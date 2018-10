Le PrÃ©sident Macron a reÃ§u en cachette le sanguinaire Sassou-NGuesso, le 12 octobre 2018

Par Rigobert OSSEBI

Sassou Nguesso le vainqueur d’Erevan finira par chuter devant le Juge Dominique Blanc et ses fins limiers

En ce moment, il n’y a pas que les Américains qui plient devant Sassou Nguesso pour lui faire plaisir. Jamais, depuis fort longtemps, l’on n’avait vu le tyran congolais afficher plus jovial sourire que lors du tête-à-tête, enfin accordé, par l’actuel locataire de l’Elysée. C’était en Arménie le 12 octobre dernier, dans les coulisses du Sommet de la Francophonie.

Le président français a fini par faire glisser sous le tapis toutes ses réticences à l’égard de celui qui prétend être son homologue en le recevant à Erevan, très cordialement, avec bises et étreintes de rigueur à la fin de l’entretien. Sans témoin et sans photographe congolais, seul Jean Yves Le Drian (qui « a flirté avec la Françafrique mais pas couché ») avait été autorisé à y assister. Alors, il n’était tout de même pas très convenable d’en faire la moindre publicité…

Les sujets qui fâchent n’auraient pas été abordés, tels que la libération du Général Mokoko, celle d’André Okombi Salissa, la liberté de voyager de Paulin Makaya, la lutte contre la corruption, le pillage de l’Etat congolais et encore moins une éventuelle transition. Avec ce retournement digne de celui de François Hollande pour le référendum anticonstitutionnel d’octobre 2015 (déjà 3 ans de malheur au mauvais goût de fraise Tagada), le jeune président s’est-il fait « promener » par la vieille garde ou par la plus jeune incompétente ? Certains évoquent la piste peu probable d’un Jacques Attali, endossant la veste de lobbyiste de Sassou Nguesso après avoir porté sa casquette de Conseiller personnel du même. (Il avait été transporté et accompagné à Brazzaville, par Berrebi en 1998 qui lui avait ouvert la porte afin de faciliter, avant poursuites, une dernière tentative de règlement amiable auprès de l’indécrottable mauvais payeur.)

Quoi qu’il en soit, l’affaire des Biens Mal Acquis reste un caillou dans la chaussure (sur mesure) du dictateur comme il se plait à le dire, mais là aucune décision ne peut relever de l’autorité du président Macron. C’est le Juge Dominique Blanc qui en tient désormais la barre et le gouvernail entouré de fins limiers dont on parle beaucoup maintenant en Italie. Curieusement, le black-out est TOTAL dans les médias hexagonaux. L’affaire est pourtant monumentale et tout le mérite en revient à la Justice et aux policiers français. Elle concerne l’épouse du patron d’ENI, Julienne Sassou Nguesso la fille du dictateur et celui qui est présenté comme leur blanchisseur. Congo-Liberty a déjà partiellement traité le sujet, mais nous y reviendrons très vite. Les faits, des centaines de millions d’euros (et peut-être davantage) détournées du Congo et blanchies en France avec la complicité d’un opérateur économique français, très connu pour avoir été surnommé « le vice-président » à Brazzaville et surtout à Pointe Noire tant son implication dans le système de prédation était flagrante… Pour ce dernier, « la protection diplomatique » même relative ne saurait jouer et l’on imagine aisément que l’addition à payer lui sera très lourde… !

Alors dans ces conditions les libérations « spontanées » de Jean Ngouabi, Jacques Baganandzala, Yvon Sendé et Libongo Ngoka, dont nous nous réjouissons, et dont nous sommes les témoins ne sont qu’une tentative d’esbroufe démocratique destinée à ripoliner la façade crasse de la dictature congolaise à la veille de son invitation à Paris du 10 au 14 novembre 2018.

Cette invitation est à l’initiative de Jean-Yves Le Drian mais elle se situe dans le cadre de la première édition du Forum de Paris sur la Paix, décidé par Emmanuel Macron, qui aura lieu à Paris les 11,12 et 13 novembre 2018, dans la continuité des commémorations du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale. Elle sera inaugurée par les chefs d’Etats et de gouvernement de plus de 80 pays invités par le Président de la République française pour participer à ces commémorations. L’objectif annoncé par le président Macron est de « réfléchir ensemble, proposer des initiatives concrètes, réinventer le multilatéralisme et les formes de coopération contemporaine, pour que la paix, chaque jour, gagne du terrain. »

Inutile de préciser, s’agissant de l’Afrique Centrale en particulier, qu’avec des partenaires comme Denis Sassou Nguesso, le pari est perdu d’avance et que sa seule présence à Paris, à ce Forum, décrédibilisera toute initiative. La France a été débarrassée, avec l’élection d’Emmanuel Macron, de personnalités politiques que l’on croyait inamovibles. Il est regrettable qu’il ait cédé aux pressions et au travail de sape d’un entourage trop bienveillant à l’égard du plus malfaisant des dictateurs africains.

Sassou apparaît, au vu de certaines photos et de l’invitation à Paris en novembre, comme le grand vainqueur du Sommet de la Francophonie à Erevan. Cependant, le travail que la Police française effectue, sur les prédations de son clan et de ses complices, aux ordres d’une Justice, libérée de son amie Christiane Taubira, ne manquera pas de le ramener à la réalité des sanctions qui pèseront sur tout son clan et ses complices.

Depuis quarante années, le pouvoir de Sassou Nguesso élimine, emprisonne, torture et vole en passant entre les gouttes. C’est à pas lents que la justice française s’est hâtée et néanmoins elle a fini par rejoindre les uns, les autres. Le temps est maintenant aux Juges et il n’y a pas lieu de le perdre !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 21 octobre 20148, par www.congo-liberty.com

