14 AOÃ›T 2018 : LE DISCOURS DE SASSOU EST Dâ€™UNE VACUITÃ‰ DÃ‰CONCERTANTE ET Dâ€™UN CYNISME INSOUTENABLE.

Par Jean-Stephen ICKONGA AKOUNDZE

Le monsieur qui fait office de chef de l’Etat du Congo-Brazzaville a tenu ce 14 août 2018, un discours d’une vacuité déconcertante et d’un cynisme insoutenable. Essai d’une « autopsie » de la série d’incantations maladives entendues par les congolais ce jour.

– « Voici plus d’un demi-siècle que la date du 15 août illumine chaque année notre conscience citoyenne et magnifie notre lutte pour la liberté, la justice et la paix ! »

Cet homme est-il sérieux ? Tous ceux qui ont lutté et qui luttent pour la liberté, la justice dans ce pays sont emprisonnés, broyés par une justice aux ordres, torturés (le docteur Kalakala, Jean Ngouabi…en sont des témoins vivants) par une police politique zélée et d’autres ont été assassinés. Les assassins connus de tous paradent dans les plus grandes agglomérations du pays en toute impunité.

– « …Ainsi se pose à nous tous l’impérieux devoir de mémoire sous le sceau des valeurs cardinales de la République : L’unité, le travail et le progrès ».

Qui ose parler de l’unité des congolais ? Assassiner systématiquement ses concitoyens encore et toujours dans le même département est-il un facteur de raffermissement de l’unité entre les enfants d’un même pays ? Peut-on parler de progrès dans un pays qui, dans les années 1970 offrait de l’eau potable (la SNDE), de l’électricité (SNE) à ses citoyens et qui en 2018 alors qu’il est plus riche, les condamne à errer, bidons jaunes à la main, à la recherche de quelques gouttes d’eau saumâtre riche en bactéries fécales et à une vie dans laquelle les délestages sont la norme en fournitures d’électricité ? Mais quelle honte !

Quant au travail, on ne peut pas affirmer que ce pouvoir depuis plus de trente ans en a fait une valeur sociale ! Des gamines sans un emploi gratifiant, roulent des voitures rutilantes qui coutent au bas mot 122137 € pièce, soit 80 000 000 de francs CFA ; qui construisent des villas qu’un honnête cadre supérieur de l’administration ne peut s’offrir pendant toute sa vie professionnelle…et tout cela sans qu’aucune enquête des services fiscaux ne soit diligentée. Nombreux, filles, hommes, femmes ont compris que le seul travail gratifiant dans ce système amoral est la prostitution. Vendre son corps au plus offrant rapporte plus que toute autre activité.

–« En cela, la commémoration du 58ème anniversaire de la fête nationale de notre pays…est un haut hommage aux pères de l’indépendance ».

Oh mon dieu, quelle insulte aux dignes fils du pays ! Les pères de l’indépendance du Congo ne s’étaient battus contre le colonisateur pour que les congolais soient esclavagisés par des nationaux sans âme, cupides et cruels !

-« …En ayant une pensée profonde pour tous les martyrs… »

Voici le cynisme revendiqué, assumé… Les congolais et les familles des présidents Massamba-Débat et Marien Ngouabi, du cardinal Emile Biyayenda et bien d’autres apprécieront ces crachats jetés sur la mémoire de leurs morts.

-« Au rythme de la congolaise, notre hymne nationale, positivons la richesse de nos différences, la diversité et la pluralité de nos opinions ».

Voici un homme qui prend les congolais pour des demeurés ! Pluralité de nos opinions a-t-il osé dire sans s’étouffer ? Alors, pourquoi Paulin Makaya croupit-il en prison ? Comment justifie-t-il la torture du docteur Kalakala ? Pourquoi Banangazala,Okombi Salissa, Jean-Mari Michel Mokoko ne sont-ils pas libres ? Cette moquerie ne peut s’expliquer que par le fait que de nombreux congolais trouvent toujours une excuse pour ne pas se battre pour les libertés individuelles (une paraphrase de FELA).

-« J’adresse mes sincères remerciements à notre peuple pour son sens des responsabilités et la foi en sa patrie ».

Le cynisme est l’une des caractéristiques d’un montre froid. C’est bien fait pour des idiots et stupides que vous êtes ! Courbez-vous davantage pour que je vous entube au plus sans vaseline ! Je vous félicite d’accepter de vous laisser faire malgré la rudesse de « mon engin ».

