CONSTRUIRE LE FÃ‰DÃ‰RALISME EN AFRIQUE. Par David Londi

« Machiavel, qui ne fut pas le plus indulgent des observateurs de l’action humaine, croyait bien évidemment que la meilleure manière d’éviter la tyrannie n’était pas une série de formules juridiques, une constitution écrite, mais plutôt un réseau d’habitudes et d’attitudes inculquées dans la société. ». Construire une constitution aussi complète soit-elle ne doit pas être l’objectif principal, c’est quand elle devient un outil d’éducation et d’émancipation du peuple qu’elle atteint toute sa plénitude et réalise son but : devenir la matrice des institutions fortes, garantes de la démocratie.

Avant de nous lancer dans le débat sur le fédéralisme, il serait opportun de faire quelques remarques préliminaires sur la nature du fédéralisme en tant que concept politique et sur la façon dont on devrait le traiter dans le contexte spécifique de l’instauration du fédéralisme au Congo. Dans les textes portant sur le fédéralisme, on considère généralement que dans le fédéralisme (ou de « l’idée fédérale »), il est reconnu que la différence et la diversité sont des moteurs de la fédération (ou de l’État fédéral) qui constitue l’expression institutionnelle tangible de cette idée.

Plus simplement, ce sont la différence et la diversité qui produisent le fédéralisme, et le fédéralisme qui produit la fédération. Mais tout comme il existe différents types d’États, il y a également plusieurs formes de fédéralismes et de fédérations. En fait, il est tout à fait possible d’avoir un fédéralisme sans qu’il existe de fédération concrète, puisque certains fédéralismes n’aboutissent pas à une fédération à part entière, mais donnent plutôt naissance à des États fortement décentralisés qui permettent une grande autonomie sur le plan local.

La caractéristique distinctive d’une fédération est l’insertion dans la constitution de l’autonomie à certains niveaux de l’élaboration des politiques ainsi qu’une représentation garantie dans le processus décisionnel institutionnel central. La principale distinction qui existe entre une fédération et une confédération, c’est que dans le premier cas, différents ordres de gouvernement ont un effet direct sur un seul peuple (demos) dans l’État, tandis que dans le deuxième cas, il n’y a pas d’État unique, mais bien une union d’États. Ainsi, les décisions ont un effet direct sur les États qui constituent l’union et non sur les peuples (demoi).

Dans une confédération, le gouvernement général n’influe qu’indirectement sur la population à travers ses gouvernements constitutifs.

Il est important de prendre conscience non seulement de la grande hétérogénéité sociale qui existe dans les sociétés africaines, mais aussi du passé historique toujours présent en ce qui concerne les différentes formes de gouvernance traditionnelle. En Afrique, les centres de pouvoir se formaient autour de groupes familiaux ou de royautés, et parfois, les unités politiques avaient une taille importante. La relation qui existait entre les autres autorités de la région et le dirigeant du système en était toutefois une de subordination. Parfois, c’était une subordination totale, lorsque le dirigeant local était l’outil et le serviteur loyal du dirigeant central, comme au Bénin ou au Nigeria, où chaque citoyen était vu comme un « homme de l’Oba ». Dans certains cas, la subordination était plus indirecte, dans une sorte de relation d’allégeance féodale, comme chez les Haoussas, dans la relation d’un dirigeant local avec un grand Émir ou avec le Sarkin Musulmi, le dirigeant de l’Empire de Sokoto dans le nord du Nigeria. Dans d’autres cas, comme dans le royaume du Kongo, la relation était assez libre, les Kongolais payaient un tribut à leur chef de village, celui-ci le faisait parvenir au gouverneur de la province, qui, à son tour, le remettait au roi. A chaque échelon, le responsable gardait pour lui un certain pourcentage.

Ce contexte de hiérarchie sociale dans les sociétés africaines a été perturbé par « la Ruée vers l’Afrique » à la suite de la Conférence de Berlin (1884-1885) qui a permis à certaines grandes puissances comme la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Portugal et l’Espagne de se diviser tout le continent africain jusqu’en 1914, mais il n’a jamais tout à fait disparu. Il y avait et il existe toujours une grande variété de formes traditionnelles de gouvernance qui coexistent avec l’autorité politique moderne et séculière et qui sont encore consultées par cette dernière. Au Nigeria, par exemple, il existe toujours une hiérarchie d’Anciens et de Chefs qui représentent des tribus, des clans et des communautés et qu’on doit consulter avant l’instauration de politiques publiques qui les toucheront directement. Dans certaines situations, leur coopération est essentielle pour qu’une politique puisse être efficace. C’est une autorité politique qui évolue dans une sorte d’univers parallèle et qu’on pourrait appeler gouvernance plutôt que gouvernement, pour éviter de donner l’impression qu’elle fait concurrence à l’autorité séculière. Il existe donc un héritage historique de hiérarchie sociale en lien avec l’autorité politique qui a une importance variable selon les régions et dont il faudra tenir compte. Quand les circonstances ont permis à ces types d’autorités ou de gouvernance informelles de survivre, elles se sont adaptées avec succès et ajustées à l’ère postindépendance parce que, une fois l’autorité centrale solidement établie, le pouvoir unitaire devait souvent compter sur ces communautés familiales et leurs relations avec ce qu’on pourrait appeler des éléments « quasi fédéraux » sous la forme d’une reconnaissance de l’identité de différentes entités territoriales, ethniques ou historiques. Même les pouvoirs unitaires locaux se devaient de reconnaître la diversité sociale afin que des identités distinctes acceptent que la négociation et la coopération des uns avec les autres fassent partie intégrante de l’autonomie traditionnelle. La reconnaissance et la préservation de petites et de grandes différences ethnoculturelles ont été reprises par la nationalité territoriale moderne, créant ainsi un patchwork complexe de communautés culturelles qui ne sont pas toutes engagées auprès de l’autorité politique séculière de l’État.

Quand on discute de fédéralisme au sens large, il y a toujours un risque de jongler avec des abstractions ou d’inventer des concepts qui ne reposent pas sur la réalité. Dans le cas du continent africain, c’est une tentation constante, principalement à cause de son passé colonial. Il est impératif de garder à l’esprit les liens importants entre le passé, le présent et l’avenir de l’idée fédérale. Ainsi, il est utile de faire une distinction entre l’Afrique précoloniale, coloniale et postcoloniale parce qu’il est possible d’identifier des arrangements fédéraux, confédéraux et quasi fédéraux au cours de ces trois périodes. Cette idée politique a préexisté dans l’Afrique précoloniale avec les royaumes comme celui du Kongo, organisé en provinces, avant d’être exportée par les Britanniques et, à l’occasion, par les autorités impériales françaises, et mise en pratique de différentes façons. Il n’est donc pas surprenant qu’aujourd’hui, les élites politiques et le grand public aient une perception distincte de l’idée fédérale en lien avec différents objectifs dans différentes parties de l’Afrique postcoloniale. La perception et la réalité sont souvent en contradiction, et l’expérience fédérale s’est manifestée de différentes façons à différents moments de l’Histoire. La meilleure façon de répondre au risque mentionné ci-dessus au sujet de l’impraticabilité du fédéralisme dans certaines régions d’Afrique est de présenter une courte analyse historique. Il est intéressant de commencer cette analyse en faisant référence à l’héritage fédéral impérial colonial qui a coloré l’ère postcoloniale (à partir des années 1950-1960).

Cet héritage nous permet d’établir quatre catégories conceptuelles qui ont laissé leur marque sur le continent africain par :

• La convenance administrative et politique impériale;

• Les liens impériaux avec la « mère-partie »;

• L’entreprise commerciale de coopération économique pour le renforcement des liens commerciaux intra africains;

• Les processus de construction d’États et de (multi)nations. Si nous tenons compte des circonstances particulières de chaque cas, nous pouvons conclure que l’idée fédérale s’est exprimée, en Afrique, avec une grande flexibilité et de différentes manières qui se sont chevauchées et entremêlées pour donner lieu à une mosaïque qui constitue aujourd’hui son expérience fédérale.

Une des plus anciennes illustrations de la première catégorie, la convenance administrative et politique impériale, c’est l’influence britannique sur le Nigeria lors de l’unification de 1914, au cours de laquelle trois régions territoriales ont été réunies. Un exemple plus récent de convenance politique est la création de la Fédération d’Afrique centrale (CAF) qui a duré dix ans (1953-1963) et a soudé ensemble trois territoires coloniaux britanniques très différents, la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du Sud et le Nyassaland. Les Français ont aussi adopté une approche purement administrative pour l’Afrique-Occidentale Française (AOF) – Sénégal, Guinée, Haute-Volta, Dahomey, Côte d’Ivoire, Niger, Soudan (aujourd’hui Mali) et Mauritanie – et pour l’Afrique-Équatoriale Française (AEF) – Gabon, Tchad, Congo-Brazzaville et République centrafricaine – dans les années 1950.

