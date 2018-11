CULTURE : Nouvelles instances du Forum des Gens de Lettres au Congo-Brazzaville

Presque bientôt une année après le décès du premier président du Forum des Gens de Lettres, l’illustre Ernest Bompoma Ikele, survenu le 6 février 2018, il était temps de réorganiser les instances de la direction du Forum des Gens de Lettres pour la bonne marche de cette institution culturelle qui ne cesse de participer à la promotion des écrivains congolais en général et celle de la nouvelle génération en particulier.

Novembre 2018, plus précisément le samedi 3 novembre ont été présentées au public au cours d’une cérémonie au Ministère de la Culture et des Arts, les nouvelles instances du Forum des Gens des lettres.

Avaient honoré de leur présence, quelques figures du monde culture culturel du pays tels Madame La Directrice de L’IFC (Institut Français du Congo, Monsieur le Ministre Essayiste, Charles Zacharie Bowao, Florent Sogni Zaou, Président du Pen-Centre Congo, le Professeur Dominique Niossobantou, les dramaturges Stan Matingou et Arsène Fortuné Bateza, de nombreux écrivains, amis du livre, des Arts et des Lettres sous le regard avisé de Monsieur Claure Kombo, Directeur Général du livre et de la lecture publique, Conseiller aux Arts et aux Lettres au Ministère de la Culture et des Arts.

Les nouvelles instances se présentent ainsi qu’il suit :

Bureau exécutif

1-Président chargé de la coordination, de l’orientation et du contrôle : Jessy E. Loemba

2-Vice-président chargé de l’organisation: Obambe Mboundze Ngakoso

3-Secrétaire chargé de l’administration et des archives: Emeraude Kouka

4-Secrétaire chargé de la communication et des relations publiques: Prince Lekouelewe

5-Secrétaire chargé de la coopération et des relations extérieures: Huppert Malanda

6-Secrétaire chargée des finances et du patrimoine: Virginie Awe

7-Secrétaire Chargée du suivi et de la promotion du livre: Prestige Itsoukou

Commission de discipline, suivi et évaluation

1-Président : Willy Gom

2-Secrétaire rapporteur : François Filankembo

3-Secrétaire chargée de la discipline : Gilberte Mbon Tombet



Profitant de l’occasion, les écrivains du Congo-Brazzaville et particulièrement les jeunes auteurs rassemblés au sein du Forum des Gens de lettres ont eu à adresser leurs remerciement au site Congo Liberty l’un des sites panafricains qui contribue à la promotion de la culture africaine en général et du Congo Brazzaville en particulier ainsi que leur rayonnement dans l’espace francophone.

Noël Kodia-Ramata

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter