OKO NGAKALA, LE GUIGNOL DE MPILA. Par Mingwa Biango

Loin de tirer les leçons de ses errements et de son juridisme, Oko Ngakala, le procureur de Mpila, s’emploie à donner du grain à moudre à un régime finissant.

Empêtré par le massacre planifié dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018 de 14 jeunes au commissariat de Chacona par le colonel Evariste ALOUOMO OYAKA, le commandant ANGA et le lieutenant NDJOUA Rodrigue Gabin ; le porte-voix du dictateur Sassou-Nguesso, Oko Ngakala déclare:

« Tous ceux qui seront donc coupables des actes criminels seront traités comme tels. La loi, elle est dure, mais, c’est ça la loi. Elle s’appliquera dans toute sa rigueur sans complaisance à l’égard des bébés noirs et de leurs parents. J’ai donné l’ordre aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville d’interpeller tous les parents de ces bébés noirs, de les placer en garde à vue et de me les déférer ».

Propos scandaleux. En sortant de son rôle, Oko Ngakala, une fois de plus, met en évidence son incompétence, la méconnaissance de son rôle, et son ignorance du droit.

A-t-il la preuve irréfragable que ces 14 jeunes qui ont été assassinés au commissariat de Chacona sont des criminels, et de surcroît des bébés noirs ? Même si tel avait été le cas, méritent-ils d’être sauvagement tués ?

Un procureur de la république, peut-il ordonner aux officiers de police judiciaire d’interpeller les parents de ces enfants injustement assassinés et de les placer en garde à vue?

En droit, la responsabilité pénale est idividuelle et non collective.

Cette dérive du bras armé de Mpila rappelle que notre pays, le Congo, est un Etat dictatorial qui bafoue les règles élémentaires de droit. Les enlèvements, tortures, exécutions sommaires et disparitions forcées y sont le lot quotidien. Les organisations de la société civile congolaise ne s’y trompent pas en parlant de « deuil des droits de l’homme au Congo ».

La désinvolture de Oko Ngakala, au-delà du supportable, obéît au plan du dictateur de Mpila, de sacrifier le Congo d’une bonne partie de sa jeunesse. Après Nguesso, c’est le chaos.

Comme toujours, Thierry Moungalla, le vuvuzéla de Mpila, Télé foufou et Oko Ngakala divertissent les congolais au lieu de faire la lumière sur ces assassinats.

Au lieu de faire des effets de manches, Oko Ngakala, procureur dit de la République aurait dû déclencher les poursuites pénales au moment où il a été informé de toutes ces morts dans le commissariat de Chacona. Son rôle, s’il était un peu intelligent, était d’être l’avocat de la société, et non d’un régime notoirement reconnu comme voyou. Il devrait travailler pour l’intérêt public et veiller au respect de l’ordre public, mais on ne peut le demander à un pseudo procureur !

Les incantations de Oko Ngakala devant les caméras de Télé Congo, une télévision publique aux ordres, sont pitoyables. Elles plaisent au dictateur Sassou-Nguesso, chantre de la manipulation. Mais suscitent l’ire d’une bonne partie des congolais. Au royaume de Nguesso, seuls les idiots de service et les incompétents rayonnent par leur médiocrité.

Alors, si la loi est dure, comme le dit Oko Ngakala, qu’attend-il pour ordonner aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville d’aller interpeller KIKI Nguesso qui détiendrait plus de 1500 milliards de FCFA dans les paradis fiscaux ? Quid de Jean Jacques BOUYA qui a détourné tout le pognon de dingue dédié à la construction d’Imboulou ? Et que dire du magot des générations futures détourné par Sassou-Nguesso et sa bande de braqueurs ?

Que faut-il de plus pour que les congolais se réveillent et se révoltent (enfin) ? On est surpris par une telle passivité.

Alors que, chaque jour qui passe condamne un peu plus ce régime criminel, nous sommes tous, collectivement, incapables de nous rassembler pour mettre un terme à ce régime qui conduit notre beau pays vers le chaos.

N’ayons pas peur de le dire. Seule la force, quelle que soit sa forme, viendra à bout du système inique mis en place par le sanguinaire d’Oyo. Il n’y aura de démocratie au Congo que lorsque nous nous débarrasserons du criminel Sassou-Nguesso, de son clan et de tous ces complices, comme de ses faux opposants Pascal TSATY-MABIALA et Parfait KOLELAS. Si nous faisons dans la dentelle, nous nous réveillerons demain avec Kiki l’incompétent, comme successeur de son pater.

Si Oko Ngakala donne autant de la voix sans aucune compassion pour les familles endeuillées, c’est parce qu’il croit à la perpétuation de l’impunité du régime criminel du père Sassou, par le fils Kiki Nguesso.

Alors, nous avons tous l’obligation de rassembler nos forces et nos intelligences pour mettre hors d’état de nuire tous ces incompétents qui pensent être au-dessus de la loi. D’ici là, Oko Ngakala et les siens goûteront à la dureté de la loi. Il n’y aura pas de pitié pour tous les complices et les fossoyeurs de notre pays.

Mingwa BIANGO

Diffusé le 04 aout 2018, par www.congo-liberty.com