-« Que les forces vives de la nation trouvent ici la constance de notre engagement irréversible… »

Je vous avertis de ce que je ne changerai jamais et je continuerai à broyer tous ceux qui oseront menacer mon pouvoir.

-« …engagement irréversible pour le dialogue, la tolérance, le respect de l’autre… »

Ceux qui oseront ne pas respecter mon dictat (le dialogue) et le culte de ma personnalité seront écrabouillés sans pitié(tolérance). Que ceux qui en doute essayent ! Ils périront.

-« C’est également l’occasion de rendre hommage à la force publique… »

Ces hommes et femmes tous acquis à mes ordres et à ma dévotion vous écraseront comme des mouches si vous sortez des rangs comme ceux que mes hommes ont « fait voyager » au commissariat de Chacona. Avez-vous oublié les menaces proférées par le directeur de ma police politique ? « Mambéket ! C’est le général ! Qu’est-ce que tu veux ? Demain tu dois passer à mon bureau. Si mes hommes viennent te chercher, tu vas disparaitre ».

-« La paix reste un crédo majeur…c’est pourquoi, je salue le retour progressif de la paix dans le département du Pool ».

Mais quel mépris ! Qui est donc responsable des hécatombes dans le Pool meurtri ? Je bois du petit lait se dit-il, grâce à ces idiots de congolais qui s’associent à moi pour décimer leurs concitoyens.

-« …La signature le 23/12/17 à Kinkala de l’accord du cessez le feu et de fin des hostilités dans le département du Pool en est une des expressions les plus éloquentes. L’avenir n’est nullement dans la violence ».

Maintenant, tous les congolais devraient comprendre mon mode de fonctionnement. Bande de stupides et d’idiots ! Je vous écrase d’abord, je vous vais signer des accords de fin des hostilités comme la cérémonie de lavement des mains ensuite, puis, je recommence. Pourquoi devrais-je changer puisque ces idiots de congolais l’acceptent ?

-« Il nous faut à présent réussir le désarmement, démobilisation et réintégration des Ex combattants ».

Idiots que vous êtes ! Ce triptyque, « désarmement, démobilisation, réinsertion des ex combattants » ne vous rappelle-t-il rien ? Votre cerveau de moineau ne vous permet-il pas de vous en rappeler ? Eh bien, ce ne sera pas la dernière fois !

-« Que les partenaires au développement qui accompagnent notre pays dans ce programme trouvent ici le témoignage vibrant de notre gratitude ! »

Chers maîtres, je vous remercie de continuer à m’aider à me maintenir au pouvoir. Sachez que je serai toujours à votre service en spoliant ces idiots de congolais pour vous enrichir.

– « En dépit des difficultés actuelles, le Congo avec assurance, progresse vers le développement ».

Bien fait pour votre gueule de lâches ! Plus longtemps je reste au pouvoir, plus avec assurance, je progresse vers la destruction de ce pays d’idiots et de peureux.

-« De plus en plus à notre portée…le processus de retour aux équilibres macroéconomiques se poursuit… »

Espérez toujours mais soyez-en sûr que je vous maintiendrai toujours la tête sous les flots !

-« …Nous négocions avec le FMI dans la confiance et l’observation stricte des procédures…Les avancées actuelles invitent à plus d’optimisme et la sérénité ».

Pauvres idiots, vous ignorez certainement que le FMI n’intervient jamais dans des pays qui sont bien gérés ! Si nous négocions avec le FMI c’est que nous faisons aveux de notre échec dans la conduite du pays dont personne ne nos a confié la gestion. Le FMI nous accorde tellement une confiance que c’est la sixième fois que l’arrivée de la mission est reportée. La panique nous prive de sommeil et nous refusons de rapatrier au Congo tout ce que nous avons volé. Nous avons peur que sans le secours du FMI, ces idiots de congolais ne se révoltent.

-« Nous espérons parvenir à un accord qui contribuera sensiblement à améliorer la situation de nos finances publiques et de l’économie nationale ».

Si madame Lagarde s’obstine à ne pas nous venir en aide, nous sommes foutus. Nous ne savons pas compter sur nous-mêmes car nous continuons à siphonner le peu d’argent qui entre au trésor public.

-« Nos remerciements s’adressent à tous les acteurs qui soutiennent le Congo dans ce processus ».

Eh, chers « amis » que j’ai soudoyés à coup de millions de dollars US, continuez votre lobbysme auprès de madame Lagarde car si ces idiots de congolais prennent conscience de leurs conditions sociales, nous perdrons tous !

