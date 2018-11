KOLELAS NE CROIT PAS AU GÃ‰NOCIDE DES LARIS

Landry KOLELAS, fils adoptif de Sassou-NGuesso, et Fulbert Malonga , le secrétaire général du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), ont déclaré le 12 novembre à Brazzaville, que Sassou-NGuesso n’a jamais commis de génocide contre les Laris dans le Pool.

Pour Fulbert Malonga, le livre ‘’Le Génocide des laris au Congo’’ écrit par Dominique Kounkou est inopportun, car « ce prétendu génocide des laris intervient au moment où leur criminel de chef, M. Sassou œuvrerait sur le terrain pour la consolidation de la paix dans le Pool », omettant de dire par la même occasion que Sassou est le véritable responsable du déclenchement de ce nettoyage ethnique.

Pour être tout à fait complet sur le sujet, Landry KOLELAS n’a que faire de ses frères du Pool, car la réinsertion des faux ninjas dont il a la charge, est évaluée 6 milliards FCFA.

La déclaration du MCDDI qui n’a pour seul but de confirmer son allégeance au SAIGNEUR SASSOU, montre une fois de plus, que Landry KOLELAS comme d’ailleurs la majorité des politiciens congolais, sont d’abord à leur service, et ne défendent en aucun cas ceux du Peuple meurtris.

Que les Cons-golais prennent conscience !

La Rédaction.

Diffusé le 15 novembre 2018, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter