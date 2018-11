Lettre ouverte Ã  la classe politique congolaise – Contribution citoyenne Ã  la commÃ©moration du soixantenaire de la RÃ©publique du Congo

Aux leaders et militants des formations politiques de la majorité présidentielle, affiliés au pouvoir

Aux leaders et militants des formations politiques de l’opposition dite constitutionnelle

Aux leaders et militants des formations politiques dites de l’opposition radicale

Aux leaders et militants des formations politiques dites du Centre Démocratique

Aux leaders et activistes des mouvements politiques de la Diaspora Congolaise à l’étranger

Chers compatriotes,

Notre pays, la République du Congo, précieux héritage commun qui nous a été tous légué en partage par nos ancêtres et pères fondateurs, sans distinction de nos divergences sociales, politiques, philosophiques, religieuses, ethniques et tribales, commémore ce 28 novembre 2018, le soixantenaire de son avènement survenu à Pointe-Noire, un certain 28 novembre 1958, suite à l’adoption de la délibération n°112-58 érigeant le Territoire du Moyen en Etat membre de la Communauté et portant création de la République du Congo, par l’Assemblée Territoriale du Moyen-Congo, réunie dans la salle des plénières du bâtiment principal abritant de nos jours l’école paramédicale Jean Joseph Loukabou.

En date du 19 août 2008, je publiais par devoir de mémoire, un article évocateur sur la longue marche de notre pays des monarchies traditionnelles à la République, en ligne dans les réseaux sociaux, à travers le site internet Congopage.com, sous le titre : « 28 novembre 1958 : Proclamation de la République du Congo, une date historique tombée dans les oubliettes », avec la noble ambition de faire œuvre utile à la postérité, et d’apporter dans la mesure du possible, notre modeste contribution citoyenne à la reconstruction de l’édifice national, en guise de plaidoyer pour la prise en compte de cet événement historique pourtant fédérateur pour tous les compatriotes congolais, mais demeuré longtemps occulté par les vicissitudes de l’histoire politique tumultueuse de notre pays .

Deux ans après sa publication par mes soins, le document historique précité sera cité en référence dans le Livre d’Or du Congo (Page 28) publié à la faveur des festivités commémoratives du cinquantenaire de l’indépendance de la République du Congo. Par la même occasion, sur proposition du gouvernement de l’époque, l’Assemblée Nationale procèdera à la réhabilitation de la date du 28 Novembre comme fête nationale de la République du Congo, à l’issue adoption de la Loi n°18-2010 du 27 novembre 2010, instituant la date du 28 novembre de chaque année comme journée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national congolais.

Au regard de la situation politique, économique, sociale et culturelle que traverse actuellement notre pays, en tenant compte du contexte de tension ayant prévalu à l’origine avant, pendant, et après la proclamation de la République du Congo, dont nous commémorant le soixantenaire ce 28 novembre 2018, il se dégage à maintes égards quelques similitudes manifestés par « les mêmes causes qui ne cessent de produire les mêmes effets », prenant l’allure d’une pathologie congénitale qui touche le microcosme politique congolais à différentes périodes de son l’histoire, entre autres caractérisé par :

La transhumance et le débauchage de certains acteurs politiques du pouvoir vers l’opposition et vice-versa de l’opposition vers le pouvoir, souvent au gré de la préservation de leurs intérêts personnels ou suite à la perte de certains privilèges ;

La pratique de la « politique de la chaise vide », par certains acteurs politiques se réclamant majoritaire à l’hémicycle, source de l’exacerbation des conflits et rivalités politiques entre pouvoir et opposition, à l’origine des différentes crises socio politiques récurrentes des décennies 50 et 90, causées généralement par le basculement de majorité parlementaire sur fond de course effrénée au pouvoir ;

L’orientation du débat politique en dehors des institutions parlementaires et constitutionnelles, souvent à l’appel de certains acteurs politiques prônant la « désobéissance civile » par des manifestations de rue, sources de débordements et de dérives ;

L’incarcération des challengers à différentes élections et leaders de l’opposition par le pouvoir en place, sous prétexte de « trouble à l’ordre public, incitation à la violence, détention illégale d’arme de guerre ou atteinte à la sureté de l’Etat ».

Inspiré par l’exemple du modèle de réconciliation nationale expérimenté à l’époque, en leurs temps par les premiers protagonistes politiques et pères fondateurs de notre très chère REPUBLIQUE, qui finiront par transcender leurs différents pour privilégier l’UNITE, dans le TRAVAIL nécessaire au PROGRES, en plaçant l’intérêt supérieur de la NATION au-dessus de leurs légitimes ambitions, nous avons estimé le moment propice, à la faveur de cet événement fédérateur de la commémoration du soixantenaire de la République du Congo pour :

Exhorter les acteurs politiques actuels toute tendances confondues à créer, dans le respect de leur différence, les conditions permissives à l’instauration d’un CONSENSUS NATIONAL, en prélude à un éventuel VERITABLE DIALOGUE POLITIQUE, après la LIBÉRATION PRÉALABLE des anciens candidats aux dernières élections présidentielles maintenu à ce jour en détention.

Redéfinir les contours d’un nouvel ordre politique et institutionnel susceptible de restituer sincèrement au PEUPLE sa SOUVERAINETÉ, en l’incitant à ressentir plus intensément en lui-même, l’éminence responsabilité qui lui incombe dans l’édification du CONGO de demain, un CONGO DÉMOCRATIQUE, JUSTE, plus UNI, PROSPÈRE et capable de préparer à tous ses enfants des lendemains enchanteurs et resplendissants.

Depuis la nuit des temps, la haine et la passion n’ont jamais rien construit. C’est dans la paix, la tolérance, le respect mutuel et l’amour du prochain, que chaque CONGOLAIS fier et digne, de ce nom doit contribuer à sauver notre pays du danger qui le menace.

La victoire ne reviendra à personne, ni à un protagoniste politique, ni à une Région, ni à une tribu. Ce sera la Victoire du Congo sur le Congo, pour que :

Vive la République du Congo réconciliée avec elle-même.

Bonne fête de la République à chacun et à tous.

Fait à Pointe-Noire, le 28 novembre 2018.

Wilfrid Olivier Gentil SATHOUD, activiste politique indépendant

