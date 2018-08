Les Congolais méritent bien d’avoir à leur tête le dictateur Sassou-Nguesso?

En n’ayant eu aucun mot de compassion pour les dernières victimes du Commissariat de Chacona lors de sa dernière allocution du 15 août, le dictatueur Sassou-Nguesso a eu le&²a qs culot de faire un double bras d’honneur à l’ensemble du peuple congolais meurtri, en général, et aux écrivains Emmanuel Dongala et Gabriel Mwéné Okoundji, en particulier.

Dans une lettre ouverte datée du 13 août 2018, publiée sur le site du Monde Afrique, ces deux écrivains congolais interpelaient le tyran de Mpila sur la mort des treize jeunes aux mains de la police de Ndenguet dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018.

Dignes dans leur démarche et sans esprit polémique, ils exhortaient le criminel ès qualité d’évoquer ce drame dans son monologue du 15 août. A défaut, écrivaient-ils, « cela équivaudrait à forfaiture à sa fonction, celle de rassurer et de conforter la nation lorsque celle-ci traverse des épreuves ».

Commanditaire et tortionnaire himself de tous les crimes politiques au Congo, le dictateur Sassou-Nguesso correspond au monstre froid laborieusement décrit par Nietzsche.

« Sassou-Nguesso, c’est le plus froid de tous les monstres froids. Il tue impunément depuis près de quarante ans, effrontément et voici le mensonge qui rampe de sa bouche ».

Il doit être compris une fois pour toutes par tous les Congolais, que l’Etat, selon l’acception du dictateur Sassou-Sassou, c’est son ethnie, son clan, sa famille, sa cour, et ses accompagnateurs habituels (Clément Mouamba, Parfait et Landry Kolelas, Isidore Mvoumba, Tsaty Mabiala, Mbéri Martin, Florent Ntsiba…) et quelques autres.

Ses félons assurent au tyran sa longévité à la tête d’un pays qui ne cesse de reculer dans les tréfonds du sous-développement. Tenant encore à peu près sur ses deux jambes (la corruption à grande échelle et nos propres divisions pour quelques miettes qui tombent de la table du dictateur de Mpila), le criminel d’Oyo nous fera boire le calice jusqu’à la lie.

A la tête d’un régime répressif, maître de cérémonie des procès staliniens d’opposants, ordonnateurs des arrestations de militants de la société civile, le dictateur du bord de l’Alima va jusqu’à la torture en infligeant des traitements inhumains et dégradants à tous ceux qui pourraient avoir des velléités de résistance.

Sassou-Nguesso, dit Monsieur huit pour cent, ne croit pas à ce qu’il dit, et ne comprend pas ce qu’il lit. Dictateur devenu « président » par effraction après avoir volé les élections remportées par le général Mokoko, n’ayant aucun sens de l’honneur, il a fait du Congo un pays régi par un système hautement corrompu, étranglé financièrement ; ses fonctionnaires, ses retraités, et ses créanciers congolais n’ont que peu d’espoir d’être payés, son entourage prioritaire, ainsi que lui-même, n’ont de cesse de s’enrichir.

Emollient et passif, le peuple congolais est comme anesthésié et tétanisé, spectateur de sa propre mort, après avoir subi, celle incroyable du Cardinal Emile Biayenda. Pourtant, tous les ingrédients sont là pour faire sauter la cocotte-minute.

Alors que se profile cyniquement devant nous le scénario du passage du pouvoir du père au fils KIKI, l’heure n’est plus aux invectives et aux querelles inutiles. La solidarité de tous est indispensable pour abréger les souffrances d’un peuple qui voit sous ses yeux voler en éclats quasiment toutes les structures de la nation.

Le dictateur Sassou-Nguesso est notre dénominateur commun. Le chasser du pouvoir est une urgence. Ne pas agir et rester les bras croisés, c’est l’encourager à s’accrocher coûte que coûte au pouvoir pour le plus grand malheur des générations actuelles et futures.

Les Congolais doivent se mobiliser. Ils doivent cesser d’accepter cupidement les miettes que le tyran leur accorde, et refuser tout dialogue qu’il aura organisé. Chacun d’entre-nous doit être conscient des enjeux de la situation actuelle : les Nguesso et leurs complices criminels patentés pourraient rester indéfiniment au pouvoir à s’accaparer nos vies, notre destin commun et nos richesses nationales. A contrario, Youss Band a raison de chanter: « Parler, on sait parler. Mais personne ne bouge ». Notre inaction et notre quasi-indifférence à nous sortir de ce néo-esclavagisme sont les preuves indéniables que nous méritons bien le règne dictatorial d’un Denis Sassou-Nguesso.

Olivier Mouebara

Diffusé le 18 aout 2018, par www.congo-liberty.com

