pays dans un processus de solidification des différents groupes éthniques dénoncé par un groupe transéthnique sous le sigle barbare d’OBUMITRI (Oligarchie Bureaucratique Militaro-Tribaliste), le M22 de Diawara et Ikoko (1972). L’impact principal de cette politique est l’accélération des meutres politiques qui vont émailler chaque étape majeure de la vie politique congolaise : Kouvouama-dia-Ngandou, assassiné en 1968 à Brazzaville ; le Commandant Michel Kiyindou, Capitaine Albert Miawama, Lieutenant Pierre Kiganga Siroko, l’Adjudant-chef André Nkoutou, Maréchal des logis Jean-Marie Mengo, Sergent-chef Accablant Kouka et de bien d’autres civils, exécutés pour s’être simplement trouvés, pour certains, aux abords de l’ancienne Maison de la Radio, alors sous contrôle du groupe de Kiganga, le 23 mars 1970 ; Franklin Boukaka et Adolph Itsouhou, assassinés en 1972 à Brazzaville ; Sous-lieutenant Prosper Matoumpa Mpollo, assassiné en 1972 sur la route du Cabinda, Kouilou ; Aspirant Jean-Marie Doungangoye, assassiné dans la Foret de Bangou à Kindamba ; Sergent Jean Pierre Bakekolo, Lieutenant Ange Farimaka Diawara, Sous-lieutenant Jean-Baptiste Ikoko, Sous-Sergent Jean Pierre Olouka et Sergent Tala, assassinés en1973 à Brazzaville ; Abbe Fulbert Youlou, empoisonné, mort à Madrid en 1973.

Instrumentalisation du tribalisme pour justifier un crime odieux

1977 : Le général Joachim Yhombi-Opango arrive au pouvoir après l’assassinat du président Ngouabi qui avait l’outrecuidance de remettre en cause le « fameux pacte » non écrit du Trio Ngouabi, Yhombi et Sassou. Pour masquer leur crime odieux, Yhombi et Sassou vont trouver le bouc émissaire idéal quand Sassou lance « les Bakongos ba bomi Ngouabi ». Il ravive ainsi la division Nord – Sud. De tous les pays de l’Afrique francophone qui ont accédé à l’indépendance en 1960, la République du Congo figure parmi ceux qui ont connu un parcours des plus chaotiques et des plus sanglants. Cependant, rien jusqu’ici n’avait égalé en horreur la période qui a suivi l’assassinat du président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977. Une terreur d’Etat s’abattit alors de façon nue, brutale et incontrôlée, sur une population hébétée et sans défense. L’Etat se transforma subitement en une immense machine à terroriser, à réprimer, à tuer. Au lendemain de son assassinat, les nouvelles autorités mettent en cause un commando qui aurait eu des complices au sein de la garde présidentielle. Soupçonné d’être de mèche avec les assassins, l’ancien président Alphonse Massamba-Débat est vite arrêté. Le défenseur du « socialisme bantou » — à la différence du « socialisme scientifique » prôné par Ngouabi — reconnaît avoir trempé dans une cabale, toujours selon la thèse officielle. Ses « aveux », qui donnent la curieuse impression d’être lus, sont même diffusés à la radio.

« Il s’agit en fait d’un montage de déclarations […] qui ne peut convaincre aucun observateur de bonne foi et laisse une impression pénible », rapporte l’ambassadeur de France, Bertrand Dufourcq, le 24 mars 1977 (RFI 18-03-2017).

Massamba-Débat sera sommairement jugé par une cour martiale et fusillé. Son ancien Premier ministre, Pascal Lissouba, lui aussi arrêté, sera condamné à mort, une peine qui sera commuée en détention à perpétuité. Il sera libéré deux ans plus tard.

