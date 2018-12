Le Congo est bien ancrÃ© au fond dâ€™un gouffre. Denis Sassou Nguesso, Chef dâ€™Etat dÃ©valuÃ©, ne pourra pas lâ€™en sortir.

Par Rigobert OSSEBI

Depuis plus de quarante années maintenant, cet Empereur de la Françafrique a été celui qui, jusque-là, a su tirer toutes les ficelles pour se maintenir au pouvoir. Jacques Chirac en fut son pygmalion, son accompagnateur et protecteur tout au long des erreurs de parcours et des crimes gravissimes qu’il a pu commettre.

Mais en cette fin d’année 2018, le dictateur sait très bien que son aventure touche à son terme. Maître de l’échec et de tous les échecs, il sait maintenant que quoi qu’il fasse, il ne sortira plus vainqueur sur l’échiquier congolais. Il aurait déjà sombré si, à Erevan, Emmanuel Macron et surtout Jean-Yves Le Drian ne l’avaient pas remis en selle…

Le marché de la RCA

Le président français et son ministre des Affaires étrangères, attendaient de lui qu’il évince les Russes de République Centrafricaine ; ce qu’il ne parviendra pas à faire… D’autant plus qu’il a été l’un des principaux responsables de l’actuelle crise dans ce pays. L’annonce de l’AFD (Agence Française de Développement) des 43 milliards d’aides au Congo, il y a quelques jours, faisaient partie du deal. Un acompte sans doute avec, en cas de succès, un déblocage du plan de sauvetage par le FMI.

Avant le Sommet de la Francophonie, le moral de toute la famille mafieuse était en berne. Personne ne voyait d’issue à la crise tant le pouvoir finissant du clan était cerné de toutes parts. Il a fallu le renforcement de la présence russe en RCA, et surtout à Beringo à proximité de la frontière congolaise, pour que l’idée de son intervention jaillisse au Quai d’Orsay. Certes, le tyran d’Oyo est un grand habitué des coups tordus mais contre Vladimir Vladimirovitch Poutine, il est inutile de préciser qu’il serait vain de nourrir quelque espoir.

CHINE

Oubliez le protocole d’Etat, les tapis rouge de Pékin et les défilés militaires millimétrés en l’honneur du dictateur de Brazzaville accompagné de XI Jinping, le président chinois. Ce dernier ne lui a pas cédé un pouce sur le trésor de guerre que son clan a accumulé dans les paradis fiscaux de Hong Kong et Macao ; également intransigeant avec toutes les autres missions qui avaient été dépêchées pour le récupérer. Les comptes des uns, Bouya, Denis Christel Sassou Nguesso et des autres Ondongo et Edgar Nguesso ont été gelés par le pouvoir chinois. Ce dernier a exigé que les quelques 5 milliards de dollars, que ces comptes totalisent, réintègrent le Trésor congolais ; ce que Sassou Nguesso a refusé fermement. Cet argent, selon le kleptocrate congolais, est devenu une propriété privée et familiale et n’a pas vocation à réintégrer les comptes publics. Même l’idée de l’ancien résident de Rikers Island, Dominique Strauss Kahn, d’utiliser ces fonds pour racheter la dette congolaise avait été rejetée. Ce rachat aurait définitivement blanchi le fruit des vols et détournements, du gang familial au pouvoir, en lui permettant de devenir le premier créancier de l’Etat congolais.

La Chine n’a plus rien à gagner avec Denis Sassou Nguesso. Elle aurait même beaucoup à perdre en ne prenant pas ses distances avec lui et son gang malfaisant. C’est au Congo que l’on peut voir le pire de la coopération chinoise en Afrique en matière de corruption et d’inutilité de la plupart des réalisations, souvent de prestige ; de la surfacturation généralisée à la non-réponse aux véritables besoins des populations. Voilà pourquoi, il n’est plus beaucoup question de la Chine actuellement et que c’est vers la Turquie que les prédateurs se tournent.

TURQUIE

Alors que les finances sont à sec, que les salaires, pensions et bourses comptent toujours les mêmes retards, l’urgence pour le pouvoir congolais, et surtout pour le naufrageur des grands travaux Jean-Jacques Bouya, est à la construction de la Cité gouvernementale. Un projet de 520 millions de dollars en grande partie financé par la Turc Exim Bank (et des fonds émiratis localisés à Chypre côté Turc) ; second projet d’envergure après l’inutile Centre de conférences internationales construit à Kintélé, non loin de l’Université Denis Sassou Nguesso qui glissera inéluctablement dans les eaux du fleuve Congo.

Le projet de la Cité gouvernementale, comme celui de l’Université DSN, sort des cartons de la société UNICON de Serge Pereira. Il serait devenu la propriété du ministère des Grands Travaux de Bouya qui était récemment encore à Ankara pour conclure, toujours sans appel d’offre, un accord avec le groupe turc de BTP, SUMMA. Le patron d’Unicon a connu des blocages sérieux de paiement depuis 2015 notamment pour les relevés de travaux supplémentaires liés au glissement de l’université en cours de construction ; il est néanmoins peu probable qu’il n’ait pas conservé un intérêt dans cet ambitieux et encore inutile projet. La charrue est encore mise avant les bœufs. Le Congo depuis une quarantaine d’années souffre d’un déficit de formation de sa jeunesse et de ses cadres. Les constructions resteront des coquilles vides de toute compétence congolaise adaptée aux exigences d’un Congo du 21ème siècle ; ou presque, mise à part aussi celle de la Diaspora.

Bouya qui a été le cheval de Troie de la présence chinoise au Congo, dans sa fuite en avant, ne veut pas rater l’arrivée des hordes turques. Il va reproduire avec ces dernières le schéma qu’il a validé avec l’Eximbank China, avec le succès que l’on connait.

L’endettement auprès de la Turquie sera lourd et déjà il est prévu de construire une école « turque » à Brazzaville ; elle sera vraisemblablement plus islamique que turque… !

Tous ces grands travaux aux conditions de financement et de négociation opaques ne plairont pas au FMI dont le pouvoir vacillant de Sassou Nguesso a pourtant le plus grand besoin.

FMI et Zone CEMAC

Le Fonds Monétaire International n’est pas parvenu à obtenir les changements radicaux à la tête de l’exécutif congolais, notamment en matière de gestion des finances et de la ressource pétrolière. Idriss Déby avait pourtant appuyé les demandes du FMI, en Octobre dernier, lors du Sommet des Chefs d’Etat de la zone CEMAC en menaçant d’exclure le Congo de cette dernière. Rien n’y a fait ! Les premières armes du dictateur congolais sont l’argent et le pétrole. Il n’entend pas que quiconque d’autre que lui ne les gère.

Malgré ses promesses à N’Djamena, les obligations internationales vis-à-vis du FMI ne seront pas respectées, les réformes ne seront pas appliquées et plus rien ne pourra empêcher une dévaluation du Franc CFA CEMAC. Sans pour autant que le FMI ne décaisse une quelconque aide pour le Congo.

Lors de son dernier séjour parisien, Denis Sassou Nguesso a reçu et financé l’opposition gabonaise. Il a ainsi rompu le « gentlemen agreement » qui a toujours prévalu entre les chefs d’Etats africains et notamment ceux de la Zone CEMAC de ne pas s’immiscer dans les affaires internes des autres Etats. Aucun de ces derniers ne saurait l’oublier ni le lui pardonner. Le Congo pourrait alors entrer dans une zone très particulière de turbulences où tous les coups seraient permis. Quant à la zone de l’Afrique de l’Ouest, le dictateur congolais n’y est plus particulièrement apprécié.

Duel Sassou – Mouamba

L’ancien ministre des finances de Pascal Lissouba n’est en fait qu’un figurant de prestige dont la nomination était exclusivement destinée à calmer les inquiétudes du FMI. Le retraité de la BDEAC n’a pas même obtenu un os à ronger. Il s’est fait constamment piétiner par les Bouya, Ganongo (à la botte de Denis Christel), Ondongo et autres sécurocrates avec lesquels il ne peut dire mot. Quant au tyran, il a toujours refusé de lâcher quoi que ce soit. Les rumeurs de démission sont insistantes.

Il se dit que c’est Sassou Nguesso qui exige la démission du vieux Clément, c’est de la foutaise. Le pseudo 1er Ministre serait remplacé par le fils adoptif Parfait Kolélas, après le Dialogue politique prévu en janvier 2019. Ce dernier, alors idéal dans le rôle de l’idiot utile, selon l’entourage de Clément Mouamba, mettrait au moins cinq années à comprendre les finances publiques. On imagine les dégâts.

Le dictateur congolais n’a d’autre choix que de conserver Mouamba pour le moment. Le départ de ce dernier ne ferait que précipiter sa chute. Malgré cela, Sassou persiste dans la maltraitance de son 1er Ministre qu’il traite et considère comme un laquais à son service.

En dehors des réformes exigées par le FMI, point de salut. Aucune solution viable de remplacement n’est envisageable à moins que le baril de pétrole ne remonte immédiatement à 100 dollars.

Les condamnations s’accumulent

Les médias internationaux sont de plus en plus réceptifs aux dénonciations de crimes et délits commis par le petit gang maffieux. Ces réactions sur les sujets les plus divers devraient s’amplifier. Un groupe de travail sous l’égide de l’ONU a également condamné l’Etat congolais sur la détention du Général Jean Michel Mokoko que des experts ont jugée « arbitraire ». Une prochaine audience de la Cour Suprême, à Brazzaville, devrait décider du recours déposé par les avocats du général prisonnier. Le non-respect de l’immunité dont il disposait, les armes présentées au procès alors que les perquisitions à son domicile ont été infructueuses, la fuite organisée du co-accusé, la commission rogatoire menée au Gabon selon une procédure illégale fondent la requête de ses avocats et des pressions de moins en moins discrètes pour la libération du Général Jean Michel Mokoko, dont celle d’Emmanuel Macron également à Erevan.

Tout dernier atout

L’énoncé de ce bilan aussi nul et que sombre, bien qu’incomplet, rend incompréhensible que Denis Sassou Nguesso soit encore à la tête du Congo. Le problème n’est pas le mécontentement généralisé des populations, le ras le bol définitif chez ses partenaires, les échecs consommés et sans appel dans tous les secteurs, et le rejet irréversible profondément ressenti par tous à part quelques courtisans médiocres ; la raison qui lui permet de se maintenir encore dans son rôle de Chef d’Etat, c’est la posture gangrenée et mal définie de son opposition. Et surtout de ses prétendus leaders. Les exemples ne manquent pas. Le plus troublant est celui du Frocad et de l’IDC.

Il est grand temps que les Congolais deviennent adultes et cessent de se faire berner !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 03 novembre 2018, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter