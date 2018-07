INTERVIEW DE MARC MAPINGOUÂ : Le Grand Peuple du Pool ne succombera pas au voleur Christel SassouÂ ; La corruption de Sassou dans la DiasporaÂ ; Dialogue politique et manipulation de Sassou…

Marc MAPINGOU renouvelle son SOUTIEN aux filles et fils du Pool et met fin à une cabale orchestrée contre sa personne et la Résistance, par le pouvoir de Brazzaville et ses valets de la Diaspora. Paris ne tombera pas !

Diffusé le 17 juillet 2018, par www.congo-liberty.com

