L’ACSCB APPORTE UNE AIDE FINANCIÃˆRE DE 400â‚¬ AU RÃ‰SISTANT FAYE MONAMA

FAYE MONAMA à cause de son engagement politique et patriotique contre le pouvoir dictatorial de Sassou-NGuesso, doit faire face actuellement aux juridictions françaises et à la persécution des membres de sa famille au Congo-Brazzaville. C’est dans ce cadre que Notre compatriote et Résistantà cause de son engagement politique et patriotique contre le pouvoir dictatorial de Sassou-NGuesso, doit faire face actuellement aux juridictions françaises et à la persécution des membres de sa famille au Congo-Brazzaville. C’est dans ce cadre que L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) vient de lui apporter une aide financière d’urgence de 400€.

Malheureusement le cas du combattant Faye MONAMA n’est pas unique et plusieurs résistants congolais qui militent pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville font face à des difficultés diverses qui nécessites un financement.

C’est dans ce cadre que L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) appelle aux dons et à la solidarité financière de tous les Congolais .

OBJET DE L’ASSOCIATION

L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE (ACSCB) a pour objet d’apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville , et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. Entre autres buts, poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toute personne suspectée de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville. ( Extrait des Statuts – article 3 )

Toute personne souhaitant adhérer à l’ACSCB doit s’acquitter d’un droit d’adhésion de 15 euros, et ensuite de 10 euros par mois.

ACSCB « La diaspora en action »

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACSCB

Président : Prosper Mouanda-Moussoki ;

1er Vice-Président : Andrea NGOMBET ;

2e Vice-Président : Benjamin MOUTSILA ;

Secrétaire Général : Wilfrid DANDOU

Trésorier : Mado NOUAHO

Représentant Fédération France : Anicet MAPA

