Congo-Brazzaville : un pays en banqueroute financière, candidat pour organiser la Coupe d’Afrique des Nation de Football 2019

Ayant retiré au Cameroun l’organisation de la CAN 2019 pour cause de situation sécuritaire chaotique, d’abord avec les islamistes de Boko-Haram, à laquelle il faut ajouter les manifestations sécessionnistes de la partie Nord et anglophone. La CAF recherche donc désespérément un pays qui pourrait prendre la relève du pays de l’inamovible Paul BIYA.

L’occasion fait le larron, c’est dans ce contexte que le Congo-Brazzaville de Sassou NGuesso se propose d’organiser la CAN 2019 ,pendant que la situation sociale est chaotique. En effet, les fonctionnaires comptent plusieurs mois de salaires impayés , et les retraités autant pour leur retraite , sans oublier les bourses d’étudiants, et les hôpitaux qui sont des mouroirs…

Le Peuple congolais peut crever, peu importe, pourvu que l’égo du tyran de Brazzaville soit satisfait avec des projets stupides et budgétivores ; et Hugues Ngouolondele, beau fils du dictateur et en charge des Sports du gouvernement illégitime de Brazzaville, l’a bien compris !

Peuple congolais, révoltez-vous !

La Rédaction.

Diffusé le 08 décembre 2018, par www.congo-liberty.com