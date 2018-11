le dictateur Sassou-NGuesso a louÃ© un Boeing 777 VIP : environ 1.5 millions de dollars pour le Centenaire de l’armistice du 11 novembre Ã  Paris

Déjà, pour le Sommet Afrique-France qui s’était ouvert le 31 mai 2010 à Nice, Denis Sassou Nguesso s’était hâté de ne plus jouer les pauvres en arrivant dans un 777 VIP Grand Luxe, digne d’un Roi d’Arabie Saoudite. Cela faisait à peine quelques mois que l’acolyte Dominique Strauss Kahn, alors General Manager du FMI, sur la base de faux rapports avait permis l’effacement de ses dettes.

Le 9 novembre dernier, pour répondre à l’invitation du désormais peu regardant Emmanuel Macron aux cérémonies du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, l’insolent prodigue s’est plu à quitter Brazzaville pour Paris dans un très choquant Boeing 777 VIP Grand Luxe appartenant à une compagnie d’aviation saoudienne, basée à Djeddah, l’Aviation Link Company.

Pour un coût horaire de 30.000 euros, le dispendieux et irresponsable dictateur congolais a débarqué à l’aéroport du Bourget, près de Paris, avec sa suite habituelle de prédateurs qui s’était engouffrée dans l’immense appareil. Avec la mise en place à Brazzaville le 9 novembre, le retour de l’appareil à sa base en Arabie Saoudite, son stationnement au Bourget, jusqu’au 14 novembre, selon l’avis de spécialistes de la location de jets privés, le Congo devra dépenser de 1 million à 1,5 million euros.

Voilà de quoi faire réfléchir tous les responsables des aides publiques françaises et européennes… ! De la très généreuse AFD à la très silencieuse Commission européenne dirigée par Mme Federica Mogherini…

Il est évident que pour ce transport tout aura été payé d’avance ; la folle réputation de mauvais payeur de Denis Sassou Nguesso n’étant plus à faire et ce ne sont pas ses propres avocats qui le contrediront… !

Certes, en début de semaine 100 millions d’euros étaient parvenus à Brazzaville. En provenance d’un pétrolier ? La SNPC, avec les habituels magouilleurs, œuvrent à la mise en place d’une ligne de crédit de 2 milliards de dollars avec l’acolyte TRAFIGURA en échange d’une garantie sur un champ pétrolier. Ce champ serait-il Moho Bilondo opéré par TOTAL ? Comme par hasard, Patrick Pouyanné, le PDG de TOTAL devrait rencontrer le dictateur congolais mardi prochain au Bristol, l’hôtel habituel du tyran où comme il se doit, un étage entier lui a été réservé.

Une très forte pression est mise en Suisse par Public Eye Suisse, la très active ONG — ex-Déclaration de Berne — dont le siège est à Zurich mais basée à Lausanne, sur les autorités fédérales pour qu’elles interviennent judiciairement sur les traders principalement genevois. Il faut noter que Public Eye vient de s’allier à Global Witness dans bon nombre d’enquêtes ; et les services officiels de police de différents Etats, aiguillonnés par les lanceurs d’alerte travaillent de concert. Il est fort à parier que les principaux opérateurs pétroliers basés au Congo – TOTAL, ENI, PERENCO – souffriront bientôt de voir le Congo, du dictateur-tyran Denis Sassou Nguesso, mis au ban des nations comme ce fut le cas pour la Birmanie.

La terrible misère qui est imposée à la population congolaise, dépouillée de tous ses droits essentiels, constitue un véritable crime contre l’humanité commis par des gangsters nationaux et leurs complices internationaux de la finance, de la production pétrolière et de sa commercialisation. Le retrait de TOTAL et d’ENI des permis du Secteur Sud renouvelés le 14 juillet 2015, et repris par le franc-tireur PERENCO constitue un coup de semonce. Les enquêtes en Italie feront tâche d’huile, juridiquement très écologique, en France, en amplifiant et en accélérant l’enquête des Biens Mal Acquis.

Denis Sassou Nguesso et son gang feraient mieux de raser les murs à Paris, plutôt que de venir narguer les Chefs d’Etats démocratiquement élus, alors que le véritable vainqueur de l’élection de 2016, le Général Jean Marie Michel Mokoko est emprisonné. D’ailleurs, seule Rachida Dati toute honte bue lui a rendu visite le premier jour de son arrivée. Son effroyable bilan n’incite plus grand monde à le fréquenter et bientôt les terribles répressions qu’il inflige à sa population seront connues de tous.

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 11 novembre 2018, par www.congo-liberty.com

