Evocation des pÃ©ripÃ©ties du retour Ã  la paix au Congo, sur le modÃ¨le Pascal Lissouba.

Les cinq (5) ans de règne du Professeur Pascal Lissouba au pouvoir, qui rentrera dans l’histoire avec le mérite d’avoir été le premier président de la République du Congo élu démocratiquement au suffrage universel directe, ont été jalonnés par une multitude de crises et conflits politiques récurrents ponctués d’affrontements intercommunautaires armés et sanglants, mettant au prise d’une part : les partisans de la mouvance présidentielle regroupés autour de l’UPADS et de l’AND respectivement animé par Christophe Moukoueke, Maurice Stéphane Bongho Nouara, Ange Edouard Poungui, du RDD de Joachim Yhomby Opango, de l’UFD de David Charles Ganao, CNDD de Lambert Galibali, du MARS de Jean Itadi etc …, et d’autres part : de la coalition URD/PCT et apparentés principalement représentée par le MCDDI de Bernard Kolelas, le RDPS de Jean Pierre Thystére Tchicaya, le PCT de Denis Sassou Nguesso, l’UPRN de Mathias Ndzon, le PSDC de Clément Mierassa, l’UPDP de Augustin Gongarad Nkoua.

Parmi les voies et moyens de sortie de crise politico, sociale et institutionnelle envisagés dans le but de parvenir à la décrispation du climat politique extrêmement tendu de l’époque, il y’avait entre autre le Forum National pour la Culture de Paix au Congo, organisé du 19 au 23 décembre 1994, conjointement par le Gouvernement de la République du Congo et l’UNESCO alors représentée par son secrétaire général Frederico Mayor, en présence de plusieurs Chef d’Etats de la sous-région Afrique Centrale et des Représentants d’autres organismes internationaux, dont la pertinence des recommandations, que nous avons jugé utile et nécessaire de restituer dans le contexte actuel, pourront éventuellement servir encore aujourd’hui de source d’inspiration dans la perspective d’une redéfinition CONSENSUELLE du contenue à donner au DIALOGUE POLITIQUE actuellement souhaitable dans la perspective de la recherche des voies et moyens de sortie à la crise multidimensionnelle dont souffre encore de nos jours le Congo, et qui divise malheureusement les différents acteurs et protagonistes en présence, auxquels je m’étais permis d’adresser il y’a a peine trois (3) jours une lettre ouverte, en guise de contribution citoyenne à la commémoration du cinquantenaire de la République du Congo.

Le Forum National pour la Culture de la Paix au Congo, qui remonte à 24 ans aujourd’hui, constitue à non point douté, un repère historique majeur susceptible d’être capitalisé et mis à profit pour permettre la décrispation des tensions politiques du moment par le dialogue.

RECOMMANDATIONS DU FORUM NATIONAL POUR LA CULTURE DE PAIX AU CONGO

(Brazzaville, du 19 au 23 décembre 1994)

Création des structures d’intervention humanitaire et une coopération en matière de sécurité dans la sous-région

Elaboration des conventions nationales et sous régionales pour la promotion de la paix

Création d’une maison de culture de paix dans la sous-région par l’UNESCO. Celle-ci servira d’observatoire pour le respect des droits culturels, sociaux et politiques, formera des cadres médiateurs et organisera des ateliers de concertation intercommunautaire et l’enseignement du civisme dans les écoles.

Une éducation pour la tolérance, les droits de l’homme et la démocratie, la recherche et la réflexion sur les causes des conflits et de la violence dans l’environnement congolais et en Afrique Centrale.

Appui à des programmes de recherche sur des situations pré conflictuelles afin d’identifier les traditions de dialogue et les expériences historiques de solution des conflits.

Etablissement des mécanismes de surveillance du respect des droits culturels, sociaux et politiques, pour prévenir des tensions dans ce domaine.

Mobilisation des faiseurs d’opinions (intellectuels, artistes, éducateurs, journalistes, spécialistes, etc…) ;

Renforcement de l’action de la société civile en faveur de la paix et la participation de toutes les catégories sociales au processus de prévention des conflits.

Appui aux médias et utilisation de ceux-ci en faveur de la paix et de la coopération.

Action spécifique pour la promotion du rôle des femmes au niveau politique et pour la défense de la paix civile.

Réhabilitation de l’école et de l’université, en leur consacrant des ressources importantes et en intégrant la culture de la paix dans les programmes.

Utilisation efficiente des cadres, compte tenu de leurs compétences et abstraction faite de leur sensibilité politique, pour une meilleure qualité de service par les institutions de l’Etat dans l’intérêt du citoyen.

Indemnisation et réinsertion des sinistrés dans la vie sociale.

Dissolution et désarmement des milices privées.

Reconnaissance de la force publique comme seule responsable de la défense et de la protection des citoyens ;

Utilisation dans les activités de développement des jeunes désœuvrés.

Elaboration par le Gouvernement des programmes de formation professionnelle réservés aux sous-officiers et hommes de troupes en vue de favoriser leur insertion dans la vie civile.

Réorganisation de la force publique (Forces Armées, Gendarmerie, Police), en vue de la mettre en adéquation avec la mission de force publique républicaine ;

Réhabilitation des services judiciaires.

Mise en place des comités de paix pour la prévention des conflits, le maintien ou la consolidation de la paix au niveau des régions, communes, districts et arrondissements.

Elaboration à plus ou moins brèves échéance des conventions nationales et sous régionales, véritable charte de la paix, prenant en compte les points soulevés dans le plan d’action de la présente déclaration.

Le document exhaustif de la synthèse des travaux du Forum National pour la Culture de Paix au Congo est disponible sur internet, à travers le lien d’accès suivant :

unesdoc.unesco.org/images/0011/001152/115219Fo.pdf

En dépit du fait indéniable que la mise en œuvre de ses pertinentes recommandations avaient été brusquement interrompue du faite de la chute du régime Lissouba, suite à la victoire militaire des Forces Démocratiques et Patriotiques (FDP) dirigées par le Général Denis Sassou Nguesso, à l’issue de l’offensif généralisé appuyée par les troupes étrangères ( Angolaise, Tchadienne, Rwandaise et Ex FAZ , etc…) qui s’inviteront dans un conflit armé congo-congolais, en s’alignant dans le camp d’un belligérant, sous le regard passif de la communauté internationale.

La marche irréversible de Pascal Lissouba sur les sentiers de la paix, la démocratie et le développement durable du Congo par le dialogue intercommunautaire (Source : Congo Magazine n°34 de Aout-Septembre 1995).

Si le succès de ce forum est imputable à l’ensemble du peuple congolais, il faut, à priori, y regarder l’action personnelle du Chef de l’Etat, Pascal Lissouba. En effet, depuis son avènement à la magistrature suprême, le Président de la République a fait de la paix et de l’unité nationale le créneau de son action politique depuis trois ans. On se souviendra qu’à l’occasion de son investiture, le Chef de l’Etat avait déploré, dans son discours inaugural, le caractère ambigu de la constitution, y voyant un danger réel pour l’exercice du pouvoir et la gestion du pays. Pour Pascal Lissouba, la Constitution n’a pas tenu compte de valeurs culturelles du peuple congolais. La notion du partage qui fonde notre société se trouvant escamotée, voire annihilée au profit d’autres considérations de nature à aliéner la conscience national.

Aussi, soucieux du fonctionnement régulier des institutions et pour éviter un déchirement inutile entre acteurs politiques, le Chef de l’Etat avait-il pris l’initiative, après la motion de censure qui emporta le gouvernement Bongho Nouarra, de constituer une équipe où toutes les forces politiques nationales devraient être représentées. En effet, après plusieurs tractations, un Gouvernement d’Union Nationale vit le jour, faisant la part belle à l’Opposition qui détenait 60%, tandis que la majorité Présidentielle y participait à hauteur de 40%. Le feuilleton tourne mal. Certes. Mais cela n’altère en rien la volonté du Chef de l’Etat résolu à trouver une plate-forme capable de réconcilier les cœurs des Congolais.

C’est dans cet esprit que Pascal Lissouba brise le prisme étroit de son bureau pour descendre dans la rue afin d’y rencontrer et écouter les populations. Le peuple congolais qui s’est massivement mobilisé dans les différents arrondissements visités, découvre en cet homme les qualités d’un grand communicateur et les vertus d’un Chef humble, modeste et animé d’un souci constant : le DIALOGUE et la PAIX.

Ces sorties inopinées qui ont mis à mal certains états-majors politiques ont, contre toute attente, baissé d’un cran le climat politique très agité dans tout le pays.

Il va sans dire que le succès de ce forum a rehaussé le crédit du pays à l’échelle internationale. Et six mois après la tenue de ce grand rassemblement, tout le monde peut en faire le bilan. Mais le fait le plus marquant et le plus décisif, c’est l’entrée sans condition de l’Opposition au Gouvernement. Acte historique qui démontre à la fois la hauteur d’esprit et la capacité de l’homme politique congolais de transcender et de faire valoir l’intérêt national au détriment des appétits mesquins. La nomination des Administrateurs-Maires d’Arrondissement, des Chefs de Districts et de PCA, ainsi que celle des Secrétaires Généraux de ces circonscriptions n’ont pas échappé à la règle fondée sur l’unité et la solidarité.

Si au plan politique, des solutions sont déjà perceptibles, il reste que toutes les décisions du forum trouvent un écho favorable par leur application. De sorte qu’à la différence d’autres forums dont les résultats sont tombés dans les oubliettes, le Forum National pour la culture de Paix demeure un moment inoubliable.

Aux hommes politiques d’en faire un livre de chevet et au Gouvernement d’en garantir l’application, le suivi et l’éducation au travers d’une action médiatique de masse. L’année 1995 qui a été déclarée « année de la tolérance » par les Nations Unies servira sans nul doute de tremplin pour la consolidation de ces acquis. Une chose est vraie, ce forum a permis de libérer les consciences de la peur, la frustration et l’intolérance. Le peuple congolais a ainsi obtenu une nouvelle victoire sur lui-même après celle de la Conférence Nationale Souveraine. Une victoire qui s’inscrit dans la marche irréversible de Pascal Lissouba vers l’instauration d’un Etat de droit au Congo.

Puisse les acteurs et protagonistes politiques actuels s’inspirés entre autres de la Conférence Nationale de 1972, de l’historique Conférence Nationale Souveraine de 1990 et des recommandations pertinentes de ce dialogue intercommunautaire pour la paix, la démocratie et le développement durable organisé à Brazzaville du 19 au 23 décembre 1994 sous l’égide de l’UNESCO, évoqué dans cet article, pour envisager dans le CONSENSUS, les voies et moyens propices de sortie à la crise multidimensionnelle qui frappe de plein fouet notre pays, par le DIALOGUE.

Wilfrid Olivier Gentil SATHOUD, activiste politique indépendant.

sathoudwilfrid@yahoo.fr

