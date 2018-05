Marie-Antoinette MOKOKO est dÃ©cÃ©dÃ©e ce 2 mai 2018, suite au calvaire de son frÃ¨re le GÃ©nÃ©ral Jean Marie Michel Mokoko

Congo Liberty a le très grand regret de vous annoncer le décès, ce matin à Brazzaville, de Marie-Antoinette MOKOKO, sœur cadette du Général Jean-Marie Michel MOKOKO.

Toutes nos pensées vont à la Maman de 91 ans et à son frère le Général Jean-Marie Michel MOKOKO retenu derrière les murs de la Maison d’Arrêt de Brazzaville.

Marie-Antoinette MOKOKO, était très concernée par le sort qui était réservé à son frère ainé. Ces derniers jours, dès qu’a circulé l’information, que ce lundi 7 mai démarrera le procès de ce dernier, elle avait tenté en vain de faire entendre raison au nouveau président de la Cour Suprême, Henri Bouka ; caution ethnique de la dictature congolaise au procès stalinien en cours. Elle en a été très contrariée et l’injustice l’a frappa encore plus sévèrement que son frère. Emmenée à l’aube aux urgences du CHU de Brazzaville, elle décéda rapidement à 8 heures ce matin, dans le service de sinistre réputation, du Professeur Thierry Gombet.

La jeune sœur du Général du Peuple, est morte quasiment sans soin à Brazzaville, tragédie commune à tous les Congolais, femmes et hommes du Peuple de toutes régions. Le CHU d’Oyo est déserté de tous ses médecins, l’Hôpital général de Loandjili à Pointe Noire est en grève et celui de Brazzaville ne vaut pas mieux.

La veillée se tient au domicile familial à la rue Louingui, à côté du Dr Galéssamy Ibombo à proximité du CEG Gampo Olilou.

Nos pensées vont également au Peuple congolais tout entier, encore esclave et colonisé par une bande de pillards, soudards, mercenaires, pétroliers et forestiers, toutes origines confondues, et qui rejoindra, un à un, notre défunte sœur dans son triste sort.

Nous espérons que la barbarie au pouvoir saura faire une pause et qu’elle permettra au Général Jean Marie Michel MOKOKO de se recueillir auprès de sa cadette et soutenir sa vieille mère jusqu’aux funérailles. Tout simulacre de compassion ne sera pas admis des hommes et femmes au pouvoir responsables de cette situation.

Denis Sassou Nguesso doit ouvrir la porte de la prison du Général Jean-Marie Michel Mokoko. Jean Dominique Okemba ne doit pas l’en empêcher au prétexte que toute sa famille a trouvé officiellement refuge à Genève avec une fortune estimée à 600 millions d’euros.

Diffusé le 02 mai 2018, par www.congo-liberty.com

