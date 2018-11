Se concentrer sur les Â«Â talons dâ€™AchilleÂ Â» de la Dictature pour la dÃ©sintÃ©grerÂ !

Par David LONDI

[Connaissant les faiblesses fondamentales de la dictature, les démocrates peuvent délibérément chercher à exacerber ces « talons d’Achille » afin de changer radicalement le système ou de le désintégrer. En effet, les dictatures ont une durée de vie moins longue que les démocraties parce qu’elles réduisent progressivement leur base et la violence ne peut être un mode de gouvernement à long terme.

Malgré leur force apparente, toutes les dictatures ont des faiblesses, des inefficacités internes, des rivalités personnelles, des inefficacités institutionnelles et des conflits entre organisations et services. À la longue, ces faiblesses tendent à rendre le régime moins efficace et plus vulnérable aux changements et à une résistance délibérée. Il ne réussit pas à accomplir tout ce qu’il veut. Ainsi, par exemple, certains ordres directs d’Hitler ne furent jamais appliqués car celles et ceux auxquels ils étaient adressés refusaient de les exécuter. Le régime dictatorial peut aussi s’écrouler très vite] (Gene Sharp, Les politiques de l’action non-violente).

Chercher à abattre la dictature doit être l’objectif principal des Démocrates mais le but ultime doit être de créer les conditions d’une paix durable et l’instauration de la Démocratie. Cela passe par l’éducation. Le but de l’éducation dans le cadre de la lutte contre la dictature n’est pas que de transmettre les connaissances, de commenter des décisions ou de disserter sur les turpitudes du régime mais de faire découvrir aux individus leur existence dans un milieu social à améliorer, à changer ou à révolutionner. Le congolais qui comprend ainsi son rôle, acquiert rapidement les instruments de connaissance et d’action. [La démarche conscientisante est une pédagogie collective, une sorte de philosophie d’intervention et de résistance] (Paulo Freire).

Changer les mentalités, changer les structures constitutionnelles qui ont engendré des opprimés, des catastrophes sociales et économiques voilà le but que se donne le fédéraliste qui fait le lien entre critique institutionnelle et créativité collective par un projet clairement défini. Le système dans lequel évolue le congolais porte tous les germes de violence engendrés par la compétition à l’élection présidentielle entre des partis politiques qui se reposent, tous, sur le clientélisme ethnique. Les Démocrates doivent faire de l’éducation des citoyens dans la dictature une pratique de la lutte. Il ne peut y avoir conscientisation – niveau plus élevé de la conscience – hors de l’action transformatrice en profondeur de la réalité sociale et sécuritaire. L’effort de conscientisation, qui s’identifie à l’action culturelle pour la libération des opprimés, est un processus par lequel, dans la relation sujet-oppresseur, le sujet devient capable de saisir toutes les opportunités pour changer sa condition et devenir acteur de sa libération. Voilà pourquoi nous réaffirmons qu’en dehors de l’unité théorie-pratique, réflexion-action nous nous égarons dans des voies sans issue : chercher un bouc émissaire ; attendre ou espérer un coup d’état ; espérer notre libération d’une puissance étrangère ou combattre les effets sans s’attaquer aux causes. Les faiblesses des dictatures sont connues depuis l’Antiquité romaine quand, conscient de la fragilité et de la dangerosité du système par rapport à la démocratie, le sénat limitait ce mode de gouvernance avec des « pleins pouvoirs » au temps de résolution d’une grave crise. La nôtre a trop duré et est devenue un mode de gouvernement. Il est temps de l’abattre en exploitant ses faiblesses. Ici, notre réflexion se focalise sur ces faiblesses, une recherche d’efficacité dans les solutions que nous proposons pour désintégrer la Dictature.

Faiblesse 1 : La coopération d’une multitude de gens, de groupes et d’institutions nécessaires au fonctionnement du pays peut être diminuée ou supprimée.

[La dictature est un régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire, autoritaire, entièrement soumis à la volonté de celui ou de ceux qui gouvernent. Les tribunaux, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont alors directement liés aux décisions du dictateur. On n’y trouve aucun contrepoids: absence d’une presse libre, absence de partis d’opposition et absence de groupes de pression indépendants dans la société civile]. La coopération des différents agents du système est efficace quand l’information circule bien entre les constituants et concourt à satisfaire le même but : durer au pouvoir, pour la dictature. Les deux conditions pour durer au pouvoir, dans une dictature tribaliste, sont la nécessité de disposer d’un minimum de base sociale surtout quand les tenants ont promis de satisfaire tous les besoins de leur ethnie et de rendre une image positive à la communauté internationale. Le risque-confidentialité devrait donc être la principale préoccupation des gouvernants. En effet, la confidentialité des revenus, des comportements répressifs (assassinats, embastillements sans cause, détournements de fonds publics, etc.) est primordiale pour la cohésion du système. La publication des faits qui concourt à la violation de la confidentialité met à nu certains comportements des acteurs qui auraient souhaité rester cachés pour échapper à d’éventuelles représailles des citoyens mécontents ou de la communauté internationale et déstabilise ainsi le système. Négliger ce facteur de risque relève du pur amateurisme qui souligne encore un peu plus leur vrai statut social d’arrivistes incompétents. Face à cela, les démocrates disposent des réseaux sociaux qui ont permis de créer un espace de liberté d’expression et de contourner, ainsi, la censure instaurée par la dictature et de lui ravir le monopole. Elle est un système clos, un ensemble fermé d’éléments ou de relations, soustraits à toute autre influence que celle qu’ils ont les uns sur les autres. Les réseaux sociaux devraient nous permettre d’isoler chacun des acteurs pour les exposer à la face du monde et permettre la matérialisation du risque-confidentialité.

La force du dictateur ne vient pas de son intelligence fulgurante mais du niveau d’implication de celles et ceux qui travaillent pour lui, nationaux et étrangers. Pratiquer le « name and shame » sur les acteurs du système en publiant des informations, des faits vérifiables, sur leur fortune, leur implication dans des scandales divers, leurs turpitudes et leur complicité dans les assassinats des opposants fragilise la dictature. Bref, les exposer le plus possible. L’efficacité de cette stratégie réside dans le fait d’identifier un membre du gouvernement ou du système, périodiquement, et de décortiquer toute sa vie publique : fortune, cursus universitaire, bilan de son action et son réseau national et international d’une façon méthodique et régulière sur les sites les plus populaires, nationaux et étrangers. Pour être crédible, toute information publiée doit être vérifiée et validée. Les médias internationaux ne sont pas fermés à la diffusion d’une information si elle est « traçable » et vérifiable. Les réseaux sociaux ajoutent une plus-value aux problématiques parce qu’ils les font voyager d’un point A à un point B, d’un individu à un groupe d’individus qui peut varier pour un individu connecté de 100 à 150 informés rien que par le bouche-à-oreille. Une information qui tombe sur 100 individus connectés atteint en réalité 10 000 à 15 000 personnes. Grâce à la « cyberculture » dans laquelle baigne tout un pan de la société congolaise (smartphones, ordinateurs, tablettes, etc.) les inforoutes créent un réseau de communication plus efficace que les journaux imprimés ou les médias officiels de la dictature. Nous avons ravi le monopole de l’information au pouvoir. La chose la plus importante est de passer à la « cyberpolitique » par notre capacité à être conscients de la puissance de l’arme que la technologie a mise entre nos mains, plus forte qu’une armée. Mais, comme toute philosophie politique, la « cyberpolitique » doit nous permettre de définir un cadre, des messages, des cibles, des objectifs, un but et des règles que nous devons respecter pour qu’elle soit efficace. Ce cadre doit nous obliger à identifier les sujets les plus porteurs et destructeurs pour la dictature. Ayant compris ceci, nous sortons des invectives et insultes. En effet, ce genre de comportement correspond plus à l’usage d’un canon pour écraser une mouche tout en passant à côté de l’essentiel. Enfin, malgré tous les outils que nous apportent les nouvelles technologies nos comportements dans la lutte restent ceux du 20ème siècle : nous continuons à nous réunir dans des salles physiques alors qu’il existe des salles virtuelles parfois gratuites dans lesquelles nous pouvons faire des réunions conjointes entre la diaspora et les démocrates du pays pour créer des synergies efficaces. La dictature crie plus fort que les démocrates puisque nous peinons à faire du « buzz » sur ses crimes et violations des droits humains. Pour être plus efficace dans notre communication nous devons sortir de l’opposition Mbochi / Laris mais Milices armées du dictateur / Génocides dans le Pool. Les mots ont un sens précis et raisonnent plus efficacement à l’oreille de notre cible : communauté nationale et internationale. Le Mot « Milices » porte mieux que Mbochi. Le pouvoir s’abrite derrière cette ambigüité pour détruire toute notre stratégie en affirmant que les mbochis ne s’arment pas de machettes et fusils pour aller exécuter les laris comme cela s’est passé au Rwanda. Pourtant la gravité et le résultat sont les mêmes : ce sont les milices du dictateur qui commettent un génocide dans le Pool. C’est l’intervention d’un dictateur qui, par son armée (milice), exécute les citoyens pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils font.

Ce comportement de la dictature prive le pays des ressources humaines et, de ce fait amoindrit les chances de développement de ce pays. A moyen terme, il se fragilise.

Faiblesse 2 : Les exigences et les effets des politiques antérieures du régime peuvent limiter quelque peu sa capacité à s’engager de nouveau dans des politiques conflictuelles.

Les différents procès pour crimes contre l’humanité et financiers rendent le régime de Brazzaville infréquentable sinon dans l’arrière-cour des palais depuis le hold-up électoral de 2016. Ce point est pénalisant pour le dictateur qui craint cette fameuse Communauté internationale qu’il arrose avec des milliards de dollars pour les corrompre et éviter ainsi d’éventuelles représailles. Toutes ses gesticulations sur l’installation des institutions démocratiques, des coquilles vides, servent à se racheter une virginité auprès de cette Communauté qu’il craint plus que l’opposition congolaise. Le clan est persuadé que le danger viendra de cette communauté à laquelle il doit d’avoir été réinstallé au pouvoir, en 1997. Il en connaît donc la dangerosité et l’efficacité quand elle a décidé d’agir.

C’est ainsi que nous assistons à un jeu de ping-pong entre les autorités de Brazzaville et le FMI : [Alors que la situation économique du Congo-Brazzaville aurait dû être examinée par le conseil d’administration du FMI le 3 août 2018, en vue d’un éventuel soutien financier, cet exercice a de nouveau été reporté sine die] (Jeune Afrique, 8 août 2018). Des nouvelles comme celles-ci contribuent à la marginalisation du régime.

[Dette publique, « corruption », conflit civil: les évêques du Congo-Brazzaville ont dressé un bilan sévère des maux qui frappent le pays, sans ménager le pouvoir, auquel ils demandent « un dialogue politique » et un « audit de la dette », ni ses partenaires extérieurs.

Petit pays pétrolier de cinq millions d’habitants, proche de la France et sous vigilance étroite du Fonds monétaire international (FMI), le Congo-Brazzaville porte le poids d’une dette supérieure à son PIB qui appauvrit sa population et tente de sortir d’un conflit civil dans la région du Pool, au sud de Brazzaville, qui a fait 138.000 déplacés.

« Toutes ces difficultés » viennent du changement contesté de Constitution par référendum en octobre 2015, qui a permis la réélection tout aussi contestée du président Sassou Nguesso en mars 2016, affirment les évêques après une réunion à Brazzaville les 8 et 9 mai][1]. La Communauté internationale a pris depuis longtemps la mesure du gouvernement dictatorial de Brazzaville. Mais, les Congolais doivent amplifier cette prise de conscience en lançant un mouvement de résistance interne fort qui la poussera à intervenir. La conjugaison d’un mouvement interne puissant et l’intervention de la communauté internationale est la solution efficace pour désintégrer le système. Résister ne veut pas dire s’exposer aux représailles de la dictature par des démonstrations de rue mais par une résistance passive. Le système n’aura jamais suffisamment de forces répressives pour aller chercher chaque citoyen chez lui et n’a pas de prisons assez grandes pour embastiller tout le monde. C’est la forme de résistance à laquelle est moins préparé le pouvoir. Toute sa stratégie est basée sur la répression physique. Mais, pour cela il faut de la solidarité. L’unité de la résistance ne peut s’organiser qu’autour d’une chaîne de solidarité intra et interrégionale.

Sous surveillance de la Communauté internationale, pour sauver sa tête il va jusqu’à quémander des selfies à certains dignitaires étrangers [2] et s’improviser « Monsieur bons offices » dans les conflits internationaux. Mais cela ne suffit pas. L’Assemblée générale a inscrit à son ordre du jour le point relatif à « la responsabilité de protéger et la prévention du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité ». L’exécutif congolais est appelé à y plancher en présentant un rapport à l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 14 novembre prochain sur la situation dans le Pool [3] [4].

A propos de ces génocides (1997 – 2002), beaucoup de nos compatriotes remettent en cause sa véracité malgré des preuves irréfutables : la publication sur le site d’Opinion internationale de Michel Taube du rapport sur le projet Mouebara pour la période de 1997 – 2002 [ 5 ], publié le 29 juillet 2015 ; le rapport de l’UNESCO, 2007 sur la distribution des ressources dans l’enseignement primaire par département en 2003 qui donne un éclairage sur l’impact des différents conflits armés dans cette zone qui regroupe les « pays du Niari » et le Pool et la désorganisation sociale et économique qui s’en est suivie ; une autre étude insiste sur la désorganisation du tissu social et économique suite à ces conflits armés présentée par l’association Autrepart : 2010/2 (n° 54), une revue à comité de lecture coéditée par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et les Presses de Sciences Po. A propos du Pool, les données publiées par l’UNESCO, 2007 sur la période 1997 – 2002 sont édifiantes : Nombre d’élèves : 7425, nombre d’enseignants : 11 et nombre de classes : 249 (Source : MEPSA, 2004 sur la base de l’annuaire 2002 – 2003 DEPS/MEPSA, Brazzaville Mars 2004) et, cette organisation donne aussi des chiffres qui mettent en lumière les impacts causés par les différents conflits armés que ce pays a connus et la baisse drastique du pouvoir d’achat des populations : [Si de 1990 à 1998 le nombre d’écoles primaires n’a relativement pas changé, le nombre de classes a baissé en moyenne de 1,3%, les effectifs de 1,6% et les enseignants de 1,4%. Entre 1997 et 1998 la diminution des salles de classes et des effectifs est très forte (-12,9% pour les salles de classe et -14,4% pour les effectifs)] (UNESCO, 2007). Au total, compte tenu des ravages causés par le VIH / Sida, mais aussi surtout par des troubles qui ont eu lieu dans les années 90, il y a, en 2007, entre 15 et 16% des enfants d’âge scolaire qui sont orphelins (10% qui n’ont plus de père et, 2,5% ni père ni mère), soit environ 85 000 enfants d’âge scolaire, dont moins de 20 000 pour cause de décès de sida des parents (UNESCO, 2007).

Sur le même sujet, nous avons les reportages de Florence Môrice de RFI concernant les témoignages sur les viols comme arme de guerre [ 6 ] ; les publications de l’université de Sherbrooke sur les impacts des guerres sur les taux de fertilité et de natalité [ 7 ].

Toujours sur le génocide du Pool, Paris Match publie cet article [« Congo-Brazzaville : « Ne ramassez pas les corps ! »][ 8 ].

