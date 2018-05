Livre : le Pr Joseph Itoua publie Â«Â Les Anciennes Monarchies congolaisesÂ Â»

Les royaumes d’Afrique centrale comme ceux d’Afrique occidentale ont marqué profondément l’histoire du continent noir. Ils ont développé une politique, une économie et une vie sociale décrites à la fin du Moyen Âge par les voyageurs et explorateurs européens comme des éléments constitutifs de la civilisation dont la forme la plus évoluée, pensait-on, se trouvait en Europe. Mais comment les anciennes monarchies congolaises sont-elles nées ? Comment l’autorité était-elle exercée par le monarque et par ses délégués ? De quelle manière ces monarchies ont-elles résisté et faibli au contact des peuples voisins et, plus tard, du colonisateur blanc ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles le présent ouvrage tente de répondre objectivement. Confrontant les documents écrits existants avec les résultats des enquêtes orales sur le terrain ô combien vaste de l’historien, cette étude des royaumes kongo, loango et teke s’impose comme une contribution essentielle à la connaissance du patrimoine culturel du Congo. Cet ouvrage intéressera non seulement ceux qui veulent comprendre l’histoire des organisations politiques africaines, mais aussi ceux qui recherchent une présentation détaillée des organisations politiques anciennes où sont ancrées celles des monarchies congolaises. Il s’adresse ainsi à un large public de lecteurs historiens, sociologues, politologues, anthropologues ou encore juristes, comme à tous ceux désireux de s’informer sur l’histoire précoloniale du Congo.

Qui est Joseph Itoua ?

Maitre de conférences Cames, le Pr Joseph Itoua est spécialiste de l’histoire et civilisations africaines. Il est enseignant chercheur à l’École normale supérieure de l’université Marien-Ngouabi, directeur général du Patrimoine et des archives au ministère de la Culture et des arts. Sur le plan littéraire, Joseph Itoua a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Les Mbosi au Congo : peuple et civilisation », paru à L’Harmattan en 2006 ; « Institution traditionnelle Otwéré chez les Mbosi », L’Harmattan 2010 ; « Otwéré et justice chez les Mbosi », L’Harmattan, 2011 ; « Pouvoir traditionnel et société Mbosi », publié aux éditions Publibook 20011 ; « La Sape au Congo-Brazzaville, élément du patrimoine culturel immatériel », publié aux éditions Les Lettres Mouchetées (Pointe-Noire en République du Congo). Il s’apprête à publier avant la fin de l’année, « La Part Mbosi dans la civilisation bantoue ».