Quelques jours après la mort de Ngouabi, le cardinal Émile Biayenda est lui aussi assassiné. Des fidèles en colère assistent aux funérailles du jeune et populaire prélat. « Ce jour-là, j’ai vu, ce qui ne m’était jamais arrivé jusqu’alors, la détresse et la colère de tout un peuple », peut-on lire dans un message conservé aux archives du Quai d’Orsay et non signé, en date du 28 avril 1977 (RFI 18-03-2017). Le vicaire général, qui préside la cérémonie religieuse, calmera ses ouailles. Dans la foulée suivront les exécutions de Thaddée Kourissa, Capitaine Luc Kimbouala Nkaya, Sergent Elouo, Sous-lieutenant Mboro, Sergent Ouando, Victor Dote, Kandza, en 1977 à Brazzaville et en 1978 seront fusillés Mizele, Sissoulou et 7 de ses compagnons fusillés en 1978 à Brazzaville et du Capitaine Barthelemy Kikadidi fusillés à Brazzaville. Le patient metteur en scène de ce film macabre, Sassou Nguesso, va enfin, sortir de l’ombre pour réclamer son dû.

Instauration de la violence comme mode de gouvernement

1979 : Yhombi-Opango est destitué par Sassou Nguesso clôturant ainsi la folle période ouverte par l’assassinat de Marien Ngouabi, le 5 février 1979, date de la dissolution du Comité Militaire du Parti.

Après le bref intérim de Sassou, un colonel Yhombi Opango, succède à Ngouabi, mais le commandant Sassou-Nguesso veille au grain. Ce dernier redouterait « la réapparition de l’influence occidentale » à Brazzaville, selon une note pour le ministre des Affaires étrangères (Jean-François Poncet) datée du 26 décembre 1978 : « Le clan radical du comité militaire du Parti, animé par le colonel Sassou-Nguesso, et les organisations de masse (jeunesse et syndicats) inféodés aux Soviétiques, exercent une surveillance de tous les instants sur le chef de l’État. » (RFI 18-03-2017).

Ce commandant n’inspire guère confiance au Quai d’Orsay. Cet officier est « fortement soutenu par les Soviétiques et les Cubains », selon une note du 31 mars 1977. L’auteur du texte voit se dessiner une « âpre » lutte pour le pouvoir entre radicaux et modérés « car ce que nous savons de la personnalité du commandant Sassou-Nguesso laisse prévoir une nouvelle radicalisation d’un pouvoir qui se préparait à revenir à la modération » (RFI 18-03-2017).

Denis Sassou-Nguesso – un ministre qui « ne semble pas jouir d’une grande popularité ni dans le parti, ni surtout dans l’armée », soutient un document « confidentiel défense », daté du 7 juillet 1977 – éprouve, selon la diplomatie française de l’époque, une animosité notoire pour le président Yhombi (RFI 18-03-2017).

Un autre document « confidentiel défense » daté du 11 août 1978 prédit la suite : « Les rivalités qui opposent le président Yhombi-Opango à son ministre des Armées, Sassou-Nguesso, soutenu par les Cubains, prennent un ton aigu et pourraient déboucher sur une épreuve de force. » Le président Yhombi sera effectivement remplacé, deux ans plus tard, par Denis Sassou-Nguesso (RFI 18-03-2017).

Ce tempérament radical va vite se manifester avec les assassinats de Capitaine David Mafouta (1980 à Brazzaville), du Commandant Antoine Mabouaki (1981 à Owando), du Capitaine « Marie-Marie » Akwala (1983), du Capitaine Pierre Anga (1988 au Gabon) et massacres des habitants d’Ikongono, du Lieutenant Ernest Boukaka « Maitre Charlie » (parodie d’accident, mort en 1990 à Brazzaville), du Colonel Victor Tsika-Kabala (1990 à Pointe Noire), du Professeur Grégoire Mavounia (assassiné le 21 février 1991 lors de l’ouverture de la Conférence Nationale à Brazzaville), de Marien Ngouabi Junior (1991 à Brazzaville dans une boite nuit), de Roger Massema (Président de la commission assassinat à la Conférence Nationale empoisonné, mort en 1992 à Paris en France), d’Antoine Ngayot et du Commandant Mouanda (1993 à Brazzaville), d’Herbert Massamba et d’Eloi Marien Badila (1977 à Brazzaville), du Colonel Frederick Nkounkou ( 1998 à Brazzaville), du Sergent Tounga et 352 compagnons (1999 à Brazzaville) ; Massacres d’Owando (9 mai 1997) ; Professeur Hilaire Babassana , empoisonné le 19 Juin 2003 ; Colonel Ntsourou , mort le 17 février 2017 à l’hôpital central des armées de Brazzaville. Cette liste peut être complétée, elle est non-exhaustive mais témoigne de la violence politique au Congo.

