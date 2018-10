Contribution Ã  la confÃ©rence panafricaine sur les Biens mal acquis de la PCCI. Par Benjamin Toungamani

P.C.C.I

Contribution à la conférence panafricaine sur les Biens mal acquis organisée par de nombreuses associations et personnalités de la diaspora Africaine.

Hôtel Normandy

Paris

19 Octobre 2018

Avant de commencer notre bref propos sur la problématique d’aujourd’hui, il serait bon de témoigner toute notre reconnaissance envers tous ceux qui auront été des précurseurs dans cette longue lutte contre la corruption et les biens mal acquis mais qui ne verront jamais les avancées significatives de ce long combat.

Une pensée aux compatriotes congolais, Bruno Ossebi, assassiné pour avoir osé, à Roger Masséma, celui qui le premier alluma le feu contre le pillage organisé des ressources nationales lors de la conférence nationale souveraine, au gabonais Grégoire Ngwa Mintsa et indirectement à l’ex président de Survie Francois Xavier Verchave qui nous rappelait sans cesse que dans cette affaire de Biens mal acquis, il y avait toujours des corrompus généralement membres des dictatures africaines et des corrupteurs dont nombreux appartenaient aux réseaux de la France Afrique.

Chers camarades sœurs et frères, levons-nous pour applaudir nos illustres disparus.

L’histoire des Biens Mal Acquis nous ramène dans notre pays à celle insupportable de l’enrichissement illicite grassement nourri par la corruption et la prévarication intrinsèques au régime mafieux de Sassou Nguesso.

Depuis l’indépendance, l’opinion publique congolaise a toujours été attentive et mobilisée pour dénoncer le fléau des Biens Mal Acquis. Souvenez-vous de «Youlou a tout volé » en 1963; de l’ouvrier qui en 1967 fut traduit devant le Tribunal populaire, présidée par Ngouonimba Ntsari, pour avoir mis main basse sur des planches de construction au lycée technique de Brazzaville; des dénonciations assumées par le président Marien Ngouabi dans son message du 12/12/1975.

Mais tous ces faits n’étaient rien face au bilan tiré par la

Conférence Nationale Souveraine

En effet, quelle commune mesure par exemple avec les 738 millions de FCFA, détournés à la CCA dans les années 80 pour construire une usine de bière à Oyo qui n’a jamais vue le jour (voir CNS).

‘’Mbongo ébima, Mbongo ébima’’ que l’argent soit restitué que l’argent soit restitué

C’est sur ce mot d’ordre revendicatif que commence et se termine la conférence nationale souveraine de 1991 sensé être un tournant décisif dans la mise en place d’un état de droit au Congo. L’acte que je vous ai distribué, condamnant sans équivoque le potentat actuel au Congo, monsieur Sassou Nguesso, est la preuve la plus évidente de l’âpreté de la condamnation populaire et du désarroi évident de l’OBUMITRI l’oligarchie politique militaire tribaliste et surtout compradore.

La conférence nationale souveraine avait donc déjà commencé la croisade qui nous mobilise aujourd’hui.

Certes, cette grande assise n’était pas un tribunal. Elle a pourtant eu le mérite d’avoir pris des actes et autres décisions qui auraient dû être exécutés. Hélas ! ce vaste mouvement de transparence a été handicapé par l’absence d’une justice agissante et d’une réelle volonté politique, loin s’en faut.

Ainsi, le mal a prospéré de nouveau, de façon impensable et incommensurable.

Que dire de l’appartement de madame Antoinette Sassou, avenue Foch d’un coût de 4 milliards CFA environ, elle qui ne connaît pas la couleur d’un bulletin de salaire ?

Que penser des 21 millions d’euros, soit 9 milliards de FCFA le prix du jet privé que Bouya, des grands travaux, a voulu faire décaisser à une banque chinoise pour l’achat de son jet privé comme dévoilé récemment dans la presse ?

Qui n’a jamais entendu parler des commissions établies par la justice Suisse de 15 millions d’euros soit 90 milliards de FCFA, octroyées par monsieur Pascal de la société Gunvor au clan familial de Sassou Nguesso pour la vente sous le manteau de cargaisons de pétrole ? Non ! N’osez surtout pas demander à la justice Portugaise de vous parler des malfrats du Congo-Brazzaville.

Ne fouillez pas non plus dans les panama papers, j’arrête la liste là-dessus, tellement elle est longue, tellement les milliards détournés en toute impunité sont devenus incalculables.

Tout ceci est lamentable et criminel, lorsque nous savons qu’un seul de ces scandales suffirait pour doter tous les écoliers de Brazzaville ou de Pointe noire, de tables banc, construire des dispensaires dans toutes les sous-préfectures congolaises.

Au début des années 2000 des voix s’élèvent comme une continuité de la Conférence Nationale Souveraine.

Les livres de Vershave et de Pierre Pean réinscrivent dans l’opinion publique internationale et l’opinion publique congolaise la problématique des Bien Mal Acquis. S’ensuivent aux côtés d’organisations françaises, des initiatives de citoyens congolais, notamment de la Fédération Congolaise de la Diaspora puis de l’association Survie, la PCCI. Des plaintes sont déposées sans constitution de partie civile.

C’est en 2008 que naît en France au tribunal de Paris l’instruction sur la plainte des biens mal acquis que tout le monde connaît aujourd’hui. Nos remerciements les plus chaleureux vont vers le CCFD rédacteur du rapport initial, l’association Sherpa et son président William Bourdon, Transparence internationale qui a accepté d’être la partie civile, l’association Survie, la FCD, la PCCI et tous les amis gabonais.

Cependant, en raison de nombreux obstacles, cette action judiciaire contre les Biens Mal Acquis n’a pas toujours connu le succès définitif tant attendu

Sans aller plus loin sur l’historique de cette plainte, il est regrettable qu’aucune association africaine ne soit partie civile pour donner un coup de main à ces organisations françaises sœurs et pouvoir mener la discussion sur la retro cession éventuelle des fonds détournés. Nous regardons du côté du ministère de la justice française. Accepte a-t-elle de donner un agrément aux organisations africaines qui en feront la demande pour être parties civiles ?

Autrement dit, des blocages institutionnels existent, tel que le témoignent les soubresauts de la plainte contre la BNP et Kiki déposée en 2011 au tribunal de Paris par la PCCI et le cercle de la Rupture de Maître ZAMBA.

Par ailleurs, l’incapacité de la classe politique congolaise qui lutte contre le régime de Brazzaville et qui n’a pourtant jamais voulu prendre en compte cette volonté populaire.

La Plateforme Contre la Corruption et l’Impunité et tous ses membres à travers le monde, se réjouit aujourd’hui que la plainte contre les BMA soit devenue le cheval de bataille de plusieurs organisations citoyennes de la société civile congolaise et africaine.

De ce fait, il est impérieux de repréciser les objectifs cardinaux visés par cette lutte.

Elle ne répond pas tout simplement à une rigueur régalienne ou comptable.

Un sou est un sou

Si les pays africains n’arrivent pas à endiguer la corruption endémique qui est la principale cause de la fuite des capitaux vers les banques étrangères et les montages opaques, la situation économique du continent n’aura pas changé d’ici une vingtaine d’années. Les économies étant rentières, la vente des matières premières non transformées de surcroît enclenchent tout juste un enrichissement des bourgeoisies politiques nationales. Les potentats s’endettent, détournent la dette et hypothèquent l’avenir de plusieurs générations. Ne limitons pas les BMA aux seuls patrimoines immobiliers connus ou à rechercher. Il faut penser à ces énormes fortunes disséminées à travers le monde dans des paradis fiscaux.

Les biens mal acquis, carburant des dictatures en Afrique

L’accaparement de la richesse nationale est la principale cause du tribalisme et de la dictature au Congo. Le projet tribaliste et ethnique issu de ce rapt, vise avant tout la richesse du Clan (ici celui de Sassou Nguesso). La tribu n’a que l’illusion du pouvoir qui est avant tout financier. L’Afrique est le continent où les présidents sont les plus riches et les plus vieux (72 ans de moyenne). C‘est la zone géographique où les successions père fils sont les plus nombreux. Couper les robinets financiers est la première étape à réaliser pour des alternances véritables et des alternatives crédibles.

En conclusion, la lutte contre les BMA est une base pour la reconstruction de la conscience citoyenne congolaise et un point de départ indispensable pour le projet national.

Pour la PCCI

Benjamin Toungamani (porte-parole)

Organisation régie par la loi de 1901, J.O du 10/11/2007 sous le n°20070045-

