SASSOU-NGUESSO PRIVATISE LES DOUANES CONGOLAISES AU PROFIT DE SA FAMILLE ET WEBB FONTAINE

Décidément, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso ne recule en rien dans la concussion, dans la fraude et dans le détournement. Le gang des affameurs et des prédateurs repousse toujours l’exécution des promesses de retour à l’orthodoxie des finances au FMI et aux autres Etats de la CEMAC afin d’éviter une dévaluation du Franc CFA.

Sassou-NGuesso et son pseudo Etat congolais vient d’octroyer le contrat de surveillance des importations à la société Webb Fontaine, chassée de la Centrafrique à la demande du FMI, en remplacement de COTECNA que le gouvernement de Sassou vient de chasser à son tour.

Webb Fontaine à son siège à Dubaï ce qui confortera le système de corruption que tout le monde connait déjà .

Le plus étonnant est que le Congo-Brazzaville est membre de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) , depuis le 2 septembre 1975, et en tant que membre, notre pays est éligible à l’assistance, l’expertise et même de la formation de ses agents des Douanes par l’OMD, à travers ses différents programmes ( Contrôle et Lutte contre la Fraude ; Facilitations des procédures…).

La volonté politique aurait pu permettre aux agents des Douanes d’acquérir une expertise par le biais de l’OMD , mais la privation des Douanes par le pouvoir de Brazzaville au profit du clan NGuesso et de la société WEBB FONTAINE, montre une fois de plus que seul compte la prévarication !

La Rédaction

Diffusé le 20 novembre 2018

