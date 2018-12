INTERVIEW DE MARCEL ABIGNAÂ : La cupiditÃ© de Sassou-NGuesso et son complice Marcel MakomÃ©Â ; Alain Mabanckou le tÃ©moin de l’invisibleÂ ; L’immortalitÃ© du Cardinal Emile BiayendaÂ ; Le GÃ©nocide des Laris…

Marcel ABIGNA est l’un des doyen des activistes congolais de Paris et membre des Assises Nationales du Congo. Il dénonce la traîtrise et la légèreté de Marcel MAKOME ; encourage la littérature militante d’Alain MABANCKOU, et confirme la véracité du génocide des Laris.

Pour terminer , Marcel ABIGNA appelle les Congolais de la Diaspora à la vigilance et à la perspicacité !

Diffusé le 02 décembre 2018, par www.congo-liberty.com

