Le voleur Sassou-NGuesso accuse Jean-Marc ThystÃ¨re Tchicaya d’avoir volÃ© environ 3 milliards CFA

En service commandé du voleur en chef et criminel, le dictateur Sassou-NGuesso, le président de de la commission congolaise de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, M. Lamyr Nguelé accuse Jean Marc Thystère Tchicaya, ministre fantoche des Hydrocarbures, d’avoir détourné la modique somme de 1,032 milliard de francs CFA, fonds sorti du Trésor public pour la construction du siège de l’Organisation des pays africains producteurs de pétrole (APO), entre mars 2015 et juin 2017.

Selon le président de ladite commission et à la solde du tyran, la seconde affaire visant Jean Marc Thystère Tchicaya est liée au fonds alloué à la formation du personnel en 2017, soit 1,7 milliard de FCFA versés par les sociétés pétrolières mais utilisés à d’autres fins.

L’ancien directeur de cabinet du rejeton de feu Jean-Pierre Thysthère Thycaya aurait reconnu les fait. Par contre, Jean-Marc Jean Marc Thystère Tchicaya crie au scandale et affirme en privé que c’est en réalité la vengeance de son patron Sassou qui n’aurait pas supporté qu’il ne se marie pas à sa fille, en déshérence sentimentale ! Encore une de « C » » qui se termine mal !

Mais au pays de Marien, cette affaire vraie ou fausse n’intéresse pas les Congolais qui attendent que les vrais coupables du pillages des richesses nationales, à savoir le dictateur Sassou-NGuesso et son fils Christel se retrouvent derrière les barreaux de la maison d’arrêt de Brazzaville, pour leurs crimes économiques et de sang, qui d’ailleurs pour le dernier est imprescriptible !

La rédaction

Diffusé le 2 août 2018, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter