PÃ‰TITION POUR UN DIALOGUE NATIONAL SANS EXCLUSIF AU CONGO-BRAZZAVILLE

Pour le Congo délabré et en déliquescence, les observations, le diagnostic et les pistes de solutions sont disponibles. La solution viendra de toute les bonnes volontés par le Dialogue national qui devrait aboutir à un modèle politique et institutionnel consensuel..

Le FMI a relevé la mauvaise gouvernance, la corruption et le manque de sincérité.

La presse internationale a complété la liste par les incivismes, les scandales financiers, l’irrespect des droits humains et les irresponsabilités.

La parodie de justice confirme les injustices et les violences (arrestations arbitraires, simulacre de procès et procédure, etc.).

La déclaration des évêques catholiques du Congo du 10 mai 2018 est un diagnostic sans équivoque. Ils ont pointé du doigt ce qu’ils considèrent comme les origines du mal du Congo à savoir la révision de la Constitution en 2015, malgré leurs mises en garde à l’époque, l’incivisme, la violence, la corruption et la mauvaise gouvernance.

Ils ont également évoqué la crise dans le département du Pool qui ne pourrait être résolu que par une réconciliation véritable à travers la recherche de la vérité, de la justice, des réparations.

De l’incivisme et la corruption; ils n’ont trouvé aucune circonstance atténuante sur la manière dont les autorités politiques et administratives ont conduit le pays à la dérive en dépit de l’embellie financière sans précédent de ces dernières années. Ils ont notamment mis en exergue les préfinancements sur les contrats pétroliers, le niveau élevé de la dette, la corruption généralisée, l’enrichissement personnel inexpliquée.

Enfin, ils ont pointé l’irrespect des Droits de l’homme, les procès d’un autre âge (comme celui qui a condamné le Général Jean Marie Michel Mokoko à vingt ans de réclusion).

Peuple congolais, Sauvons nous en nous impliquant dans une Concertation inclusive.

Prenons nous-mêmes en charge les destinées de notre pays aujourd’hui délabré.

Tous ceux qui adhèrent à ce diagnostic et au besoin urgent de reconstruction du Congo sont invités à préparer cette Concertation inclusive, en signant la présente pétition.

Fait à Paris le 13 mai 2018.

Le Collectif « Pour la Reconstruction et le Sursaut du Congo-Brazzaville »

