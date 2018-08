TSATY-MABIALA DOIT S’EN PRENDRE AU DICTATEUR SASSOU-NGUESSO ET NON AU VOLEUR CHRISTEL

Il n’en faut pas beaucoup aux Congolais pour se réjouir et Sassou-NGuesso qui le sait, en use et en abuse . Pascal TSATY-MABIALA que le dictateur de Brazzaville a coaché pour faire main basse sur la boutique UPADS s’en inspire largement aujourd’hui pour distraire les populations.

Après avoir infiltré la résistance congolaise pour canaliser la colère du Peuple congolais lors de la campagne contre la modification de la Constitution en septembre 2015, voilà que celui que le tyran a nommé chef de l’opposition, toute honte bue, nous rejoue une opposition de façade à l’Assemblée Nationale Populaire. Mais ce que les Congolais ne savent pas, c’est que ce rôle lui a été confié par le chef des services secrets Jean-Dominique OKEMBA (JDO) et comment ?

Le deal TSATY-MABIALA et Jean-Dominique OKEMBA.

Les initiés le savent, tous les faux opposants qui s’abreuvent à la mangeoire de Mpila sont gérés directement par Jean-Dominique OKEMBA, le conseillé spécial du dictateur . C’est à ce titre qu’une relation très spéciale et d’affaires s’est créée entre l’homme d’affaires TSATY-MABIALA, patron de l’épicerie UPADS et Jean-Dominique OKEMBA , l’Amiral sans référence qui se voit Calife à la place du Calife.

Dans la guerre de succession familiale qui s’est ouverte à Oyo , le fils du dictateur Christel Sassou-NGuesso s’est lancé dans une pré-campagne présidentielle à laquelle Jean Dominique OKEMBA ne peut réagir ; et mission a été confiée à TSATY-MABIALA pour commencer le travail de sape et de dézinguer le voleur Christel sur le plan politique .La séquence théâtrale du 3 août 2018, magnifiquement jouée par le patron de l’UPADS au Parlement contre le rejeton du tyran obéit à cette démarche. Mais comme d’habitude les non-initiés n’ont vu que du feu et applaudissent le faussaire de Loudima, comme ils l’ont fait pour le faux rebelle le Pasteur NTUMI

Il faut ajouter à ce deal d’association de malfaiteurs entre le patron de l’UPADS et JDO, le fait que Christel Sassou-NGuesso milite pour que son allié Jeremy LISSOUBA prenne les commandes de l’UPADS, le parti crée par son père, le Président Pascal LISSOUBA. Hélas, au Congo-Brazzaville, les partis politiques sont des épiceries familiales et antidémocratiques,dont la seule légitimité est celle de la filiation avec son fondateur.

Pour le moment, l’offensive politique de Christel Sassou-NGuesso dans les pays du Niari est un fiasco, car la personnalité politique de sa créature Jeremy LISSOUBA ne décolle toujours pas , et la mission de débauchage à Paris conduite par Vérone MANKOU a fait chou blanc !

TSATY-MABIALA NE DOIT PAS NOUS DISTRAIRE

Le faussaire TSATY-MABIALA qui dans son propos parle déjà de l’élection présidentielle de 2021, nous rappelle qu’il ne conteste pas la légitimité de l’usurpateur Sassou-NGuesso, avec lequel il s’accommode, ce qui n’est pas notre démarche, car nous militons pour le départ de Sassou-NGuesso , la restauration de la démocratie et de la libération des prisonniers politiques.

Nous rappelons que Christel Sassou-NGuesso est un leurre que son père agite pour nous faire oublier les conditions dans lesquelles il s’est perpétué au pouvoir en massacrant des milliers de Congolais .

Si nous chassons du pouvoir Sassou-NGuesso, il s’en ira avec sa famille et le problème de Christel ne se posera pas. Si vous ne voulez pas du fils Christel, alors chassez le père Denis. Point besoin d’être un expert en politique pour le comprendre, et en bon comédien TSATY-MABIALA le sait !

Mingwa BIANGO

Diffusé le 05 août 2018, par www.congo-liberty.com

