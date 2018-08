JEANNE VIALLE: PionniÃ¨re de lâ€™indÃ©pendance de la femme africaine. Par Lionel GNALI.

Comme beaucoup de compatriotes, d’Africains ou de Français, je me faisais une idée assez sommaire de cette grande et belle dame aux talents insoupçonnés. Non pas par misogynie ou machisme primaire, mais tout simplement parce que dans nos pays et le Congo n’échappe pas à cette règle, la classe politique préfère encenser les imposteurs au lieu de promouvoir nos vrais héros.

En conséquence, des personnalités de sa trempe sont enfermées dans un carcan insupportable.

C’est au détour d’une conversation avec une de mes tantes dont elle a hérité le prénom que l’idée de faire cet article m’est venue .

Sa proximité avec la famille maternelle de Jeanne VIALLE a suscité un peu plus mon intérêt pour cette personnalité haut en couleur.

Native de Ouesso au Congo-Brazzaville, le 27 Août 1906, ayant vécu en Centrafrique, puis grandi en France, Jeanne VIALLE fut avec Eugénie ÉBOUÉ-TELL, l’une des très rares sénatrices noires entre 1947 et 1952. Son père, Michel VIALLE fut employé de la Compagnie Française du Haut-Congo, fondée en 1899 par les frères TRÉCHOT et installée dans la SANGHA. Sa principale activité fut le commerce du caoutchouc et de l ’ivoire. Sa mère, s’appelait Thérèse TCHILOUMBOU et non TCHILAMBOU, comme c’est régulièrement écrit. Elle est la tante maternelle du premier prélat local, monseigneur Godefroy Emile MPWATI, évêque de Pointe-Noire de 1975 à 1986.

Un an après sa naissance, en 1907, son père fut embauché par la Société des Sultanats du Haut-Oubangui , à Bangassou, en Centrafrique pour contribuer au développement de cette société concessionnaire qui détenait un monopole sur le caoutchouc et l’ivoire. Jeanne VIALLE demeura sept ans en Centrafrique, jusqu’au déclenchement de la première guerre mondiale en 1914. Elle n’a alors que huit ans lorsqu’elle rentre en France, où elle va poursuivre sa scolarité. Inscrite au lycée Jules FERRY à Paris, elle décroche son baccalauréat en 1925. Commence alors pour elle une carrière à la fois de journaliste et de militante. A l’instar de Claude GÉRARD, autre grande figure du journalisme et du militantisme de l’époque, proche des milieux du Rassemblement Démocratique Africain, le RDA. Elle est journaliste chez Opera Mundi, puis représentante de l’Agence France Presse à travers le continent africain . Femme militante et membre à part entière de la Résistance dès 1940, elle connaîtra les affres de la prison en 1943, date à laquelle elle fut arrêtée. En effet, elle est membre active de Combat, un des principaux mouvements de la Résistance présent dans le Sud de la France , créé par Henri FRENAY, une des figures de proue, proche de Jean Moulin. Combat est aussi le nom du principal journal clandestin dirigé notamment par Jean GEMÄHLING, responsable du renseignement, dont Jeanne VIALLE devint la secrétaire. Intrépide , elle parvint à s’échapper, un procès se tint le 10 Décembre 1943, pour activités nuisibles à la Défense Nationale. Défendue par maître Germaine Poinso-Chapuis, résistante , grande figure du féminisme et première femme ministre dans le cabinet de Robert SCHUMAN en 1947. Elle fut lavée de tout soupçon. Sa bravoure et sa soif de libération pour son pays la FRANCE lui valurent la remise de la Médaille de la Résistance pour services rendus pendant l’occupation .

Auréolée de cette distinction, elle créa en 1945 l’Association des Femmes de l’Union Française, secondée par madame MONNERVILLE, épouse du très brillant président du Sénat de l’époque, un Afro-descendant, originaire de GUYANE de 1947 à 1958. Au sein de cette Association, elle occupa la fonction de secrétaire générale en charge de la rédaction du Bulletin. Dans sa première publication, elle mit en exergue le rôle des femmes dans les mouvements de la Résistance et le droit de vote féminin octroyé au lendemain de la guerre, le 21 Avril 1945. Elle s’évertua également à mieux faire connaître les Territoires d’Outre Mer et pour ce faire, multiplia voyages, conférences, débats, échanges sur le continent africain. L’éducation des jeunes filles Africaines et Asiatiques, leur éveil et leur émancipation furent ses chevaux de bataille. Bien que vivant en France, elle avait l’Afrique chevillée au corps et se fit l’avocate acharnée du droit à l’éducation des Africaines. La libération de la femme africaine et du continent passait inévitablement selon elle par l’éducation , l’octroi de bourses , l’égalité des programmes scolaires entre la Métropole et l’Outre-Mer, dans le cadre de l’Union Française.

De passage à Brazzaville où elle venait régulièrement rendre visite à sa mère, elle entra en contact avec la responsable du couvent Anne Marie JAVOUHEY. Situé en plein cœur de la capitale congolaise, celui-ci était tenu par les sœurs et hébergeait les très rares jeunes filles scolarisées, destinées à l’enseignement général ou aux arts ménagers. Sa particularité résidait aussi dans l’accueil des jeunes filles métisses abandonnées par des pères irresponsables. Le triste sort réservé à celles-ci ne laissa pas indifférente Jeanne VIALLE . De retour en France, elle travailla à la mise en place d’un dispositif législatif plus contraignant que l’article 340 du code civil relatif à la recherche de paternité naturelle en faveur des enfants métis, pour éviter leur abandon. Afin de donner du crédit à son propos , elle n’hésita pas à prendre exemple sur sa situation personnelle et déclara: « Je suis moi-même la fille d’un de ces pères consciencieux et d’une mère noire, mais lorsque les pères ne veulent pas s’embarrasser d’une responsabilité prochaine, ils les abandonnent ».

Son entregent lui permit de convaincre le Fonds d’investissement pour le développement économique et social ( FIDES) destiné aux Territoires d’Outre-Mer de prendre en charge les bourses de jeunes filles Africaines ainsi que leur hébergement dans des locaux acquis par l’Association à cet effet. Assurée du soutien financier du FIDES , l’Association parvînt à se doter de structures d’accueil et d’hébergement. C’est en toute sérénité qu’elle se rendit au Congo et en Centrafrique en Janvier 1948. A Brazzaville, son attention se porta notamment sur trois filles :

Hélène BOUBOUTOU

Bernadette BAYONNE

Elisabeth EVERAEST

Seules les deux premières effectueront le voyage de France pour se perfectionner, la troisième, métis d’origine belge, suite à des tracasseries administratives dût renoncer au voyage. Hélène BOUBOUTOU et Bernadette BAYONNE se distinguèrent, la première était déjà l’une de nos toutes premières institutrices en 1943 et fut notre première bachelière en France en 1954. Madame Bernadette BAYONNE quant à

elle fut une des premières femmes à accéder à la fonction de ministre en 1984.

En Centrafrique, où elle venait également assez régulièrement, c’est Florence YANGBAO qui fut choisie pour poursuivre des études secondaires en France. Illustre inconnue jusque là, elle allait devenir quelques années plus tard, madame David DACKO, la first Lady du Centrafrique en 1960.

Habile, Jeanne VIALLE sut utiliser à ses fins l’Association des Femmes de l’Union Française pour asseoir sa notoriété. Elle s’en servit comme tremplin pour faire son entrée en politique.

En effet, forte de l’audience grandissante qu’elle avait acquise au sein des populations centrafricaines par ses actions et combats, consciente du rôle déterminant qu’elle pouvait jouer à l’échelle nationale, elle entreprit de créer un parti, l’Association pour l’Evolution de l’Afrique Noire , le 27 Juillet 1946. Ce qui fut une véritable gageure pour l’époque, la Res Publica étant l’apanage des hommes, même si les femmes venaient d’obtenir une conquête importante, le droit de vote. Sa détermination fut très certainement confirmée par l’entrée aux Chambres d’une trentaine de députés et sénatrices au lendemain de 1946, à laquelle s’ajouta

l’adoubement de Barthélémy BOGANDA. Dans une correspondance adressée à Abel GOUMBA datée du 03 Mars 1947, il écrivit: « Pour ce qui est de madame Jeanne VIALLE, Conseillère de la République, je crois qu’elle apportera beaucoup à notre pays. Elle en comprend les besoins profonds et m’aidera à réaliser nos plus chers désirs » .

Son parti, classé à gauche fut affilié aux Mouvements Unis de la Résistance de D’ASTIER de la VIGERIE , journaliste, écrivain et homme politique français. Cette formation regroupait en son sein également une bonne partie des futurs membres du Rassemblement Démocratique Africain, le RDA, tels que Jean FÉLIX -TCHICAYA, Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Fily DABO CISSOKHO . Candidate malheureuse lors de la deuxième Assemblée Constituante de 1946, ce n’est qu’en Janvier 1947 qu’elle fut élue Conseillère de l’Oubangui-Chari au sein du second collège, celui des autochtones. L’expérience du parti tourna court, celui-ci ne survint pas plus d’une année. Téméraire, Jeanne VIALLE sut tirer les conséquences de cet échec et se recentrer davantage sur le volet social des Oubanguiens, ses électeurs. Emboîtant le pas à BOGANDA et DARLAN, elle fonda l’Espoir Oubanguien en 1948, coopérative destinée à la construction et à la fourniture de logements dans le quartier de la « Kouanga » . Sur fond de désaccords politiques concernant les trois principales coopératives appartenant respectivement à BOGANDA, DARLAN et VIALLE, elle fut tout de même réélue en 1948, mais s’aliéna définitivement le soutien de BOGANDA en 1952, ce qui causa sa défaite.

Celle-ci marqua ainsi la fin de la carrière politique de Jeanne VIALLE, prématurément arrachée à la vie lors d’une catastrophe aérienne survenue le 09 Février 1953 à Villenave d’Ornon près de Bordeaux.

Totalement ignorée des Centrafricains et Congolais, un dispensaire à Brazzaville , un autre à Pointe-Noire, une rue à Bacongo, quartier de Brazzaville où elle a vécu , une association environnementale et une résidence à Marseille portent son nom. Insignifiant, au regard de ses actions et combats en faveur de la libération de la femme et de l’Afrique.

Sa sépulture se trouve à Brazzaville, au cimetière du centre ville, dans la plus grande indifférence des Congolais dont très peu finalement la connaissent.

Lionel GNALI

Diffusé le 06 août 2018, par www.congo-liberty.com

