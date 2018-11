GILBERT ONDONGO, le sinistre de l’Economie, devient propriÃ©taire de la SociÃ©tÃ© Nationale d’ElectricitÃ© pour 1 FCFA symbolique

Par Rigobert OSSEBI

Blanchiment d’argent très électrique à Brazzaville.

En fin de compte, le franc CFA- CEMAC sera dévalué à cause du Congo de Sassou Nguesso. La prophétie de l’Abbé Fulbert Youlou se vérifie jour après jour. La folie et la démesure s’amplifient sans que rien ne puisse jamais les arrêter. Les fous sont aux commandes, les charognards sont à la manœuvre et l’on se demande, dans le fond de quel abyme, le Congo sombrera ?

Immatriculée le 30 août 2018 à Brazzaville, la société ENERGIE ELECTRIQUE DU CONGO a été constituée, avec pour objet, la production et la distribution d’électricité. Dotée d’un très modeste capital social, de 160 millions de FCFA, cette structure, qui ne semble pas au premier abord rassembler de grandes compétences, vient de rafler pour un franc CFA symbolique, ou presque, la SNE (Société Nationale d’Electricité). Les actionnaires déclarés sont : Bemba Valentin René, Andoka Gaston, Koumba Mesmin Euloge, Mokemo Zacharie, Nkodia Yannick Lionel, Ikama Jean-Jacques (ancien patron d’une filiale de la SNPC) et, parmi encore d’autres pantins et hommes liges, celui que l’on ne présente plus, le très corrompu, sans scrupule, et intouchable Gilbert Ondongo.

Ce dernier, « le petit ministre (des finances) » tel qu’il est connu sur les bords du Tage au Portugal pour sa corruption avec José Veiga et la Société Asperbras dans des affaires qui ont dépassé le milliard de dollars, ne surprendra personne de le voir dans un tel montage de privatisation, en bonne partie à son profit. Ce grand naufrageur de l’Etat congolais, un des acteurs du siphonage du fonds destiné aux générations futures, pourra difficilement faire accepter au FMI sa soudaine reconversion dans le privé tout en restant ministre du gouvernement fantoche de Clément Mouamba, au côté de Jean Jacques Ikama, Conseiller aux hydrocarbures, mines et énergie du même Premier ministre.

Encore une fois, les promesses de Denis Sassou Nguesso n’engagent que ceux qui les écoutent ; au fin fond de Poto Poto, de Bacongo ou de Washington DC au siège du FMI. Les fraudes, les détournements, la corruption au plus haut niveau, au lieu de ralentir ou de diminuer ne font au contraire que s’accélérer. La dette est recyclée par une privatisation interne au profit du même gang qui régit le pillage systématique du Congo Brazzaville. Pour l’instant la SNE et la SNDE sont les premières à être passées à la trappe. Ces fleurons économiques ont toujours échoué dans leur rôle de service public, mais néanmoins constituent des quasi-rentes perpétuelles. Les repreneurs adosseront les flux de remboursement de la dette au cash flow infini de ces sociétés d’Etat. Pour les rares témoins de ces opérations, ces montages sont grossiers et graves. Et de qualifier ces dispositions juridiques de « spoliations de masse ».

L’administration congolaise, longtemps docile et arrangeante, est en émoi. « Voleurs » est le qualificatif qui revient le plus fréquemment. Nul n’est épargné, l’usurpateur en tête, suivi de son clan familial et de son gouvernement fantoche.

Après les trésors de guerre accumulés dans tous les paradis fiscaux imaginables, de Monaco à Macao, de Maurice au Lichtenstein, voilà que le blanchiment vient s’effectuer à la case départ sans la moindre gêne de leur part.

Le FMI devra siffler la fin de la récréation. Il en va de sa propre crédibilité ! Dans son aide mémoire, les sociétés publiques font partie des déclencheurs. L’origine des fonds et la traçabilité sont exigibles aux repreneurs. Le plan de sauvetage ne pourra se mettre en place, encore moins que jamais. Le Congo fera subir à ses partenaires de la CEMAC une dévaluation dont ils auraient très facilement pu se passer. La conséquence en sera très sûrement un « Congoexit » de la CEMAC, sans ménagement et sans aménagement, également avec des dédommagements à verser aux anciens partenaires.

Et ce n’est plus seulement la dévaluation du CFA qui est en question. Le Congo est lui aussi Totalement dévalué. La criminalité congolaise se conjugue avec une capacité financière de corruption quasiment sans limite. Brazzaville est devenue infréquentable pour tout homme d’Etat africain ou pas. Cette privatisation de la SNE résonne comme un ultime défi que l’autocrate-kleptocrate lance au FMI et à la communauté internationale. Il est grand temps que Madame Lagarde lui claque définitivement la porte au nez !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 23 novembre 2018, par www.congo-liberty.com

