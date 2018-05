INTERVIEW DE ULRICH TOUTA : Le procÃ¨s stalinien du du GÃ©nÃ©ral Mokoko ; L’arnaque du Fonds Bleu du faux Ã©cologiste Sassou ; Le clan NGuesso et les Panana Papers…

Ulrich TOUTA est un activiste politique de la diaspora du Congo-Brazzaville. Son association « Le Nouveau Congo » milite pour la restauration de la Démocratie et l’Etat de droit dans son pays. Dans cet entretien, il dénonce la parodie de Justice qu’est le Procès Mokoko et appelle les Congolais à plus de pugnacité pour terrasser la dictature du régime de Brazzaville et de ne pas céder à la rée résignation…

Diffusé le 12 mai 2018, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter