JOSEPH OUABARI-MARIOTI EXIGE LA DÃ‰MISSION DE ZEPHIRIN MBOULOU ET JEAN-FRANCOIS NDENGUET SUITE A L’ASSASSINAT DES 14 JEUNES A CHACONA

Crimes d’État de Chacona. De la déclaration de l’UPADS du 28 juillet 2018

Au regard de la gravité des faits, cette déclaration pèche par son contenu incomplet en ce qu’elle n’exige que la démission du ministre de la communication, Thierry Moungala et celle de Mr Oko Ngakala, procureur de la république près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Les deux, de notoriété publique, ont grossièrement travesti la vérité.

L’UPADS sanctionnant MM Thierry Moungala et Oko Ngakala qui ont menti, pourquoi ce parti devrait-il ignorer la responsabilité des autorités nationales en charge des questions de sécurité dont les agents et les services sont à l’origine des crimes d’État du commissariat Chacona? Autant ceux qui ont sali l’image de la nation congolaise par leurs mensonges opportunistes doivent être relevés de leurs fonctions, autant la mesure, tout à la fois disciplinaire et correctionnelle, doit s’étendre à Mr Raymond Zephyrin Mboulou et au général Jean François Ndengué. L’un, ministre en charge de la police. L’autre, directeur général de la police. Militant de l’UPADS, j’ai parlé.

Et c’est mon droit légitime, dans l’intérêt supérieur du parti. Le lendemain desdits crimes d’État de Chacona, j’avais réclamé l’ensemble de ces démissions. Ci-devant, je le confirme.

Paris le 29 juillet 2018.

Ouabari Mariotti