Des liens avec la « mère patrie » sont établis entre l’Union française de la IVe République (1946-1958) et la Communauté française de la Ve République dans la France du général de Gaulle. Cela a donné naissance à un fédéralisme à deux niveaux, où l’AOF (Afrique Occidentale Française) et l’AEF (Afrique Equatoriale Française) forment le premier niveau, et représentent les unités constitutives de l’Union française, une plus grande fédération. Le troisième exemple, celui d’une union douanière avec possibilité de déboucher sur un marché commun, est la tentative de créer en 1963 une Fédération d’Afrique de l’Est comprenant le Kenya, l’Ouganda et le Tanganyika. Ce projet tire son origine d’une première forme d’union douanière datant de 1917 et qui promouvait le libre échange entre les trois territoires coloniaux. Cette idée était encouragée par les Britanniques qui considéraient qu’on pourrait, en regroupant les trois colonies en une fédération, améliorer l’efficacité administrative et donner naissance à un grand marché intérieur est-africain bénéfique pour le développement économique. L’expérience a permis de mettre en place plusieurs éléments importants d’un marché commun et de donner un bon coup de pouce au côté financier, et de créer une Assemblée législative, mais le coup d’État d’Idi Amin Dada, en 1971, a sérieusement ébranlé le projet. Même s’il existait encore une grande volonté en faveur de l’idée fédérale et des arrangements économiques et politiques solides au sein des élites politiques et dans le monde financier, l’EACSO (East African Common Services Organisation) s’est graduellement affaiblie, et le retrait du Kenya en 1977 a signé son arrêt de mort.

En ce qui concerne la dernière catégorie et la formation d’une (multi)nation, il faut se tourner vers l’exemple du Nigeria (1999) et, plus récemment, ceux de l’Éthiopie (1995) et de l’Afrique du Sud (1996). Dans le premier cas, le discours dominant au sujet d’une fédération nigériane remonte au moins à 1946, pendant l’ère coloniale britannique, avec l’application du principe fédéral en vue de la réorganisation de trois « régions » ethno-religieuses, avec des gouvernements et des assemblées distincts, au sein de la constitution Richards. En Éthiopie, l’héritage de l’idée fédérale remonte à la fédération Éthiopie-Érythrée (1952-62). Par la suite, l’empereur Hailé Sélassié a travaillé avec acharnement à transformer le pays en un État unifié et fort. Au cours de la dernière période qui a précédé la création d’une Éthiopie fédérale séparée, le régime militaire marxiste du Derg a été mis en place en 1974 et est resté au pouvoir jusqu’en 1992. Cette étape historique permet de comprendre pourquoi la fédération ethno-linguistique-territoriale d’aujourd’hui possède encore certains relents d’un fédéralisme socialiste non territorial. Finalement, en Afrique du Sud, même si ce n’est pas officiellement un État fédéral, le fédéralisme remonte à beaucoup plus loin que celui des deux autres exemples, jusqu’au Mémorandum de Selborne, en 1906, qui était une initiative impériale britannique. Des éléments fédéraux ont toujours été présents dans la culture politique sud-africaine, même dans les années noires de l’Apartheid (fin des années 1940 jusqu’au début des années 1990). Ainsi, aujourd’hui, les minorités ethniques afrikaner et zoulou occupent un espace constitutionnel au sein de l’État. Cependant, on n’est pas surpris d’apprendre que le Congrès national africain (ANC), parti de la majorité noire, considère que le fédéralisme a été sérieusement contaminé par la politique des « États bantous noirs » menée vers la fin des années 1950 par le Dr. Verwoerd ainsi que par la création d’une « confédération » par le Dr. Botha, vers la fin des années 1970, qui permettait d’établir un lien entre les États bantous indépendants et le reste de la République, avec la reconnaissance constitutionnelle des Blancs, des Noirs et des Indiens au sein d’un Parlement tri caméral. L’ANC n’était pas partisane de l’idée fédérale.

La fin des années 1950 et les années 1960 représentent une période à part, celle de la décolonisation. Quelle relation y a-t-il entre ces événements et la popularité de l’idée fédérale? Comme nous le verrons ici, cela a été très complexe, avec beaucoup de rebondissements et de revirements de situation. Au début des années 1960, le fédéralisme est apparu comme de plus en plus séduisant, en tant qu’approche modérée entre les deux extrémités que sont le centralisme unitaire et l’indépendance complète. Mais à la fin de la décennie, l’optimisme a fait place au pessimisme après l’effondrement de plusieurs fédérations africaines. Pour esquisser une réponse, commençons par examiner deux types de constructions fédérales, à savoir la fédération intra étatique et la fédération interétatique. La première catégorie se rapporte à des structures fédérales au sein d’un État, comme au Nigeria, au Kenya, en Ouganda et au Zaïre, alors que dans le deuxième cas, il est question de relations fédérales entre des États, comme entre le Cameroun français et le Southern Cameroons britannique, l’Éthiopie et l’Érythrée, le Sénégal et le Soudan français (aujourd’hui Mali), le Tanganyika et le Zanzibar, ainsi qu’à la proposition d’arrangement quasi fédéral entre le Ghana, le Mali et la Guinée. Le fédéralisme a été prôné pour différentes raisons par les forces d’opposition au Ghana, en Zambie et au Tanganyika, tandis qu’une multitude de plans ont vu le jour en faveur de relations régionales interétatiques de nature fédérale avec la Confédération de Sénégambie, la Communauté de l’Afrique de l’Est (en anglais EAC) et même certains projets panafricains qui refont régulièrement surface. Habituellement, l’idée fédérale est utilisée pour résoudre les tensions liées à l’unité et à la diversité et, dans le contexte africain, le fédéralisme intra étatique a été présenté comme la seule façon de concilier la diversité tribale, ethnique et linguistique dans un seul système politique. L’idée a moins à voir avec les concepts de la démocratie libérale d’autonomie locale et de partage des pouvoirs qu’avec le désir d’empêcher des situations où un groupe en tyrannise un autre et de refléter, d’articuler et de protéger les qualités fédérales d’une société hétérogène. Les fédéralistes kényans, par exemple, cherchaient à protéger les minorités ethniques davantage que les minorités idéologiques; le Sudanese Southern Front (SF) avait pour but d’empêcher la prise de pouvoir par un gouvernement arabe plutôt que l’établissement d’une démocratie libérale; le parti Kabaka Yekka, en Ouganda, cherchait davantage à garantir la survie du Royaume du Buganda qu’à montrer sa loyauté aux valeurs occidentales; et le Congrès des peuples du Nord (NPC) au Nigeria ainsi que l’alliance de l’Union démocratique africaine du Kenya (KADU) étaient davantage préoccupés pas les intérêts des ethnies et des régions sous-développées que par la notion de liberté chère aux Occidentaux. De plus, les riches fédéralistes du Katanga (CONAKAT), le Groupe Action (AG) au Nigeria et le Tanganyika Federal Independence Party (TFIP) considéraient tous le fédéralisme comme un moyen permettant d’éviter la redistribution des richesses à l’intérieur d’un État unitaire. Comme on peut le voir, les raisons pour envisager l’idée fédérale au début des années 1960 étaient très différentes d’un endroit à l’autre du continent africain. La tendance derrière tous ces projets de promotion du fédéralisme était claire : cela reposait sur un équilibre des pouvoirs ethniques et non institutionnels ou idéologiques; sur l’autonomie ethnique plutôt que sur la souveraineté démocratique; et sur le rejet des lois dictées par une seule tribu et non celui du parti unique. L’idéal était d’instaurer une nation fédérale, mais pas forcément une nation fédérale démocratique. Si l’on considère habituellement que le fédéralisme aux États-Unis découle du modèle madisonien (doctrine de la séparation des pouvoirs et la diffusion du pouvoir politique à travers de multiples contre-pouvoirs et points de veto) et de sa terminologie en lien avec la légitimité de la diversité sous toutes ses formes, en Afrique, celui-ci est quasi uniquement centré sur la dimension ethnoculturelle de la diversité. Il est important de reconnaître deux facteurs importants pour expliquer l’attrait du fédéralisme en Afrique, tous deux liés aux héritages laissés par les empires.

