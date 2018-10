Paul Biya, 85 ans dont 35 Ã  la tÃªte du Cameroun, est rÃ©Ã©lu pour sept ans

Inamovible. A 85 ans, dont 35 au pouvoir, Paul Biya vient d’être déclaré réélu lundi président du Cameroun pour un septième mandat consécutif, avec 71,28 % des suffrages. Les sept prochaines années devraient donc continuer de voir régner en maître absolu celui qui était déjà le deuxième président en exercice à la plus longue longévité politique au monde.

Depuis 1982, Paul Biya fait ainsi la pluie et le beau temps au Cameroun, construisant et brisant des carrières au gré de ses humeurs et de ses aspirations personnelles. Pour assurer son maintien à la tête du pays, « Le Sphinx », comme on le surnomme parfois en raison de son cynisme et de son goût du secret, s’est notamment appuyé sur l’administration et sur un parti-Etat, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) qu’il a créé en 1985. Lire l’intégralité de l’article sur Leparisien.fr