Le MSF (Médecins Sans frontières), de son côté, fait un constat désolant intitulé : les Oubliés du Pool : 6 mois après la fin des combats, la région du Pool reste un lieu de désolation où tout est à reconstruire [ 4a ].

A tout ceci il faut ajouter les crimes sur « Les Disparus du Beach » quand les citoyens congolais étaient triés et tués pour ce qu’ils étaient et non pour ce qu’ils avaient fait. C’est bien cela, la définition du génocide.

Quelles que soient les maladresses avec lesquelles, parfois, les uns et les autres dénoncent ces génocides, les faits restent les faits et la vérité saute aux yeux de tout observateur neutre. Il y a bien eu deux génocides dans le Pool. Les démocrates doivent aussi chercher à faire la lumière sur les massacres d’Ikongono [9] et les villages aux alentours. Sous prétexte de pourchasser Anga, le dictateur s’était livré à des assassinats d’habitants innocents. Trop peu d’informations sont disponibles sur ce drame.

Si tous les démocrates congolais se mettaient au diapason sur ces génocides, appelons un chat un chat, cela fragiliserait encore plus le dictateur. Il serait classé parmi les tyrans les plus criminels d’Afrique. Ce n’est pas le cas actuellement. Au lieu de cela, nous nous enfermons dans des chapelles d’un tribalisme inavoué qui nous font douter des réalités, même les plus révoltantes, pourtant abondamment publiées et commentées dans la presse internationale. Rien ne doit justifier les massacres d’hommes et de femmes innocents. Ce sont des crimes, un point et c’est tout. Mais, conscients de notre responsabilité, à défaut de consensus national, nous travaillerons inlassablement pour les faire reconnaître notamment en lançant un projet d’audio-témoignages à grande échelle de tous les survivants de ces génocides. Il y va de la mémoire de nos chers disparus.

Les démocrates doivent aussi soutenir les actions menées par les résistants et participer à la solution financière de leur mise en accusation par la justice française ou congolaise. Notre engagement ne pourra être crédible qu’à ce prix parce que l’on dit souvent « La liberté n’a pas de prix mais elle a un coût ». Unis, nous vaincrons ; divisés, nous perdrons.

Faiblesse 3 : Le personnel et les ressources qui sont affectés à des tâches existantes peuvent avoir du mal à se rendre disponibles pour de nouveaux besoins.

Le tribalisme se développe à partir des revendications des populations en butte à la construction d’un Etat centralisateur, hyperhiérachisé et niveleur directement hérité de la colonisation. On peut donc distinguer une conscience ethnique spontanée, liée au sentiment d’appartenir à une communauté linguistique, historique et culturelle, et le nouveau tribalisme politique qui, tout en se drapant dans les plis de la tradition, se nourrit des frustrations engendrées par une modernité économique et sociale renforçant les inégalités entre les individus, les peuples et les régions. Le Congo est devenu le 3ème pays le plus inégalitaire d’Afrique d’après l’indice Gini [9b]. C’est ainsi que l’on arrive à la limite d’un système basé sur le patronage par affinités ethniques au détriment de la méritocratie. Il y a un moment où les compétences d’une ethnie, surtout minoritaire et aussi compétente soit-elle, tendent vers zéro parce qu’aucun pays ne peut se développer en laissant plus de 90% de ses ressources humaines compétentes sur le bord de la route. Il finit toujours par atteindre un certain niveau d’incompétence parce que l’on ne peut pas valoriser tous les postes stratégiques avec les ressources correspondantes avec un nombre aussi restreint sans finir par embaucher des incompétents. Le système a atteint ses limites. Constat fait par Ngouabi, en 1976.

Les démocrates, en fonction de leurs compétences, doivent se spécialiser dans les différents domaines stratégiques économique et social pour en évaluer les performances et les opposer à l’activité réelle du gouvernement afin de souligner l’incompétence qui s’installe comme mode de gouvernement. Cela nécessite la création des « Think Tanks ».

Faiblesse 4 : Par crainte de déplaire à leurs supérieurs, des subordonnés peuvent ne pas rapporter les informations précises ou complètes dont les dictateurs ont besoin pour prendre des décisions.

Dans un régime où les libertés fondamentales de l’Homme sont constamment bafouées et où la crise de l’emploi est une réalité prégnante, la circulation de l’information peut connaître des ratées importantes préjudiciables à la prise de décisions. Dans l’Allemagne nazie, certains ordres d’Hitler n’étaient jamais exécutés et l’information n’était pas remontée par peur de représailles. Dans ce contexte les employés ont peur de perdre leurs jobs ou d’être embastillés, voire même d’être assassinés. Il ne faut surtout pas déplaire au chef, doivent-ils se dire, alors ils ne communiquent pas, même si l’information est capitale et décisive. Tout ceci est mis sous le tapis et peut, à la longue, fragiliser le système. La suppression de la liberté d’expression, la répression policière, l’instrumentalisation du tribalisme, la crise économique, un pouvoir centralisateur, « enrégimenteur », manipulateur, la rétention de l’information … Tout ceci forme un cocktail explosif qui peut finir par désintégrer le système.