Premièrement, il est nécessaire de souligner la complexité du patchwork d’identités ethniques que l’on retrouve un peu partout en Afrique. Celui-ci est le résultat du retrait des puissances impériales qui ont laissé, comme héritage colonial, des frontières territoriales qui ne correspondaient pas aux réalités tribales. Elles ne se sont pas préoccupées des conflits ethnoculturels qui risquaient d’être le fruit de leur gouvernance impériale.

Deuxièmement, la nature de la construction fédérale dans ces nouveaux États était essentiellement dévolutionnaire (léguée par les puissances impériales) et non le résultat d’une union à laquelle des États auparavant indépendants ont consenti. Il n’est donc pas étonnant que certains d’entre eux aient perçu l’idée fédérale comme une solution conjoncturelle dont il fallait se débarrasser à la première occasion. Alors, dans le contexte de la décolonisation, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour l’idée fédérale ? Pourquoi est-ce que son charme s’est estompé si rapidement après des débuts si prometteurs ? Les raisons de l’échec du fédéralisme en Afrique au cours de cette époque sont nombreuses et variées.

Différentes combinaisons de facteurs dont nous devons tenir compte dans le projet fédéral congolais ont joué un rôle dans chacun des cas que nous examinons parce que ces facteurs de risques ont été à la base des différents échecs. Il peut être utile de les identifier de la façon suivante :

• Déséquilibres économiques entre les groupes et les communautés riches (développés) et pauvres (sous-développés);

• Déséquilibres dans la taille des éléments composant la fédération;

• Différends idéologiques entre les partenaires de la fédération;

• Différences dans les structures sociopolitiques des éléments de la fédération;

• Animosités personnelles et leadership politique faible ou divisé;

• Force des identités territoriales et nationales;

• Perception du fédéralisme comme simple moyen d’atteindre l’indépendance ou la sécession;

• Absence des conditions socioéconomiques nécessaires à la démocratie libérale;

• Manque d’attachement aux valeurs fédérales.

Si l’on examine ces facteurs un par un, il est frappant de voir que les raisons économiques expliquent l’échec de plusieurs fédérations et expériences de nature fédéraliste en Afrique. L’AOF et l’AEF, dont nous avons déjà parlé, ont éclaté à cause de la révolte de la Côte d’Ivoire et du Gabon, deux pays riches qui ont refusé de financer leurs partenaires pauvres. L’opposition au fédéralisme en Ouganda, en Éthiopie et dans le Nigeria d’avant 1966 tire son origine du ressentiment du Buganda, des Érythréens et du peuple Ibo, à l’économie modernisée, envers les communautés Lango-Acholi, Amhara et Haoussa-Peul, moins développées. Si l’on considère le facteur de la taille relative des unités constituantes des fédérations, grandement étudié dans la documentation sur le fédéralisme comparé, nous pouvons ajouter la domination du Cameroun français, de l’Éthiopie, du Nigeria du Nord et de la Rhodésie du Sud comme facteurs qui ont contribué à l’effondrement de la République fédérale du Cameroun, de la fédération Éthiopie-Érythrée, de la fédération « régionale » du Nigeria d’avant 1966 et de la Fédération d’Afrique centrale. Certaines fédérations africaines de cette époque étaient des dyarchies, c’est-à-dire des fédérations composées de deux parties. Ce type de fédération est reconnu pour son instabilité soit parce qu’on se trouve dans une situation gagnants-perdants où l’un des deux côtés domine l’autre, soit parce que l’utilisation d’une formule de parité donne lieu à une paralysie politique. L’Éthiopie, le Cameroun et le Mali en sont des exemples. En ce qui concerne les contradictions idéologiques des expériences fédérales, il n’est pas étonnant que des problèmes surgissent lorsqu’un Mali « marxiste-nationaliste » (appelé à l’époque Soudan français) tente de s’unir à un Sénégal libéral, capitaliste et profrançais, comme il risque d’être compliqué pour une Tanzanie au socialisme version chinoise de construire une relation de type fédéral avec un Kenya capitaliste et anglo-saxon, ou encore, pour une Rhodésie du Sud suprématiste blanc de s’unir avec un Nyassaland nationaliste noir. De telles expériences étaient purement et simplement vouées à l’échec.

Des différences dans les structures sociopolitiques représentent un autre obstacle pour une unité fédérale viable en Afrique. En rétrospective, il était illusoire de croire que l’Éthiopie absolutiste et la démocratie constitutionnelle de l’Érythrée pouvaient être compatibles sur le plan politique. Il est aussi absurde de croire que les structures raciales de la Rhodésie du Sud (semblables à celles de l’Afrique du Sud) et les pratiques politiques autorisées par les Britanniques en Rhodésie du Nord et au Nyassaland auraient pu fonctionner côte à côte pendant une longue période de temps. En fait, il est même remarquable qu’elles aient pu survivre pendant une décennie et on peut dire que le mérite en revient aux Britanniques qui ont tenu à protéger les Noirs de l’imposition de politiques raciales par les Rhodésiens du Sud. Le même genre d’incompatibilité structurelle existait entre les régimes à parti unique du Kenya et de Tanzanie et le gouvernement militaire de l’Ouganda, rendant très peu probable la réussite d’une union (con)fédérale.

Les rivalités et les animosités personnelles ajoutées à la nature du leadership politique élitaire ont également été des facteurs cruciaux tant du succès que de l’échec de certains cas. Il est indéniable que l’Afrique a produit des chefs politiques très déterminés avec des personnalités fortes qui ont su façonner les perspectives politiques de l’idée fédérale. Parmi les rivalités et animosités connues, il y a celle du président sénégalais Léopold Senghor et de Modibo Keita, président du Mali (appelé alors le Soudan français), ainsi que la compétition cachée qui existait entre Jomo Kenyatta du Kenya et Julius Nyerere de Tanzanie, sans oublier la haine viscérale que se vouaient Nyerere et Amin Dada. Tous ces duels personnels ont participé à la destruction de la Fédération du Mali et à la réduction des chances de réussite de la CAE.

L’échec de certaines fédérations peut être en partie attribué à la montée de l’identité tant territoriale que nationale. Il ne faut pas oublier que, dans les années 1960, l’idée politique principale de la majorité des États indépendants d’Afrique était d’établir la polarité du pouvoir dans le centre dans le but de « bâtir la nation ». On avait peur que si l’attention n’était pas surtout tournée vers l’autorité centrale, il serait impossible de bâtir une nation unie. Le pouvoir se trouvait réifié, et l’idée fédérale était présentée comme risquant de mener à la dilapidation des énergies et des ressources et à l’affaiblissement de l’État par la division ou le morcellement du pouvoir, ce qui empêcherait une prise de décision efficace et rendrait difficile de bâtir la nation rapidement. La souveraineté nationale et l’identité territoriale allaient de pair.

Une autre considération était l’aspect utilitaire de l’idée fédérale. Le fédéralisme était considéré par plusieurs de ses partisans non pas comme un but en soi, mais plutôt comme une étape en vue de la sécession ou de l’indépendance finale. Il existe plusieurs exemples concrets de cette situation, et il est manifeste que la structure organisationnelle de la fédération a fourni la base à la fois à l’unité et au droit au caractère distinct. En accordant une autonomie constitutionnelle aux unités constitutives, on a renforcé l’unité fédérale grâce au partage des pouvoirs et à la création d’une autonomie territoriale, mais par la même occasion, on a fourni un tremplin pour que le droit au caractère distinct devienne séparatisme et sécession. Il n’est pas étonnant que cette qualité paradoxale de l’idée fédérale ait été utilisée par ses opposants pour détruire les arguments en faveur d’une fédération comme moyen d’obtenir l’unité dans la diversité. La tentative du Katanga, au début des années 1960, de se séparer de ce qui était alors le Congo (devenu par la suite Zaïre et maintenant, République démocratique du Congo) et la guerre civile (1967-1972) qui s’est déroulée au Soudan sont venues confirmer la réalité de ce danger. Comme il est important pour les partisans du fédéralisme d’examiner les conditions requises pour la mise en place d’une fédération en Afrique et plus spécifiquement au Congo Brazzaville, il est aussi nécessaire d’examiner les conditions socio-économiques nécessaires pour la mise en place d’une démocratie libérale. Pour une raison bien simple : on considérait qu’il était impossible d’instaurer, de développer et de maintenir des valeurs et des principes fédéraux sans un engagement préalable envers les concepts principalement démocratiques. Il n’y a pas de quoi s’étonner que plusieurs fédérations africaines se soient effondrées à la suite de la chute des gouvernements parlementaires de type Westminster (‘égalité de tous devant la loi, l’assujettissement du pouvoir politique – monarque compris – aux lois du pays et, enfin, l’idée que même un gouvernement démocratiquement élu ne peut agir de façon discrétionnaire). S’il paraissait logique d’allier les valeurs fédérales telles que la dignité humaine, l’égalité, la liberté, l’empathie politique et la tolérance aux principes fédéraux de partenariat (partage des pouvoirs), d’autonomie, de compromis, de réciprocité et de confiance, en pratique, celles-ci ne pouvaient être garanties dans des États autoritaires avec un gouvernement à parti unique et des cliques militaires et où les libertés et les droits humains étaient piétinés. Les pays prêts à instaurer différentes formes de démocraties libérales avec un engagement ferme envers le pluralisme politique, le respect des droits humains et des libertés, ainsi que les économies capitalistes sont les seuls où la tyrannie de l’État centralisé pouvait être contrecarrée et où l’idée fédérale pouvait s’épanouir dans le respect de la dignité humaine.

