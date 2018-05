Au Congo de Voleur 1er, pÃ¨re et fils, lâ€™injustice est la rÃ¨gle

« Crise multidimensionnelle » est un euphémisme couramment utilisé pour qualifier ce que vit le Congo actuellement. En réalité c’est un pays à l’agonie, TOTALement atteint de multiples pathologies. La santé, l’éducation, la justice, la sécurité, l’économie, la finance, la culture : aucun de ces secteurs n’a été épargné. En réalité, depuis que des bandes, armées en 1997 par le pétrolier ELF, ont tué la démocratie en prenant le contrôle du pays, elles se sont attachées à une mystification des institutions, à une falsification intégrale du fonctionnement de son administration et à une parodie criminelle de l’Etat « de droit ».

Les fondations, au sens architectural, du pouvoir du chef des pillards, Denis Sassou Nguesso, ont été l’injustice et le non-droit ; un clan complètement inspiré des familles mafieuses siciliennes installées aux Etats-Unis au siècle dernier, jusque dans le souci vestimentaire. La grande idée a été de régir l’Etat entièrement dans l’illégalité, en lui donnant toutes les apparences du contraire…

La République bananière s’est imposée très intelligemment, il faut le reconnaître, à force d’un protocole singé d’un curieux cocktail de monarchie britannique et de grande puissance asiatique, qui culmine au ridicule. Le luxe et l’apparat ont été la règle. Les fabricants d’uniformes clinquants, de médailles et de colifichets ont fait fortune ; sans parler des grands faiseurs et grands couturiers dont les membres du gang ne sauraient se passer. A défaut de valeurs morales ou d’esprit, l’élégance vestimentaire a suffi. Ainsi les apparitions publiques des hommes et femmes politiques congolais ont été transformés en défilés de mode indécents dans un environnement misérable de pauvreté.

Denis Christel Sassou Nguesso (Voleur 1er Bis) vient de lancer, à grands frais, sa candidature à une élection présidentielle qui pourrait se dérouler aussitôt après la condamnation des actuels prisonniers politiques.

Un signal fort a été lancé à l’injustice, qui est le socle du pouvoir dont il est le dauphin désigné. Il a tenu à rassurer les « voleurs » : avec lui, ils ne seront pas pourchassés. L’apparence toujours privilégiée, digne héritier de son père à qui il ressemble en pire, la forme est toujours mise en avant pour mieux dissimuler le fonds creux, d’un vide sidéral, qui a amené l’Etat à sa désintégration.

Les prisonniers politiques, aussi regrettable que soit le sort de chacun, n’ont pas été les seules victimes. Aucun Congolais ne peut prétendre y avoir échappé. Aucune décision n’a pu être sereinement rendue, sans qu’une intervention, un marchandage, une corruption ne l’oriente.

Un jugement du Tribunal de Brazzaville ne vaut plus grand-chose depuis bien longtemps. Les lois, les décrets issus de l’actuelle Assemblée nationale ne valent pas mieux. Souvent orientés dès lors qu’il s’agissait de pétrole, il suffisait de trouver le bon intermédiaire pour valider les arrangements les plus insensés. Alors que le prix du baril de Brent remonte à des niveaux presque équivalents à ceux antérieurs à la « crise », (77,34$ le 9 mai 2018), Sassou Nguesso et son clan mafieux sont prêts à tout pour garder le tiroir caisse qu’ils ont allègrement vidé depuis une vingtaine d’années.

Pour cela, le procès du Général Jean Marie Michel Mokoko est un baroud de déshonneur, plutôt que d’honneur, dont le pouvoir de Denis Sassou Nguesso veut coûte que coûte sortir vainqueur.

Rien n’est moins sûr !

Rigobert OSSEBI