-« A l’évidence, cet accord accroitra la crédibilité de notre pays sur le plan extérieur ».

Tous les pays savent que nous avons volé tous les milliards de francs CFA des générations futures. Plus personne ne nous respecte et ne nous accorde son crédit. Si le FMI ne vient pas à notre secours, nous sommes fichus !

-« …Le plan nationale de développement 2018-2022 définit les séquences de notre marche vers le développement pour cette période ».

Avec l’argent du FMI, nous nous enrichirons davantage comme on l’a toujours fait tout en vous pondant nos slogans creux vaseux et stupides comme : « Agriculture, priorité des priorités ». Maintenant, vous crevez de faim et même la simple tomate doit nous être envoyée par les voisins. Une autre perle : « L’émergence d’ici l’an 2000 ». C’est plus le ventre de certains politiques qui débordent de leur chemise. « Le chemin d’avenir ». Nous voici arrivés au bout du chemin et c’est la misère qui est votre avenir. Soyez certains chers stupides compatriotes, en 2022, le Rwanda sera loin derrière nous.

-« Au prix d’efforts persévérants et opiniâtres, nous vaincrons les obstacles susceptibles d’entraver nos ambitions ».

Encore une fois, vous êtes prévenus. Tous ceux qui vont entraver nos ambitions pour s’accrocher au pouvoir – il y va de notre bonheur matériel ! -,nous les écraserons avec opiniâtreté, sans états d’âme.

-« nos performances se redressent peu à peu dans certains secteurs ».

Ne me demandez surtout pas lesquels car il n’y en a pas.

-« Le Congo est loin de la banqueroute ! »

Ne comptez plus sur ce pays, je vous l’ai mis en faillite.

-« Face aux insatisfactions diverses, nous devons privilégier un comportement porté par l’espérance et la conviction d’un avenir prospère ».

Depuis leur naissance en 1979, certains congolais ont « privilégié un comportement porté par l’espérance et la conviction d’un avenir prospère » pour leurs enfants. Nombreux n’ont jamais connus à 39 ans ce qu’est une fiche de paye et continuent à vivre au domicile parental. D’autres, les diplômes en poche, sont morts soit du fait de nombreuses guerres fratricides, soit de misère faute de soins adéquats.

Si vous n’avez pas d’eau, buvez donc celle de madoukou ! Cela nous permettra de gagner de l’argent par le biais des pompes funèbres. Si vous n’avez pas d’électricité, soyez-en heureux. Cela vous évitera de nous envier en nous regardant à la télévision…

-« Dès lors, j’en appelle à une plus grande discipline pour donner le meilleur de nous-mêmes au sursaut salutaire de notre pays ».

Vous devez continuer à m’acclamer, à chanter mes louanges…Attention à tout manquement à la discipline ! « Bino moko boyébi ngai ! »

-« L’Homme reste le levier le plus essentiel…Nous assumons toujours avec détermination la bataille pour l’éducation, la santé et l’emploi ».

Voici le comble du cynisme ! L’Homme dit-il ? Ignore-t-il que c’est lui qui nomme certains aux postes de responsabilité sans que la compétence et la capacité à conduire les équipes soient les seules qualités ? Fait-il exprès de ne pas savoir que de nombreux agents de l’Etat accumulent d’énormes fortunes et disposent d’un patrimoine immobilier et mobilier dont leur salaire- connu- ne peut justifier ? Quant à l’emploi, demandez à ces diplômés de 40 -50 ans qui n’ont jamais travaillé et qui vivent toujours chez les parents ce qu’ils en pensent !

-« Au regard des signaux qui s’accumulent…sans complaisance, les dispositions en vigueur s’appliqueront dans toute leur rigueur face aux anti-valeurs ».

Pour être crédible monsieur, prêchez par l’exemple ! Que tous les enfants sassou nguesso soient mis aux arrêts et justifient les innombrables acquisitions des biens immobiliers et mobiliers partout dans le monde avec leur seul salaire !

Que tous ces ministres, en poste ou non, qui se sont enrichis sur le dos du trésor public soient mis aux arrêts !

Rendez un énorme service à ce Congo qui vous a tant donné et qui a fait de vous ce que vous êtes devenu : QUITTEZ LE POUVOIR ET CONSTITUEZ-VOUS PRISONNIER !

Jean-Stephen ICKONGA AKOUNDZE, citoyen écœuré et remonté.

