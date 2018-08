Chantal MALION demande la dÃ©mission immÃ©diate de Denis SASSOU NGUESSO

Objet : Demande de démission.

Fait à PARIS, le 14 Août 2018.

Monsieur Denis Sassou-NGuesso,

Je vous écris en tant que présidente fondatrice de l’OIDA, organisme humanitaire œuvrant pour l’intérêt général des populations en Afrique.

Mais avant tout, je m’adresse à vous en ma noble qualité de citoyenne de mon pays qu’est le Congo Brazzaville.

Plus particulièrement, je tire ma légitimité de mon statut de Femme Lari, née au sein du peuple Lari que vous avez sacrifié et massacré en le soumettant à un génocide cynique sans couloir humanitaire pour sauver ce qu’il en reste !

Vous avez reconnu votre génocide sur les Laris, et vous vous savez en être devenus un prisonnier potentiel. Ces aveux se sont produits le 18 juillet 2018 devant la Communauté internationale réunie pour célébrer les statuts de Rome (qui ont créés la Cour Pénale Internationale –(C.P.I.). Vous y avez reconnu être le génocidaire des Laris dans la région du Pool.

Ce sont pourtant bien nos concitoyens ces Laris qui se sont vus massacrés par les forces armées de la nation congolaises ! Vous y avez joints des mercenaires engagés et rémunérés par l’argent détourné au cours de toutes ces années de pouvoir, l’argent de vente de pétrole hors comptabilité nationale !

Si je prends l’autorité de vous interpeller afin de vous demander de démissionner de vos fonctions présidentielles et de mettre en place des élections anticipées, c’est dans l’intérêt de notre pays. Ce même pays que vous avez conduit à la faillite constatée par la Communauté Internationale, et en particulier par le Fonds Monétaire International (F.M.I.).

Si j’élève ma voix c’est avant tout pour être le porte-parole des sans voix et de toutes ces populations que vous avez divisé afin de mieux asseoir votre régime, martyrisé, terrorisé et mené jusqu’à la paupérisation dans un trou sans fin. Votre objectif était qu’ils n’aient jamais les moyens financiers de se prendre en charge.

Un pays riche que vous avez rendu pauvre

Le Congo Brazzaville est, je tiens à vous le rappeler, un pays avoisinant à peine les 5 millions d’habitants. Sa richesse qui représente : –

Pétrole → C’est une production de 300.000 Barils jour avec le développement de nouveaux gisements qui représentent 2/3 du PIB du pays, 75% des recettes publiques et 90% des recettes d’exportations. Le Congo Brazzaville 4ème producteur d’Afrique. –

Gaz → Cela représente une réserve de 130 milliards de M3. –

Bois → Avec un potentiel de 170 Millions de M3 de ligneux commercial, seulement moins de 1,5 millions de M3 sont exploités chaque année. –

Agriculture : Le sucre, le cacao, l’huile de palme, le manioc, le café, le riz (qui est exporté en Asie) sont l’un des richesses principales de notre pays. –

Matières premières : Mines d’or, de fer, diamant, zinc, plomb, cuivre, potasse, manganèse font également partie intégrante des trésors de nos sous-sols.

Or, malgré tant de richesses et une démographie très faible, vos bilans politiques et économiques sur plusieurs années au pouvoir sont absolument catastrophiques. L’endettement public de 110% du PIB (sachant que le PIB national du Congo Brazzaville est de 30 milliards de dollars, soit le 135ème mondial), plombe le pays au niveau mondial.

Ce fut même la cause de votre différend diplomatique avec la France, tout récemment, lors du sommet des ministres des finances des Pays Africains de la Zone Franc (PAZF) tenu à Brazzaville les 12 et 13 Avril 2018.

Avez-vous vraiment bien expliqué à nos compatriotes, les Congolais, pourquoi le FMI refuse de soutenir notre pays pour épurer sa dette pour la sixième fois ? Expliquez-nous donc la raison pour laquelle vous refusez catégoriquement de signer des accords avec le FMI, mettant ainsi le pays dans une crise économique sans précédent.

Vous refusez qu’un accord puisse être passé avec la représentante du FMI, Madame Christine LAGARDE, car vous refusez de respecter les conditions du FMI et le soutien de la France pour qu’une partie de la dette soit effacée !

Alors que les pays comme le Tchad, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale ont déjà signé un accord avec les institutions de Bretton Woods, trouvez-vous normal que notre pays soit devenu le maillon faible de la sous-région de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale) ?

Quelle explication donnez-vous à : –

L’endettement extérieur plus de 9,5 Milliards de dollars ? –

Le déficit budgétaire de plus de 1 milliard de dollars entre les recettes publiques (2,8 milliards de dollars) et les dépenses publiques (3,9 milliards de dollars)

Arrivez-vous à raisonner convenablement avec nos populations qui meurent de faim, alors que vous-même, votre fils, et votre gouvernement vivez dans une opulence que le bon sens ne permettrait pas ?

La décence ne vous commande-t-elle pas de réaliser des économies afin de montrer le bon exemple au pays dont vous êtes le gouverneur ? Votre politique d’austérité n’est qu’absurdité face à une population qui chaque jour ne sait pas comment se nourrir.

