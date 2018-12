« Avant qu’ils me mettent sous terre, eh bien…je dois brûler cette terre », Dixit, Denis Sassou Nguesso

Nous sommes en Décembre 1997. Je suis assis dans le salon feutré d’un palais présidentiel d’Afrique centrale, en attente d’une audience avec le maître des lieux. La propreté de l’environnement s’allie à la beauté des meubles rehaussée par la brillance du marbre pour me rappeler les fastes du pouvoir, surtout dans cette partie du continent africain. Soudain un Conseiller du chef de l’État m’appelle et je le suis dans le bureau de son chef où va avoir lieu l’audience. Le Président fait signe à son conseiller lequel s’éclipse et nous laisse tous les deux, l’homme d’État face à l’homme de presse que je suis. Mon audience n’a duré en tout que 5 minutes lorsque mon hôte, contrairement à son habitude change de sujet et son ton se fait plus paternel. Puis il me dit:

«justement, je suis content que vous soyez venu me voir. J’ai une question qui me troque l’esprit depuis que je suis rentré de votre pays le week-end. Comment appréciez-vous les changements intervenus chez vous ? De quel camp seriez-vous ? J’ai entendu des gens parler des gagnants et des perdants ; dans une guerre civile comme celle qui vient de vivre le Congo Brazzaville, y a-t-il vraiment des gagnants et des perdants ? Mon frère Denis Sassou Nguesso a marché sur le sang encore frais de ses concitoyens pour aller occuper le fauteuil présidentiel.»

Il reste un peu pensif, remue sa tête et puis il continue: «le Président Sassou a prononcé cette phrase dont j’aimerais que vous me dites le sens; parce que depuis que je suis arrivé, je pense à ce qu’il m’a dit, et je me pose mille et une questions. Il a dit: ‘les Congolais après m’avoir insultés copieusement pendant la Conférence Nationale Souveraine, m’ont encore donné le pouvoir. Cette fois-ci, avant qu’ils me mettent sous terre, eh bien…je dois brûler cette terre’.

De quelle terre parle-t-il ? Fit mon hôte. Évidemment ce n’est pas la terre du Gabon, du Cameroun, de la Centrafrique, de la R.D.C ou même de l’Angola qui sont les pays limitrophes à son pays qu’il va brûler. Et pourquoi menacer ainsi ses compatriotes et surtout le pays qui lui a tout donné ? Dites-moi, vous qui êtes Congolais, comment va-t-il brûler le Congo et pourquoi ? Pour l’avoir ramené au pouvoir ? Et en quoi faisant ? Comment peut-on avoir le courage de dire de telles méchancetés de ses compatriotes et de son pays ? Votre problème au Congo c’est que vous ne vous aimez pas. Vous aimez plus les étrangers que vos compatriotes. Aucun leader au monde ne tiendrait un tel discours, à l’exception évidemment de mon frère Sassou. Un leader qui aime son pays et ses compatriotes ne dirait jamais des choses pareilles. »

Vingt et un an après que j’ai été mis au parfum de ces menaces, le Congo souffle le chaud et le froid. Mon ancien hôte m’a de nouveau reçu dans son palais il y a une semaine. Le mobilier a changé de couleurs. Mais la propreté des lieux me rappelle ma première visite. Et Monsieur le Président qui, comme à son habitude, n’oublie rien m’a encore demandé : « alors, avez-vous compris le sens de ce qui se passe dans votre pays ? Peut-on libérer un peuple en le privant de jouir des fruits de son sous-sol comme le pétrole ? Cela n’équivaut – il pas à brûler la terre ? J ’ai même ouï-dire que le pétrole onshore du nord du Congo est entré en production ; que mon frère Sassou a fait bâtir un port fluvial à Oyo ; et pire encore, qu’un autre port pluvial et une raffinerie vont être construits plus en amont. Beaucoup de Congolais ne seraient même pas informés de ce pétrole de Loukoléla. Comment peut-on cacher au souverain primaire sa propre richesse que l’on a commencé à exploiter en catimini avec des Blancs ? Le Président Sassou est-il sérieux ? Est-il un homme d’État ?»

S’étant tu un instant, t il reprend son monologue : « Faire tuer ses compatriotes en faisant fermer l’Hôpital Général et en allant mettre toutes les économies du pays en Chine, n’est-ce cela pas une autre manière, parmi tant d’autres, de brûler la terre ? On nous accuse d’être un dictateur, nous disons désormais à notre opposition qu’elle blague parce qu’elle est ici chez nous. Au Congo Brazzaville, elle ne se permettrait pas un langage aussi déplacé. »

Si les murs des palais pouvaient parler, peut-être que nous entendrions pire : pour connaître l’homme, Denis Sassou Nguesso, pour mieux comprendre la tragédie congolaise.

Yvon Charles Ondongo

Diffusé le 06 décembre 2018, par www.congo-liberty.com