Par conséquent, le fédéralisme et la démocratie doivent aller de pair pour que la démocratie fédérale puisse devenir une réalité en Afrique, plus spécifiquement au Congo. Pourtant, comme nous venons de le voir, les chances de la démocratie étaient minces parce que les racines de la démocratie de type occidental étaient peu profondes. Les forces élémentaires menant à la création d’un État, à l’intégration nationale, au développement économique, à la démocratisation et à la fédéralisation ont engendré un beau mélange de défis pour les États postcoloniaux.

Dans notre démarche de construction du fédéralisme au Congo, il est important de tenir compte de toutes les causes de ces échecs. Nous devons aussi nous concentrer sur les conclusions de l’enquête novatrice de Thomas Franck sur les « préalables d’un fédéralisme réussi », publiée en 1968 sous le titre Why Federations Fail. Franck et ses collègues du Centre for International Studies de l’université de New York ont conduit ce qui s’est avéré un post-mortem de quatre tentatives d’unification régionale par le fédéralisme : dans les Antilles, en Afrique de l’Est, en Malaisie et en Rhodésie-Nyassaland. Ils ont étudié le rôle joué par la constitution et les formules utilisées pour séparer le pouvoir entre le gouvernement central et les unités constitutives de la fédération. Ils ont également examiné l’importance relative de divers facteurs sociaux non constitutionnels comme la région, la culture, la langue et la distribution des ressources. Ils ont tenté d’évaluer le poids de facteurs psychologiques et personnels liés au leadership politique : le charisme, l’engagement, l’amitié, la rivalité et les ambitions personnelles. Leurs conclusions empiriques ont permis de reconnaître l’importance de ces facteurs, mais aussi de conclure que la principale cause de l’échec, total ou partiel, de chacune des fédérations étudiées ne pouvait être trouvée par l’analyse des statistiques économiques et un inventaire de la diversité sociale, culturelle ou institutionnelle. La seule vraie raison était l’absence d’engagement politico-idéologique au concept de base ou à la valeur de la fédération. Le fédéralisme doit être considéré comme un objectif en soi, pas un pis-aller. Dans chacun des cas, on a conclu que l’engagement à l’idée fédérale en tant que but premier n’existait pas au moment de la création de la fédération et n’a pas ensuite été généré. Il est apparu que la présence de certains facteurs secondaires, identifiés ci-dessus, comme un héritage colonial commun, une langue commune et la perspective d’avantages économiques complémentaires était utile, nécessaire même, mais pas suffisante pour assurer le succès de la fédération. Leur valeur combinée réside dans leur capacité à engendrer un engagement commun au but premier de la fédération, mais ils ne suffisent pas en eux-mêmes à créer et à maintenir l’engagement. Pour que ce soit possible, il fallait un engagement idéologique à la fédération, non seulement en tant que moyen – pour parvenir à l’indépendance ou à la stabilité financière –, mais aussi à la fédération en tant que fin en soi, à la valeur intrinsèque de celle-ci.

Notre survol des expériences fédérales africaines dans les années 1960 a montré que, dans l’ensemble, le fédéralisme a été un échec en Afrique. L’attrait que constituait l’idée fédérale pour plusieurs groupes et communautés dans des États qui venaient d’acquérir leur indépendance s’est rapidement estompé et, au début des années 1970, il était pratiquement disparu. La fédération congolaise (Zaïre; 1960-1965) a été abrogée en 1965, le système fédéral ougandais (1962-1966), conçu au départ pour satisfaire le royaume du Buganda, a connu la même fin en 1966, et le projet anglo-français de fédération camerounaise (1962-1972) a pris fin en 1972. Des expériences fédérales au Kenya, au Soudan et en Éthiopie ont aussi été minées, ne laissant que le Nigeria et la Tanzanie – qui forme, avec les îles de Zanzibar et de Pemba (pour 5 % de la population totale) une union à la limite du fédéralisme – comme uniques fédérations survivantes dans les années 1970.

