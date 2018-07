Quinze ans de travaux de recherches dans les Pays du Niari (1949-1964)Â : Esquisse de dÃ©veloppement et dâ€™amÃ©nagement des Pays du Niari

Dans le cadre de la recherche des possibilités d’exploitation des potentialités économiques et d’aménagement des Pays du Niari, actuellement constitués de trois entités administratives distinctes représentés par les Départements du Niari, de la Bouenza et de la Lekoumou, plusieurs études et actions fédératrices ont été envisagées à différentes époques, tant par les autorités coloniales que par les différents gouvernements successifs, depuis l’époque coloniale à nos jours.

Parmi les études menées à ce sujet, en notre possession, figure entre autre une série de recherches effectuées sous la houlette d’un groupe d’experts mis à la disposition du gouvernement de la République du Congo par le Ministère Français de la Coopération (1965-1966), qui avaient alors fait l’objet d’une restitution à travers un ouvrage intitulé : « Quinze ans de travaux de recherches dans les Pays du Niari (1949-1964) : Esquisse de développement et d’aménagement des Pays du Niari ».

Publié en 1965, aux Editions Paul Bory, sise 5 Rue de la Poste, Monaco (Principauté), sur financement du Fonds d’Aide et de Coopération, cet ouvrage qui constitue, pour nous, une source d’inspiration sur les axes de développement envisageables dans cette partie intégrante de la République du Congo qu’est la Vallée du Niari, s’articule donc en une collection de douze volumes ainsi qu’il suit :

Synthèse générale

2 à 10- Synthèse particulière

Station agronomique de Loudima ORSTOM : Pédologie et agropédologie ORSTOM : Végétation ORSTOM : hydrologie ORSTOM : Sciences humaines CTFT IFAC IRCT IRHO (Institut de Recherches des Huiles et Oléagineux) Esquisse de développement régional Atlas régional

Ceci étant, nous envisageons organiser dans le cadre du programme d’activités de la Dynamique Citoyenne Dolisie Action Renouveau (DOLAR) et, en synergie avec toutes les parties prenantes, personnes physiques ou morales, institutions publiques ou privées de l’intérieur et de la Diaspora, des atelier de réflexion, des causerie-débat interactifves et colloques scientifiques, débarrassés de toutes pesanteurs politiques et autres clivages stérilisants, autour de la collecte, la mise à jour, l’actualisation et l’exploitation minutieuse des travaux de recherches et autres actions ou initiatives menées à différentes époques dans la perspective de la recherche des voies et moyens susceptibles de booster la conceptualisation du développement économique de cette partie intégrante de la République du Congo, qui représente les Pays du Niari.

Wilfrid SATHOUD

A lire du même auteur sur le même sujet :

CONGO : Plaidoyer pour la modification du statut administratif et juridique de Dolisie. Publié le 03/03/2012 par Wilfrid SATHOUD, in www.congo-liberty.com

L’épopée du Barrage hydroélectrique de Sounda. Publié le 20/02/2014 par Wilfrid SATHOUD, in www.congo-liberty.com

Le Barrage de Sonda sur le Kouilou : un vieux réve en attente de réalisation. Publié le 14/06/2018 par Wilfrid SATHOUD, in www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter