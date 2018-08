Vous voulez dialoguer avec Sassou-NGuesso, adressez-vous Ã  Mberi MartinÂ !

Martin MBERI , ancien ministre de l’Intérieur et pilier du régime du Président Pascal LISSOUBA, profita de son maroquin pour s’approprier illégalement une partie du domaine foncier de l’ancienne direction régionale de la Société Nationale d’Electricité (SNE) de Pointe-Noire, située au centre-ville de la capitale économique , mais aussi, son actuelle résidence dans le quartier de la cathédrale à Brazzaville, qui fut sa maison de fonction et qu’il n’a jamais quitté. Cet abus de bien social caractérisé qui dans n’importe quel pays démocratique et civilisé l’aurait conduit en prison, est aussi son talon d’Achille , et le dictatueur Sassou-NGuesso par le biais de son collabo Pierre MABIALA ,en fit ses choux gras en l’humiliant devant les caméras de télévision le 24 avril 2018, pour rappeler aux Congolais que lui et son clan n’étaient pas les seuls voleurs !

Ce qui se ressemble , s’assemble dit un dicton, et il n’est pas étonnant que deux voleurs et truands , Sassou-NGuesso et Martin MBERI s’associent dans une entreprise criminelle et diabolique qu’est le pillage du Congo-Brazzaville.

Sassou-NGuesso vient de nommer son serviteur Martin MBERI ,Secrétaire permanent du Conseil National du Dialogue, un machin issu de sa constitution de 2015. Ce poste confère à Mberi Martin , le statut de ministre avec une rémunération de dix (10) millions de FCFA.

Ceux qui prônent le dialogue politique avec Sassou-NGuesso pour sortir de la crise politique au Congo-Brazzaville, ont enfin un organe à la hauteur de leurs attentes ; et MBERI Martin le leur rendra bien !

