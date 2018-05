Pourquoi les pseudos opposants Munari, Bowao, Kolelas, Tsaty-Mabiala … ont lÃ¢chÃ© le GÃ©nÃ©ral Mokoko ! Par Lucien PAMBOU

Procès de Jean-Marie Michel Mokoko : explication du silence des pseudos opposants politiques congolais à la lumière de l’analyse réseautale.

Après deux ans d’incarcération à la prison de Brazzaville, le procès de Mokoko, militaire saint-cyrien Général et homme politique malgré lui, a débuté le 7 mai 2018. Les chefs d’accusations formels sont « atteinte à la sécurité d’état » et « détention illégale d’armes ». De manière informelle, le pouvoir reproche à Mokoko son outrecuidance liée à sa candidature à l’élection présidentielle de 2016. En se présentant à l’élection présidentielle, Mokoko a enfreint une règle non écrite à l’intérieur de tout réseau : on ne discute pas la place du chef, quelle que soit la proximité que l’on peut avoir vis-à-vis de celui-ci. Mokoko, pour l’avoir oublié, est en train d’en payer le prix fort, comme Okombi Salissa et comme d’autres opposants dont Sassou a favorisé l’enrichissement.

La théorie du réseau laisse en suspens les questions fondamentales de probité, d’honnêteté et s’attache au mécanisme fonctionnel de fidélité et d’adhésion. Mokoko l’a oublié, comme Okombi Salissa dont les fortunes et les privilèges matériels ont été réalisés grâce à leurs allégeances à la politique de Sassou, comme c’est le cas pour la plupart des hommes politiques de l’opposition et du pouvoir au Congo Brazzaville. Cela est vrai depuis l’accession de Sassou aux affaires en 1979 et même après sa traversée du désert dans les années 1990 et son retour aux affaires en 1997. Mokoko a été récupéré par Sassou qui en a fait son conseiller spécial pour les affaires en République Centrafricaine. Mokoko, en se présentant aux élections contre son mentor, a souhaité, au nom d’une fausse analyse de la démocratie apaisée, montrer que le Congo pouvait accepter l’alternance politique. Mal lui en a pris, car il a oublié que le réseau et Sassou détenaient contre lui des preuves avérées ou non, issues d’une cassette dans laquelle il fomentait une tentative de coup d’Etat. Le cynisme fonctionnel du réseau et l’intelligence machiavélique et politique de Sassou ont permis à Mokoko, malgré ces faits, de devenir le Conseiller spécial du Sassou.

Voici en accéléré quelques éléments de compréhension de la situation de Mokoko qui a refusé au cours de son emprisonnement d’accepter les offres financières et de statut contre libération de la part du pouvoir. Le contexte ainsi planté, comment expliquer le silence abyssal des pseudos opposants politiques congolais membres de la FROCAD, dont certains étaient compagnons de route de Mokoko dans la contestation du pouvoir politique de Sassou. Le réseau entraîne une division de la société en série de groupes opposés, entraînant des appartenances qui se regroupent et qui peuvent être, pour certaines d’entre elles, qualifiées de rébellions alors que, dans le fond, tous ces groupes contribuent au maintien de l’ordre du réseau. Il y a un discours officiel de la part des opposants congolais qui contestent le réseau quand ils en sont écartés, surtout en termes des privilèges, de postes, de rémunérations et d’influence.

Les opposants politiques congolais sont dans l’incantation de l’alternance politique. Ils contestent les modalités d’incarcération de Mokoko, mais ils sont incapables de se rassembler et d’organiser stratégiquement leur révolte contre ce qu’ils considèrent comme les palinodies de justice. La théorie du réseau fonctionne ici de façon efficace en montrant que sa structure et son fonctionnement sont dominés par un centre. Ce centre est géré par Sassou, dont on a longtemps raillé l’inintelligence académique (absence de diplômes). A la différence des pseudo-opposants politiques congolais qui ont tous peu ou prou travaillé avec Sassou, le peuple congolais finit par s’émanciper des turpitudes ethno-claniques dont ses opposants sont porteurs pour s’opposer au centre. L’émancipation est à mi-chemin mais elle demeure empêchée par l’absence de stratégie programmatique des opposants politiques congolais qui travaillent d’abord pour leurs propres intérêts en s’abritant derrière des faux combats d’alternance. En politique, et dans la théorie du réseau, l’ultima ratio c’est la domination. Cette domination permet aux leaders du réseau de dominer et de corrompre les membres du réseau et ceux qui veulent en faire partie. Le silence actuel des pseudo-opposants congolais est éloquent et normal, voire cynique. Ils attendent la condamnation de Mokoko pour se mettre en ordre de bataille en direction du réseau avec un concurrent en moins.

La théorie du réseau montre et enseigne le cynisme politique des opposants actuels. On le voit très bien au cours de ce procès de Mokoko. On attendrait de cette opposition qu’elle réaffirme la volonté d’un jugement impartial. Elle ne dit mot, en se contentant de considérations feutrées. Ce silence participe de la volonté de cette opposition d’intégrer le réseau quoiqu’elle dise, malgré ses invites permanentes pour une conférence internationale sur le Congo, voire pour des dialogues inclusifs. Il faut être sérieux. Messieurs de l’opposition, vous êtes cyniques, vous n’avez aucun plan d’alternance politique structuré en matière de programmation stratégique du développement économique et de la vie politique au Congo pour les nouvelles générations. J’ai le malheur d’avoir tort en disant ceci, je ne détiens pas la vérité, je mets sur la table des éléments de débat politique pour vous et non pour moi qui ne suis qu’un simple et modeste analyste observateur de la vie politique de mon pays. Vous savez tous que le pouvoir est, en son essence, coercition et tenu à l’intérieur des limites. Le réseau structure une partie de ces limites, vous l’avez compris et, cynisme oblige, vous préférez l’acquis à la nouveauté. Sassou va peut-être, sans être dans sa tête, créer un deus machina pour les congolais, pour vous Messieurs de la pseudo-opposition, afin de vous permettre de retravailler ensemble pour le Congo. Qui sait ? Mais avant tout, soyez courageux tout le long du procès et dites à la face du monde ce que vous pensez réellement au lieu de vous planquer, de chuchoter dans les alcôves en attendant la fin du procès Mokoko pour sortir au grand jour et déclarer votre fausse indignation contre un procès que vous considérez comme inéquitable. Courage, Mesdames et Messieurs de l’opposition politique au Congo.

Lucien PAMBOU

Diffusé le 9 mai 2018, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter