LE CODE Ã‰THIQUE DU KÃ‰BÃ‰-KÃ‰BÃ‰ DU CONGO

Le code éthique du Kébé-kébé est une déclaration officielle des valeurs et pratiques morales que les membres de cette société initiatique des hommes du nord du Congo appliquent à leur conduite individuelle, familiale, collective et institutionnelle en société. Il structure les comportements humains, ce code éthique est la base de l’éducation traditionnelle des Mbosi, Téké-Alima et Koyo du Congo.

Emmanuel OKAMBA est Docteur habilité à diriger les Recherches en sciences de gestion. Maître de conférences des Universités, il est spécialiste de la finance, du contrôle de gestion et de la gestion des ressources humaines.