Étant donné le faible taux de succès du fédéralisme en Afrique, qu’est-ce qui nous permet d’avoir aujourd’hui une vision optimiste de l’idée fédérale au Congo ? La principale caractéristique institutionnelle de la constitution de la République fédérale du Congo, c’est qu’elle tire justement les leçons de tous ces échecs passés. La principale d’entre elles, c’est la mise en place des outils économiques pour pallier l’hétérogénéité des régions en termes de ressources grâce à un fédéralisme fiscal fort qui prime sur le découpage ethnique. C’est ainsi que nous privilégions un découpage par entité économiquement viable en passant de douze à quatre régions qui deviendront les futurs états-fédérés. Nous optons pour un système fédéral avec quatre ordres de gouvernements : commune, district, région et fédéral, cf. figure 1). Dans la fédération, le pouvoir constitutionnel est principalement entre les mains du conseil fédéral dont la tâche première est de veiller à l’unité du pays. La fédération s’inscrit dans le système politique de la démocratie libérale pour la promotion des droits humains fondamentaux. Dans ce cadre, la distribution territoriale a une grande importance. Le Congo, qui possède une histoire immensément complexe et meurtrière, s’est aussi heurté à l’épineuse question de la dépendance au pétrole qui représente un défi à facettes multiples pour la fédération. Pour éviter les problèmes ou la désillusion des régions productrices de pétrole qui, tout en vivant au milieu de cette immense source de richesse, se sont appauvris, la fédération qui est aussi l’unique propriétaire du pétrole et des minéraux solides va instaurer un Compte fédéral où sont déposés tous les revenus encaissés par le gouvernement fédéral ainsi que des procédures qui visent à améliorer la situation des États fédérés d’où sont extraites ces ressources en garantissant qu’une allocation minimale de 13 % du revenu généré par l’exploitation des ressources naturelles dans un État lui soit retournée. Ce « principe de dérivation » n’est que juste retour des choses.

L’un des rôles essentiels de la fédération, c’est de reconnaître officiellement dans le corps politique les diversités bien vivantes en les canalisant dans un cadre de valeurs qui pourrait satisfaire, protéger et promouvoir les intérêts et les identités de toutes les communautés. D’un point de vue pratique, cela signifie qu’on veut concilier les différences et les diversités avec la quête première de l’unité nationale. La constitution encourage activement l’intégration nationale ainsi que le caractère fédéral du pays, et cela inclut le sexe, la religion, le statut, la langue et l’origine ethnique de la population. Sa raison d’être est d’abord et avant tout de promouvoir la loyauté à la nation, l’intégration et un « sentiment d’appartenance » du peuple envers un État fédéral multinational et multiculturel. L’unité fédérale est la seule forme d’unité nationale qui puisse exister.

Peut-on alors considérer qu’il existe un fédéralisme africain ou une tradition émergente de fédéralisme africain ? Les données nous permettent-elles de parler d’un fédéralisme africain que l’on pourrait différencier nettement des traditions anglo-américaines et européennes ? L’héritage du fédéralisme en Afrique permet de croire que, dans un avenir proche, les expériences fédérales continueront à être des réponses institutionnelles à la complexité de l’héritage colonial. Le fédéralisme africain restera fort probablement empêtré dans une dynamique qui sur le plan de la culture, du développement et de la démocratie se résoudra probablement dans le cadre d’autres expériences fédérales ou quasi fédérales menées dans le futur et qui seront de plus en plus basées sur des modèles africains plutôt que sur des modèles européens ou nord-américains. Elles seront considérées comme des réussites sur certains plans et des échecs sur d’autres, mais ce jugement sera porté en des termes africains.

Figure 1 – Organisation de la Fédération

N.B. Aucun des mandats n’est renouvelable. La collégialité est au centre de toute décision ou action politique.

David Londi

Afrique fédéralisme de Michel Burgess

Directeur et Professeur des Études sur le fédéralisme Université de Kent.

