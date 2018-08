Diaspora camerounaise et Ã©lection prÃ©sidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun

Le Président Paul BIYA a convoqué le corps électoral pour une élection présidentielle dont la date est fixée au 7 octobre 2018, il s’est également porté candidat pour un 7 -ème mandat à la tête de l’État du Cameroun. Cette convocation du corps électoral, et cette candidature du Président surviennent à un moment où le pays traverse de nombreuses crises sociales profondes. La guerre contre la secte islamique Boko Haram dans l’Extrême-Nord, les menaces des milices venues de Centrafrique dans l’Est du pays, et les crises identitaires des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui se transforment peu à peu aujourd’hui en guerre civile. Les membres bénévoles, les adhérents et sympathisants du Cercle de Réflexion et d’Action Culturelle, Économique et Sociale de la Diaspora Africaine de France (CRACÉSDAF) attirent l’attention de l’opinion publique sur le fait que Le Cameroun va mal, il va très mal. Ils annoncent qu’ils viennent de publier un livret de 10 propositions destiné aux candidats à l’élection présidentielle, ils invitent le prochain candidat élu à mettre en place sans tarder les mesures contenues dans ce livret de 10 propositions pour faire revenir la paix et permettre au Cameroun de décoller.

Le livret de 10 propositions destiné aux différents candidats à l’élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun est une synthèse qui révèle les différents rapports étroits qui lient les camerounais de l’intérieur avec les camerounais de l’extérieur. Ces rapports se traduisent ici à travers les besoins et les demandes que les camerounais résidant à l’extérieur de l’espace géographique du territoire ‘Cameroun’, souhaitent faire remonter au niveau supérieur de l’État du Cameroun pour continuer à agir sur place, là où la vie se trouve menacée, ou demande à être améliorée. Les besoins et les demandes traduisent pour la diaspora, l’expression d’une part, des devoirs à accomplir sans cesse accrus au niveau des familles et des communautés de vie d’origine, du fait d’une situation de crise qui persiste ; et d’autre part, des droits légitimes, ceux qui facilitent la vie et le vivre ensemble, mais que le Cameroun ne lui reconnaît pas. Les 10 propositions des camerounais de l’extérieur aux différents candidats insistent sur le caractère irréductible de la nationalité camerounaise, sur la citoyenneté et la vie citoyenne, sur la gouvernance et son pilotage dans un environnement complexe, sur les outils de l’activation d’une conscience collective à l’extérieur du Cameroun, sur la circonscription géographique de la diaspora camerounaise et de la représentativité de ses mouvements diasporiques, Sur les aspects de l’amélioration de la vie, et davantage ceux qui renvoient aux marchés économiques, aux facilitations douanières, aux remises en cause des accords négatifs, à la santé pour tous et à la paix sociale. C’est de tous ces aspects que la diaspora camerounaise, compte tenu de son influence aujourd’hui reconnue auprès des populations camerounaises, appelle les différents candidats à accepter de mettre en place les propositions ici retenues.

Le Coordonnateur des activités

Cyrille MBIAGA