A ces tragédies humaines, des années 80 aux années 2000, en raison de la mauvaise gestion et d’une gabegie éhontée, va s’ajouter une crise sociale et économique sans précédent. Le patronage en fonction des affinités éthniques au détriment de la méritocratie sera érigé en mode de valorisation des ressources administratives, sociales et industrielles, l’expression la plus rétrograde du tribalisme qui défie toutes les règles de bon sens économique. Les impacts sont monstrueux sur tous les plans.

1986 : Crise économique et financière, baisse des cours du pétrole brut, baisse des recettes pétrolières : renforcement du programme d’ajustement structurel mis en place, accord du FMI pour un rééchelonnement de la dette extérieure (estimée à 2 milliards de dollars) ;

1987 : Adoption d’un budget d’austérité, situation encore très marquée par la baisse des recettes pétrolières suite aux recommandations de la mission du FMI ;

1988 : Redressement de la production pétrolière. Février : nouveau rééchelonnement de la dette extérieure auprès du Club de Londres pour un montant de 1,7 milliard FF ;

1989 (juillet) : Sassou Nguesso est reconduit à la tête de son parti (le PCT) et de l’Etat (troisième mandat) ;

1990 : Sassou Nguesso concède l’instauration du multipartisme et la tenue d’une conférence nationale (1991). La décision de l’avancement de l’âge de la retraite précipite le pays dans une crise sociale.

1992 : Chute du PCT (échec aux élections municipales), émergence de l’UPADS de Pascal Lissouba. Ce dernier remporte les élections présidentielles en août.

Les guerres civiles (1993, 1997, 1998) ont fait plus de 15.000 morts et des milliers de disparus.

1993 : La contestation par l’opposition des résultats des législatives provoque des affrontements entre milices des partis de l’opposition et de la majorité présidentielle, faisant 2.000 morts.

1995 : Renforcement des mesures d’austérité exigées par le FMI, dégradation du climat social.

1996 : La production de pétrole n’est pas affectée par les troubles politiques, la gestion financière de cette rente demeure cependant plus floue.

Juin : Le pays a signé avec le FMI un accord pour obtenir en juillet l’effacement de 67 % du montant de sa dette publique extérieure auprès du Club de Paris.

1997 (juin) : Guerre civile, en octobre, le général Sassou Nguesso reprend le pouvoir.

1998 (janvier) : La durée de la transition est fixée à trois ans « flexibles » avant des élections.

Décembre : Nouveaux affrontements à Brazzaville et plusieurs régions. La FIDH accuse les forces régulières et les milices d’avoir massacré entre 5 et 6000 personnes pour leur appartenance politique, ethnique ou régionale.

1999 : Plus de 350 réfugiés disparus lors de leur retour de RDC (Disparus du Beach). Nov.-déc. : signature d’accords de « cessation des hostilités » entre l’armée et plusieurs chefs miliciens et loi d’amnistie pour les rebelles. Avril : chute des prix du pétrole.

1998 – 2000 : premier génocide dans le Pool, projet Mouebara (Opinion Internationale de Michel Taube).

2000 (décembre) : 13 000 armes ont été collectées et 12 000 miliciens démobilisés. Reprise des négociations avec le FMI et la Banque mondiale pour un nouveau programme d’assistance post-conflit.

Accord du FMI à un troisième programme d’ajustement, les deux précédents n’ayant pas été menés à terme.

2001 (Mars-avril) : Adoption d’un projet de Constitution et une Convention pour la paix et la reconstruction.

Août : Le Parlement institue une commission d’enquête sur les allégations de disparitions lors des guerres. Reprise des activités économiques affectées par le conflit (exploitation forestière, commerce, transport).

2002 (janvier) : Approbation de la nouvelle Constitution par référendum à 84,5% des voix, pour l’opposition les opérations ont été frauduleuses. Mars : élection de Sassou Nguesso dès le premier tour de la présidentielle, avec toujours un scrutin peu transparent. Début d’affrontements entre troupes gouvernementales et miliciens ninjas du pasteur Frédérik Bitsamu alias « Ntumi » dans la région du Pool, provoquant le déplacement de plus de 40.000 civils, un accord est trouvé en mars 2003.

Mai : La Banque Mondiale approuve l’attribution d’un crédit de 40 millions de dollars pour un projet de reconstruction d’urgence, la priorité étant donnée aux routes et aux établissements scolaires.

2003 (juin) : Rejet de la Cour internationale de justice sur demande du Congo pour geler l’enquête judiciaire française ouverte contre le président Sassou Nguesso et d’autres cadres du gouvernement et de l’armée, soupçonnés d’être impliqués dans la disparition des 350 civils réfugiés en mai 1999.

Septembre : L’opposition rassemble 2.000 personnes à Brazzaville et appelle à l’organisation d’un dialogue national pour faciliter le retour des exilés. Total cède au Congo ses parts dans le champ pétrolier off-shore Likouala, en contrepartie de quoi le Congo renonce à ses revendications visant à harmoniser ses relations avec la compagnie pétrolière.

2004 : Démarrage de l’opération de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale (DDR) des miliciens dans le Pool.

Nov. : l’annulation par la Cour d’appel de Paris de la procédure judiciaire des disparus du Beach (exécutés sommairement par la Garde présidentielle) montre l’influence du régime de Brazzaville.

2005 : Le Congo-Brazzaville reste l’un des pays les plus endettés du monde. La force contestataire a été réduite à néant suite à de vives répressions du régime de Denis Sassou Nguesso, août : procès des membres actifs des forces de sécurité inculpés de génocide et de crimes contre l’humanité, ont été acquittés.

Janvier : Signature d’un accord avec la Banque Mondiale pour le financement du désarmement de 30 000 anciens combattants. Tensions au sein du PCT entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et ses plus anciens alliés, aboutissant à la création de deux courants : les Rénovateurs et les Refondateurs jusqu’en décembre.

2007 (janvier) : Denis Sassou Nguesso est nommé pour un an à la tête de l’Union Africaine. Mars-décembre : deux remaniements ministériels.

Juin-juillet : élections législatives avec un taux d’abstention record (45 à 50 %) le PCT et ses alliés ont remporté 125 sièges sur 137.

2008 (janvier) : Denis Sassou Nguesso est désigné comme médiateur par l’OUA dans la crise opposant le Tchad au Soudan. Signature d’accords bilatéraux avec le Royaume-Uni.

Mai : Signature d’accord bilatéraux avec le Brésil décembre : formation d’un nouveau gouvernement d’union nationale consacrant l’alliance du Rassemblement de la majorité présidentielle (RMP) de Sassou Nguesso et le Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement intégral (MCDDI) de B. Kolélas (principal parti d’opposition). Aggravation de la situation économique dûe à la hausse des prix des produits alimentaires.

2009 (juillet) : Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir pour un mandat de 7 ans. Emeutes à Pointe Noire lors des funérailles de Jean-Pierre Tchystère Tchicaya ancien président de l’Assemblée nationale, Denis Sassou Nguesso serait à l’origine de sa disparition.

Août : Elections sénatoriales partielles, le RMP remporte 33 sièges sur 42. Nov. : l’instabilité dans la province d’Equateur en RD Congo (Dongo) provoque l’arrivée de ressortissants congolais dans la province de Likouala.

Novembre : Mort à Paris de Bernard Kolélas des suites de maladie, leader incontesté du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), opposant historique au Parti congolais du travail (PCT) pendant le monopartisme qui, par appétit pour le pouvoir, finira par signer une alliance avec ce parti.

Décembre : amnistie en faveur de l’ancien président Pascal Lissouba. Aggravation de la situation économique des Congolais notamment dû à la hausse des prix des denrées alimentaires.

2010 (janvier) : Le FMI et la Banque Mondiale entérinent un accord prévoyant la réduction de la dette extérieure de 1.9 millions de dollars, le Congo-Brazzaville atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE.

Juillet : Après l’Italie et les Etats-Unis la France annule la totalité de la dette du Congo soit 424 milliards de francs CFA (plus de 646 millions d’euros).

2016 – 2018 : deuxième génocide dans le pool : 3.000 morts et plus de 180.000 déplacés (Florence Môrice, RFI).

Février – avril 2018 : nouvelle mission du FMI au Congo-Brazzaville pour finaliser les pourparlers avec les autorités en charge de la politique économique en vue de l’octroi de l’aide au pays sur la base des exigences fortes de bonne gouvernance. Processus en cours.

Toutes les régions du Congo ont un potentiel économique

L’incompétence, la paresse intellectuelle des dirigeants et la non-maîtrise de l’exode rural ont fait de la République du Congo un pays fortement urbanisé : plus de la moitié de la population est concentrée dans ses deux plus grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Mais le reste du territoire est l’un des moins denses d’Afrique, avec 12,8 habitants par kilomètre carré.

Richement doté en forêts tropicales, le pays dispose aussi de vastes terres arables non cultivées, qui représentent environ un tiers de sa superficie totale. Surtout, en plus d’abondantes ressources minières, il possède d’importants gisements d’hydrocarbures, avec des réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel estimées respectivement à 1,6 milliard de barils et 90 milliards de mètres cubes.

Malgré des progrès sur le plan de la croissance économique, la République du Congo n’est pas parvenue à exploiter pleinement l’atout que constituent ses ressources naturelles pour obtenir des performances socioéconomiques robustes. Globalement, la forte dépendance à l’égard des hydrocarbures a bloqué le développement d’autres secteurs d’activité, comme l’agriculture et la sylviculture. Sur ce plan, le fédéralisme est un atout pour un développement harmonieux des régions parce que chacune d’elles a des atouts miniers, agricoles et touristiques.

Pourtant, malgré tous ces atouts, la crise économique s’est accentuée en 2017, avec une contraction du PIB de 4,6 % (contre -2,8 % l’année précédente). La hausse de la production pétrolière liée à la mise en service d’un nouveau gisement (Moho Nord) et la remontée des cours du brut n’ont pas permis de compenser le déclin des activités non pétrolières. Celles-ci ont enregistré une baisse de 9,2 % en 2017, les difficultés financières imputables à l’accumulation des arriérés de l’État ayant poussé de nombreuses entreprises à réduire leur activité et leur personnel, en particulier dans les secteurs des télécommunications, des transports et de la construction.

Témoignage d’un militant pour le Fédéralisme en Afrique

« Depuis mon enfance en Afrique, en passant par tous mes voyages dans les pays africains, j’ai toujours vu et vécu une seule façon de faire la politique et d’organiser l’État : un gouvernement basé à la capitale ; des élections présidentielles préparées dans l’instrumentalisation des masses et la soumission nationale ; un même président de la république régnant avec son clan et finissant toujours par être élus avec des scores hors normes au besoin par la fraude ; des citoyens qui subissent la répression d’une armée aux ordres du président de la république, chef de l’État et chef des armées ; des opposants qui sont maltraités, contraints à l’exil ou assassinés ; des alternances obtenues par-ci et par-là au prix de coups d’État conduisant à l’éviction ou à l’assassinat du détenteur du pouvoir…Tout cela rythmé par la nomination de ministres figuratifs, par des promesses électorales jamais réalisées, par le culte de la personnalité du chef, etc. Mais le résultat était et est toujours une indifférence totale pour le bien-être social des populations et le fait du prince bafouant toutes les règles de la démocratie par le bridage des libertés d’entreprendre et de la presse ou la violation flagrante des droits de l’homme.

J’ai commencé à me demander s’il était possible de faire autrement, d’assainir les relations entre les gouvernants et les gouvernés, de pacifier les rivalités ethniques, d’apporter une autre vision aux dirigeants actuels des États africains. À mes interrogations, mon entourage me répondait avec résignation : « il n’y a rien à faire, l’Afrique c’est comme ça ! ».

Dans mon besoin de trouver une solution pour l’Afrique, j’ai entrepris volontairement en 2007 des recherches en sciences politiques. Mon attention a été attirée pour la première fois par les États dits « fédéraux ». J’ai découvert qu’ils n’étaient pas organisés comme le sont majoritairement les États postcoloniaux africains. Puis après avoir examiné tous les systèmes politiques, je suis tombé un jour sur les textes traitant du système suisse : la gouvernance collégiale, la présidence tournante, la démocratie directe, la subsidiarité, la protection des minorités linguistiques, etc. Je me suis littéralement converti au fédéralisme et particulièrement au fédéralisme suisse ! J’ai réalisé que c’est le système qui répond le mieux aux problématiques africaines » José Méné Berre (Conférencier à la visioconférence sur le Fédéralisme).



Visioconférence sur le Fédéralisme : 20 mai 2018, 20h30 à 23h30

David LONDI