Point-de-vue santé, bien que notre pays regorge de richesses, pourquoi n’y a-t-il eu aucune politique de prévention à la santé mise en place, ni aucun accès aux soins de première nécessité n’est développé ?

Dites-nous où a été investi la richesse de notre pays afin que nous puissions comprendre pourquoi : –

Près de 60% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. –

Près de 20% de la population est analphabète dont 2/3 sont des femmes. –

Aucune politique éducative et aucune incitation à poursuivre les études ne sont mises en place, en particulier pour les populations du sud et spécifiquement chez les Laris. Il y a un sérieux manque de structures éducatives (crèches, écoles, collèges, lycées, universités…) nécessaires à donner une éducation et développer les compétences des habitants. Or, notre pays a besoin de personnes actives et compétentes pour développer cette économie de marché. –

Le Chômage touche plus de 40 % de la population est sans emploi. Et les premiers concernés sont les jeunes qui fuient le pays. –

Le développement industriel est inexistant car le pays souffre du manque de développement industriel ainsi que d’une exploitation rationnelle de nos ressources. A titre d’exemple : l’exploitation forestière n’est pas développée. Quelle en est la cause ? Ni organisation rationnelle ni législation n’ont été mises en place. Plus grave encore : une exploitation anarchique et sauvage de ces ressources met en cause l’avenir de nos forêts, avec des conséquences incommensurables sur le climat et l’environnement.

Tout un pays sous l’empire de la corruption

La corruption est installée partout, à tous les niveaux, et plus principalement au sein de votre gouvernement. Vous en êtes devenu l’emblème. Et les questions se posent dans les milieux autorisés, même au cœur du peuple. A titre d’exemples, en voici quelques unes :

–

Est-il normal que vous ayez signé un accord avec la Chine, par lequel vous accordez 54 % de toutes les richesses nationales à ce pays ? A quel prix et à qui cette somme est-elle ponctuellement versée ? N’êtes-vous pas en train de vendre tout notre pays ? Cela porte en tout cas un nom : trahison. Et sa sanction sera votre révocation. –

Vous criez partout dans le monde que le pays est endetté. Où avez-vous donc trouvé les 2 millions de dollars que vous venez à peine de payer au lobbyiste de Washington, Ari Ben- Menasse ? Votre projet commun était qu’il engage une nouvelle campagne de communication afin d’améliorer votre image en Amérique du Nord, suite aux retombées du problème de la dette. –

Vous acceptez sans souci que vos enfants deviennent multi-milliardaires en volant l’argent qui appartient aux Congolaises et des Congolais. Et il en est de même pour vous. –

Tous ces milliards, vous les avez amassés et cachés dans des paradis fiscaux et autres pays complices. Si vous étiez honnête et capable d’éprouver juste un peu d’amour pour notre pays.

le minimum aurait été de les déclarer publiquement à la nation et de les rapatrier pour résorber l’endettement outrancier et honteux du pays !

Si vous aviez conscience que votre fils et vous -même êtes sous le coup du crime économique commis contre un peuple spolié par vos abus de biens public répété, votre conscience vous obligerait à rendre au peuple ce qui lui appartient. Son argent, son travail, sa nourriture, son éducation, sa vie.

Mais développer une économie de marché solidaire et avoir une politique santé de première nécessité dans un pays qui ferme son seul centre hospitalier Universitaire situé à Brazzaville, n’est et ne sera jamais votre préoccupation. Au fond, vous avez été président comme vous avez vécu : c’est-à-dire criminellement.

Quelles sont vos intentions ?

Faites nous connaître vos intentions pour l’avenir. Vous faire remplacer par votre fils qui, tel un roitelet, accomplira son cinéma dans les chefs lieu des préfectures pour une campagne présidentielle solitaire hors des cadres institutionnels ?

Que cherchera-t-il ? Devenir président du Congo Brazzaville ? Continuer à voler l’argent du pétrole des Congolais ?Espérer protéger son père en lui évitant de comparaître devant Cour Pénale Internationale pour répondre des génocides commis auprès des populations Laris dans la région du Pool au Congo ? Votre fils qui a volé notre pays sans même être en poste, comment sera-t-il même possible de lui faire confiance s’il venait un jour à avoir les clés de la République ?

Monsieur le président, au vu du bilan désastreux dont vous êtes responsable depuis votre prise de pouvoir forcée, je demande instamment :

• Votre démission de la présidence, et celle de votre gouvernement.

• La mise en place d’élections présidentielles anticipées.

• Le dépôt immédiat de candidatures présidentielles.

Je fais solennellement appel aux populations ainsi qu’à toutes personnes ayant soif de changement radical pour un pays nouveau de venir rejoindre et soutenir cette demande de votre démission.

Vive le Congo, Vive la Nation.

Chantal MALION.

Chantal Malion a créé son premier magazine, « L’Afrique qui gagne », lorsqu’elle était en master de gestion et développement des organisations à l’Université de Laval (Canada). Elle a depuis bâti un empire de presse comprenant magazines et journaux tels que « Le courrier politique et économique », « The women challenge », etc. Actuellement, elle initie un projet de banque d’investissement pour accompagner les projets entre Africains et entreprises nord-américaines, occidentales et asiatiques.

Fondatrice du Mouvement Congo Émergence

Contact : congoemergence242@gmail.com

Whatsapp : +33 758607391

