LE CRIMINEL NIANGA-MBOUALA SERA T-IL DÃ‰VORÃ‰ PAR SASSOU-NGUESSO ? Par Rigobert OSSEBI

Entre repentance et réveil, les généraux congolais n’ont pas dit leur dernier mot !

Le 29 avril dernier, quelques rares témoins, incrédules, ont assisté à un bien curieux pèlerinage dans l’Eglise de Madibou département du Pool. C’était quelques jours avant la commémoration du 46ème anniversaire de la disparition du premier président de la République du Congo, l’Abbé Fulbert Youlou, le 5 mai 1972 à Madrid en Espagne. Après avoir garé son imposant 4×4 non-loin de l’entrée, suivi d’un seul garde du corps en civil et sans arme, comme lui, le Général Nianga Bouala s’est lentement avancé jusqu’au devant du chœur de l’Eglise où, plein d’une très digne dévotion, il a longuement prié. Il s’est ensuite fait accompagner, par un prêtre, pour se rendre dans la concession de la famille Youlou, à 500 mètres de là, où il a pu se recueillir sur la tombe de l’illustre défunt.

Quel incroyable périple pour celui qui, cousin de l’usurpateur, l’a longtemps protégé par ses armes, ses hommes et même des mercenaires ! Ultime provocation à l’égard d’un Jean Dominique Okemba, autre parent dévoré d’ambition dans la succession à la tête du gang mafieux familial ? Sans aucun doute ! On pourrait également ajouter Denis Sassou Nguesso qu’il a voulu également narguer en rendant hommage au président qui avait prophétisé que le Congo sera dirigé par des fous ; nous y sommes pourtant et cela s’apparente, plus que jamais, à un naufrage collectif.

L’actualité congolaise suit un subtil scénario d’un règlement de comptes lent et implacable, digne d’un western italien. Longtemps et méticuleusement le drame se met en place et puis un quart d’heure, vingt minutes avant la fin, tout le monde sort les flingues et allègrement se tire dessus…

Nous nous approchons du dramatique épilogue de ces dernières minutes. La tension est plus que palpable et le suspens d’une intensité à couper au couteau. Nianga Bouala, savait-il déjà que son parent l’usurpateur avait déjà donné son feu vert pour son arrestation après une convocation à la DGST, que l’on sait maintenant, fixée le 11 mai prochain ? Jean Dominique Okemba peut se réjouir de son plan qui apparemment marche à merveille, mais tout pourrait aussi capoter. Il pourra toujours alors, pense-t-il, profiter de son exil doré qu’il s’est bâti en Suisse, avec sa petite famille riche maintenant à centaines de millions d’euros !

Encore faudrait-il que tout ne s’emballe point à la Cour criminelle devant laquelle le Général Jean Marie Michel Mokoko a été déféré….

Rien n’est moins sûr ! Après la déconvenue, au deuxième jour de procès, le 8 mai, de l’insignifiant Colonel Elie Atipo de la DGST, le 9 mai, le Chef d’Etat Major Général, Blanchard Guy Okoï s’est présenté à la barre pour témoigner au sujet des prétendues armes de guerre découvertes chez le Général Jean Marie Michel Mokoko, son homologue de formation à Saint-Cyr.

Évidemment, ne voulant point se compromettre dans les dérives affligeantes dans lesquelles sombre le procès, le Général Blanchard Guy Okoï a révélé, sans ambigüité aucune, que toutes les armes de dotation mises à la disposition de la garde du Général Jean Marie Michel Mokoko lui ont été remises selon les procédures et les règles en vigueur. A ce titre il a tenu a salué l’exemplarité de Jean Marie Mokoko en la circonstance.

S’agissant des armes présentées sous scellés, Blanchard Okoï a nié leur provenance et toute responsabilité.

Le Général Jean Marie Michel Mokoko a déclaré, quant à lui, ne rien savoir de la provenance de ces armes.

Les fervents théoriciens du complot permanent contre le pouvoir usurpé par Denis Sassou Nguesso n’ont plus d’autre choix que de pousser de nouveaux faux-témoins à la barre, à défaut qu’Elie Atipo ne se représente devant la Cour afin de déverser plus encore de mensonges.

Grâce au Général Blanchard Okoï, le chef d’inculpation »détention des armes de guerre » est tombé. Les mêmes théoriciens cupides, n’ont plus qu’à faire inculper le Chef d’Etat Major Général Okoï pour faux témoignage visant à favoriser son camarade saint-cyrien. A se tirer une balle dans le pied autant qu’elle soit d’un gros calibre.

Il serait grand temps que nos militaires, généraux de surcroît, cessent de se faire intimider par de minuscules parasites tels que les Oko Ngakala et Jean Dominique Okemba. Que l’armée congolaise retrouve la face et la dignité qu’elle a perdues.

Une chose est absolument sûre : le Général Jean Marie Michel Mokoko, par sa ténacité, par la force de son caractère et de ses convictions, que deux années de dure prison n’ont pas ébranlées, mérite l’admiration et le respect des Congolais.

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 10 mai 2018 , par www.congo-liberty.com