Dans ce contexte, les démocrates doivent introduire des stratégies de désobéissance civile pour paralyser l’administration. Des techniques existent et ont été longuement exposées [8], ici, ou ailleurs (Gen Sharp). Ils doivent approfondir tous les sujets d’actualité, les scandales pour contourner les velléités de distorsion de l’information. Ceci est fait, surtout sur ce site, mais il faut le rendre systématique et déborder dans la presse internationale pour mettre en lumière les corrompus qui le protègent sur le plan international. Le « name and shame » a un impact fort sur les acteurs politiques ou économiques étrangers, surtout ceux issus des puissances démocratiques.

Cette désobéissance civile se prépare et se planifie. Les mots d’ordre doivent être relayés par un réseau de cellules-relais pour les amplifier [9]. [Il faut conduire, en amont du combat, des manœuvres indirectes, dont le but est soit de préparer une situation favorable au combat, soit de vaincre sans même devoir combattre] (Sun Tzu). Ces cellules-relais nous aident à préparer les conditions d’une insurrection populaire. Dans un système en réseau, contrairement à l’organisation hiérarchique, les leaders naissent dans le feu de l’action par le fait de l’horizontalisation de la lutte.

Faiblesse 5. L’idéologie peut s’éroder, les mythes et symboles du système peuvent devenir instables.

L’arrivée des espaces de communication non contrôlés par le pouvoir ouvre des possibilités de conscientisation du peuple inestimables. Certains axes de cette stratégie doivent s’orienter vers des messages qui font prendre conscience aux membres de l’éthnie au pouvoir que le tyran caporalise les richesses pour un clan plutôt que pour toute l’ethnie. En effet, pour l’ethnie, le pouvoir doit profiter à sa famille, à son village et à sa région avant de profiter aux autres. Pour l’homme politique, le vote ethnique est ainsi assuré, même si, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, pour l’homme de la rue la politique n’est rien d’autre que « l’art de mentir ». On dit de celui qui excelle dans le mensonge qu’il « a la politique ». La politique, dit l’homme de la rue, ne nourrit que le politicien. D’elle il n’attend rien sinon qu’elle préserve la paix en dépit de tout. Rares sont celles ou ceux qui débattent des idées. Ces nouveaux espaces permettent aussi d’exposer le comportement criminel du pouvoir pour faire prendre conscience aux « corégionaires » qu’ils courent le risque d’être marginalisés par le reste du pays. La minorité ne peut pas triompher de la majorité éternellement, il arrive toujours des points de rupture qui peuvent être très violents. Nous assistons à la radicalisation des relations nord / sud que les Démocrates doivent prendre au sérieux (cf. Réseaux sociaux).

Pour ce faire, les démocrates doivent exposer toutes les dérives du pouvoir et montrer que quelle que soit la richesse confisquée ou volée au pays, aucun dictateur ne peut subvenir à la totalité des besoins de son éthnie. Faire remarquer que tous les congolais ont les mêmes guichets d’accès aux services publics (hôpitaux, écoles, voirie, eau potable, électricité, etc.), ils ne sont pas différenciés en fonction des origines ethniques. Ce n’est qu’illusion et mythe que d’y croire. Souligner par cette approche que tous les Congolais sont dans la même galère. Voici quelques-uns des messages que les démocrates de toutes les régions doivent intégrer dans leur stratégie de communication pour faire tomber le mythe de l’homme politique qui peut subvenir à tous les besoins de son éthnie. Il faut aussi souligner que cette idéologie ne triomphe que dans le contexte d’un état qui donne tous les pouvoirs à un seul homme qui règne en monarque sans contre-pouvoirs sérieux et une administration pléthore, seule principale pourvoyeuse d’emplois. Faut-il rappeler, ici, que le principal objectif des jeunes diplômés est d’intégrer la fonction publique ? En effet, si les 2 premières puissances économiques et démographiques que sont le Cameroun (22.8 millions d’hab.) et la Côte d’Ivoire (21.3 millions d’hab.) ont effectivement les plus gros effectifs publics (respectivement 300 000 et 160 363 agents), ils sont suivis par le Congo (150 000 agents) alors que ce pays n’est que la 11e puissance démographique de la zone franc avec 4.7 millions d’habitants [8a]. Les Démocrates doivent aussi indiquer le projet qu’ils proposent au peuple pour l’impliquer et le mobiliser. Ceci est indissociable de la stratégie globale de lutte contre la dictature. Le peuple doit savoir d’où il vient, où il est et où il va. C’est cela la planification stratégique de la lutte. Il ne doit pas se faire voler sa victoire par le fait de l’impréparation des lendemains de la chute de la dictature comme cela s’est vu après la Conférence nationale souveraine.

Faiblesse 6 : S’il existe une idéologie forte qui influence la perception de la réalité, le fait de s’y attacher trop fermement peut causer une inattention à la situation ou aux besoins réels.

L’opulence procurée par le tandem « argent / armée » est la seule idéologie de la dictature sur fond d’un clientélisme ethnique éhonté. Cette idéologie les aveugle et les rend omnipotents, pensent-ils. Ils sont enfermés dans leur tour d’argent et deviennent même sourds aux alertes remontées par leurs collaborateurs ou même leurs proches, ignorant ainsi leur base ethnique. Celle-ci, qu’elle prend pour acquise, se débat dans les mêmes difficultés que tous les Congolais. Au bout de plus de 40 ans de pouvoir, l’ethnie à laquelle appartient le clan au pouvoir se rend compte que celui-ci n’a jamais rempli sa promesse de l’associer au partage des richesses du pays quand il a fallu solliciter son soutien pendant les campagnes électorales. Cette base est en train de s’effriter suite aux arrestations arbitraires et assassinats de certains enfants issus de cette clientèle électorale qui viennent amplifier une désillusion sociale et économique déjà croissante. La machine gouvernementale mise en place par la dictature est une mastodonte difficilement manœuvrable structurellement et idéologiquement parce qu’elle repose sur des problématiques qui sont en perte de vitesse : la situation économique dramatique et une armée marginalisée qui fomente des coups d’état. Il ne peut pas « relooker » les deux pieds sur lesquels il se repose sans courir à sa désintégration. Requinquer l’économie revient à accepter les contraintes imposées par le FMI. Impensable parce qu’il se priverait alors de sa capacité financière nécessaire pour corrompre les forces politiques et syndicales et, la communauté internationale. Rétablir l’armée dans ses missions premières reviendrait à installer à côté du pouvoir une machine à déstabiliser la dictature. Cette grosse machine est à l’arrêt parce que les structures qui la portent sont bloquées.

Les démocrates doivent comprendre que cette machine mise en place pour créer des conditions d’exercice d’une violence permanente est lourde et difficilement adaptable aux différentes situations de lutte : corruption et répression. Cette stratégie a un coût. La résistance coûte cher au pouvoir. La crise financière a un impact direct sur la stratégie de violence : pour la corruption il faut disposer d’une capacité financière importante et, pour exercer une répression permanente il faut des ressources humaines et matérielles qu’il faut rémunérer ou acheter. Ce pouvoir est vulnérable même si certains de des acteurs du clan sont convaincus que la puissance militaire et financière reste un bouclier pour eux.

Cette assurance d’invulnérabilité et la lourdeur d’adaptabilité du système doivent rendre les démocrates plus créatifs en variant leur stratégie d’opposition par une diversification de médias et d’outils de communication. Quand il pirate un site, les démocrates doivent en créer un autre et quand ils ferment un journal, les démocrates doivent en ressortir un autre. Ils doivent aussi s’affranchir des stratégies d’affrontement direct, cela reviendrait à attaquer ce pouvoir par son point fort. Les avant-gardes des démocrates doivent lancer la mobilisation constructive qui conçoit et organise, d’une manière ciblée, les actions sociales comme une protestation ou une campagne de masse. La création des cellules-relais est sous-tendue par cette idée. En l’occurrence, les structures de mobilisation qui lient les dirigeants d’un mouvement avec ses cellules périphériques, assurent la coordination des actions et l’existence du mouvement qui, dans le temps, jouent un rôle très important. Le principal résultat de toute mobilisation des masses doit être la naissance de nouvelles idées, des projets et des formes de changement social, y compris de l’auto-organisation de la société civile. C’est pour cette raison que toute mobilisation est censée se terminer avec au moins un petit succès. Il augmente le pouvoir des masses, fait émerger des leaders au fur et à mesure, renforce leur confiance en soi et est un gage que la prochaine fois, en se mobilisant, les gens feront un autre pas en avant dans la défense de leurs droits et libertés fondamentaux. Ce réseau de cellules-relais doit quadriller tout le pays et être porté par les avant-gardes de toutes les régions. Nous entendons par mobilisation l’adhésion à des mots d’ordre et à leur exécution. Ces mots d’ordre doivent se limiter à la défense passive tant que le rapport de forces est en faveur du dictateur avec une évolution possible en manifestations de masse quand ce rapport s’inversera.

Faiblesse 7 : La détérioration de l’efficacité et de la compétence de la bureaucratie, ou des contrôles et règlements excessifs, peut rendre inefficaces les politiques et les opérations du système.

Le tribalisme nourrit le patronage dans la société, s’éloignant ainsi de la méritocratie, comme je l’ai énoncé plus haut. Que ce soit pour un emploi ou un appel d’offres dans le secteur public et privé, ce qui compte n’est pas ce que l’on sait faire, mais celui que l’on connaît. Par conséquent, ce ne sont pas les plus compétents qui sont engagés et ce ne sont pas les entreprises les plus efficientes qui accèdent aux opportunités des affaires. Dès lors, plus que la compétence et l’efficacité, c’est l’origine ethnique ou régionale, la filiation qui deviennent le critère de valorisation des ressources. Autant dire un non sens économique parce que les ressources ne reçoivent pas leur meilleure valorisation, ouvrant la porte aux gaspillages et à la gabegie, in fine, à l’incompétence dans tous les domaines stratégiques et administratifs.

Cet accès aux ressources fondé sur l’identité sociale nourrit les ressentiments car ce patronage à base ethnique conduit à l’exclusion politique et économique des compétences des autres ethnies éloignées du cercle du pouvoir. Ainsi, dans un contexte de rareté de ressources et de méfiance généralisée, le tribalisme conduit chaque groupe à voter sur une base ethnique afin de placer leur représentant dans les rouages de l’appareil étatique. Ce faisant, ils vont tenter via leur représentant élu de capter les subventions, les nominations et les services publics pour les détourner vers leurs groupes au détriment du reste des autres factions. Il en découle une sorte de course effrénée à l’appropriation de l’État car c’est le seul moyen de contrôler les ressources publiques et de s’enrichir. D’où l’émergence d’une économie rentière fondée sur le patronage, le clientélisme et la corruption. Cette situation contribue aussi à généraliser l’incompétence parce que l’on trouve rarement l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. C’est ainsi que l’on retrouve à la tête des grandes entreprises stratégiques des incompétents qui précipitent l’économie dans les fonds abyssaux laissant sur le carreau des milliers de nos concitoyens.

L’incompétence instaurée en mode de gouvernement détériore l’efficacité et la compétivité des secteurs stratégiques. En effet, nous assistons à une dégradation progressive de l’économie et des services publics depuis plus de 40 ans. En 1968, le taux d’alphabétisation était de 93% pour environ 78% actuellement et le taux brut de scolarisation est passé de 126,1% en 1990 à 55,5% en 1999 (UNESCO, 2007) suite aux impacts des différentes guerres et de la mauvaise gestion. A la fin des années 90 sur 1 000 élèves inscrits au CP1, 381 arrivaient au CM2, c’est-à-dire 610 abandonnaient l’école sans avoir atteint un niveau d’alphabétisation durable (MEPSSRS, 1999) ; l’hôpital général était à un haut niveau de fonctionnement, actuellement il est presqu’en situation d’arrêt ; le taux d’endettement était de 0% en 1968 pour se retrouver à 120%, en 2018. Tous les indicateurs démocratiques, macro-économiques et sociaux tendent vers zéro [8b].

Faiblesse 8 : Des conflits institutionnels internes, des rivalités ou hostilités personnelles peuvent nuire au fonctionnement de la dictature ou même la déstructurer.

Au sein du clan se développent des tensions dont on a vu un aperçu dans les procès des généraux. A deux ans de l’échéance (2021, élections présidentielles), les tensions commencent à se faire jour dans le club très fermé des dauphins candidats au pouvoir même si nous savons que le tyran ne lâchera pas l’affaire, poursuivi qu’il est par des procès à l’échelle internationale. Les articles 10 et 96 de sa nouvelle constitution ne lui seront d’aucun secours [8c].

Malgré ces situations, un coup d’État militaire contre une dictature peut paraître un des moyens les plus faciles et rapides d’éliminer un régime corrompu. Néanmoins, cette option pose de graves problèmes. Le plus important est qu’elle laisse en place une mauvaise distribution du pouvoir entre la population, l’élite au pouvoir et la force militaire. Le renvoi de certaines personnes et cliques des postes gouvernementaux facilitera tout simplement l’occupation de ces postes par d’autres personnes. Celles-ci auront peut-être un comportement plus tempéré et seront éventuellement plus ouverts à des réformes démocratiques, mais ils peuvent aussi, à l’inverse, être plus corrompus que ceux dont ils prennent la place.

Après avoir consolidé sa position, la nouvelle clique peut se révéler plus impitoyable et plus ambitieuse que la précédente. Ainsi, malgré les espoirs qu’elle apportait, elle sera libre de faire ce qu’elle veut sans se préoccuper de démocratie ou de droits humains. Cela ne peut donc pas être une réponse acceptable au problème de la dictature. La vraie libération est celle dont le peuple maîtrise tous les paramètres.

Faiblesse 9 : Les intellectuels et les étudiants peuvent perdre patience en raison des exigences de la dictature, des restrictions, du dogmatisme et de la répression.

La révolte des étudiants est réelle mais ce mécontentement est canalisé par des leaders syndicaux corrompus. La dictature a mis à la tête de chaque syndicat des membres de son clan.

Cette stratégie de corruption [10] mise en place par le régime est la pierre angulaire du système. Les démocrates doivent se procurer les noms de chaque leader syndical et axer leur communication sur leur niveau de corruption et étaler sur la place publique leur accointance avec le pouvoir. Il ne faut dénoncer que les faits vérifiables, rien que les faits selon la stratégie du « name and shame ».

Les démocrates doivent inlassablement dénoncer ces leaders syndicaux, monter des dossiers sur eux à partir des faits, rien que des faits vérifiables, sur tous les canaux de communication dont ils peuvent disposer. Ce pilier, les syndicalistes corrompus, qui constitue l’un des composants de la digue qui protège la dictature, doit faire l’objet de toutes les campagnes. Les démocrates ne montent pas assez de dossiers sur tous ces acteurs qui jouent un rôle primordial dans l’édifice de la dictature.

Faiblesse 11 : Les différences de classes, régionales, nationales ou culturelles peuvent s’exacerber.

L’exacerbation est déjà grande dans le sud du pays où le pouvoir est très impopulaire (cf. réseaux sociaux). Il repose sur une base sociale très réduite dans le pays. Malheureusement, le peuple atomisé par l’instrumentalisation du tribalisme et les guerres successives qui ont élargi le fossé entre les ethnies, ne trouve pas le souffle nécessaire pour se rassembler et désintégrer cette dictature.

Le Congo, comme énoncé plus haut, est devenu le troisième pays le plus inégalitaire d’Afrique d’après l’indicateur Gini après l’Afrique du sud et le Rwanda [10].

L’élargissement du fossé entre les ethnies reste une des faiblesses des démocrates qui n’arrivent pas à se fédérer contre le dictateur. L’atomisation de la résistance et la fausse idée qui consiste à penser que si l’un des miens est au pouvoir, il gouverne pour moi constituent un frein à toutes les initiatives de mobilisation. Il y a deux ans, le mot d’ordre de « Villes mortes » lancé par le général Mokoko a été inégalement suivi des quartiers sud aux quartiers nord de Brazzaville [11].

Voici en quels termes un observateur parle de ce pouvoir de Brazzaville: [Le pays est pris d’assaut par tous les assoiffés de la facilité, formant le clan, ces assoiffés ont installé la dilapidation des fonds. Chacun s’est servi à satiété en invitant ici et là les parents restés au village pour venir manger, boire et danser. Les billets de banque ont été distribués à tour de bras dans des veillées mortuaires et fêtes de retrait de deuil. Les filles, fils, cousins, neveux, nièces, anciennes épouses, maîtresses, et connaissances…ont pris le pouvoir en otage. La langue vernaculaire du terroir est officialisée. Tous prennent le mot noko comme nom d’emprunt. Les vrais vainqueurs de la guerre sont remplacés par ces noko et la ville d’Oyo est devenue le centre de réflexion de toutes les décisions même celles qui bafouent la loi. L’enrichissement illicite, la concussion, la dilapidation des deniers publics, l’orgueil et les milliards dilapidés ont contribué à la vie facile et personnelle. Du coup, le Congo s’est retrouvé avec une société scindée en trois classes : celle des nouveaux riches d’un côté, les guerriers abandonnés de l’autre et le peuple lambda soumis à une répression en vue de le décourager à prendre une décision contre le pouvoir. Les nouveaux riches sont en majorité d’une même famille et ressortissants d’une même ethnie qui narguent tout le monde. Certains sont devenus des députés, d’autres ministres, d’autres encore affairistes et d’autres encore sont bombardés gestionnaires du pétrole ou des ressources du pays. Le Congo est géré comme une « épicerie familiale». Le peuple lambda, lui, n’a que des yeux pour constater la mauvaise gestion en croisant les bras et fermant la bouche de peur de subir la furie des gardiens du pouvoir et d’aller prison.

Or, le résultat de cette forme de gestion irrite et crée le risque le plus crucial qui guette le chef de l’état. Pire, encore, le risque ne guète pas seulement le chef de l’état, il y a également la vie de certains membres de sa famille, parce que comme l’a écrit un internaute «si le pouvoir de Denis Sassou NGuesso venait à s’écrouler de façon catastrophique force sera de constater que même ses parents (biologiques et politiques) subiront l’onde de choc au regard des souffrances que ce pouvoir fait endurer aux populations. Le cas de l’histoire des présidents Mobutu ou Compraoré sont très illustratives et, la ville d’Oyo risquera de connaitre le sort de Gbadolité». A-t-il écrit. C’est pour autant dire que le danger est permanent pour ce pouvoir déjà secoué par des querelles intestines qui commencent à pousser certains à fomenter des coups d’état pour déposer le président Sassou. Or, un coup d’état peut-être fatal à l’image de celui imaginé par Dabira et Nianga-Mbouala consistant à abattre l’avion présidentiel. C’est ici de dire que les dés sont jetés, les adversaires du président ne sont pas seulement à l’opposition, chez les activistes de la société civile, mais aussi au sein de son pouvoir] [11]. Est-il loin de la réalité ? A vous de juger.

Faiblesse 12 : Des sections de la police ou des forces militaires peuvent profiter de situations pour atteindre leurs propres objectifs, même contre la volonté du dictateur en place, y compris par un coup d’État.

Nous l’avons décrit plus haut, le maintien permanent de la violence a un coût non négligeable. Ce pays a perdu près de la moitié de ses gains depuis 2010, le baril est passé de $150 à environ $80 actuellement pour un budget qui s’appuie à 70% sur le pétrole. L’immensité de la mauvaise dette (dette non due aux investissements) a précarisé tous les fonctionnaires qui subissent des retards de salaires insupportables. L’exemple venant d’en haut, les policiers arrondissent leurs fins de mois par des méthodes de raquettage des citoyens. Ce comportement tend les tensions entre les forces de police et les citoyens et, in fine, contre la dictature.

Le danger des coups d’état devient progressivement un facteur de risque pour le pouvoir : [L’ancien inspecteur des Forces armées congolaises (FAC), le général Norbert Dabira, s’est présenté mardi devant la chambre criminelle de la cour d’appel de Brazzaville. Accusé d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, il a plaidé non coupable et affirmé être à la barre à cause d’un mensonge. La première journée d’audience a été essentiellement consacrée à une enquête sur sa moralité][ 12 ] .

Or, un système maintenu sous tension permanente finit toujours par exploser. C’est physique (U = RI : avec R (résistance) constante si vous augmentez I (intensité) vous augmentez la tension aux deux bornes. Les démocrates doivent entretenir une résistance permanente et montrer la voie au peuple avec des projets concrets et réalisables. Savoir où l’on va est primordial dans la mobilisation du peuple !

David LONDI

Diffusé le 03 novembre 2018, par www.congo-liberty.com

