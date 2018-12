Sassou-Nguesso, le Â«Â frÃ¨reÂ Â» dÃ©sorientÃ©.

Il y a quelques mois, circulait sur les réseaux sociaux, un message explicite demandant aux congolais maçons affiliés à la Grande loge Nationale de France(GLNF), obédience à laquelle appartient le dictateur Sassou-Nguesso, de rendre leurs tabliers.

Si une telle démarche peut surprendre, elle peut être compréhensible quant au mauvais usage qui est fait de la franc-maçonnerie par le dictateur de Mpila.

Contrairement à ce qui est relaté ici et là, l’esprit de la franc-maçonnerie est de « rechercher la vérité, l’étude de la morale et la pratique de la solidarité. La franc-maçonnerie travaille à l’amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l’humanité ».

Galvaudé et littéralement édulcoré par le dictateur Sassou-Nguesso, tous ces beaux principes maçonniques volent en éclats et ne font plus rêver. Le gendre de Hugues Ngouolondélé reste un profane qui ne verra pas la lumière.

Tous les initiés s’interrogent quant à l’appartenance de l’assassin du cardinal Emile Biayenda à la maçonnerie. Si les recruteurs de la GLNF avaient été sérieux, le dictateur Sassou-Nguesso n’aurait pas franchi l’étape préliminaire des enquêtes. Et inélucatablement blackboulé lors de son passage sous le bandeau. Malheureusement, que ce soit dans la vie profane ou dans la vie maçonnique, les passe-droits sont légions.

Aujourd’hui, le comportement du dictateur Sassou-Nguesso suscite des interrogations. La franc-maçonnerie ne peut accueillir dans son sein que « des frères libres et de bonnes moeurs ». Or, non seulement le dictateur Sassou-Nguesso ne supporte pas la contradiction, il jette en prison tous ceux qui ne pensent pas comme lui. La liberté d’opinion est un délit, les prisonniers politiques sont plus nombreux à la maison d’arrêt de Brazzavile que les délinquants de droit commun. Comme dans la légende d’Hiram, les mauvais frères existent. L’assassin de Marien Ngouabi en est un.

Idéalement, la franc-maçonnerie « rassemble ce qui est épars ». Le dictateur Sassou-Nguesso s’entoure des siens et divise pour mieux régner. Le pseudo dialogue mis en avant en tête de gondole n’est qu’un leurre de plus pour divertir les congolais, et un alibi pour amadouer les institutions de Bretton Woods. Avec le dictateur Sassou-Nguesso, la franc-maçonnerie s’est fossilisée. Elle est devenue une coopérative de médiocres, un cadavre découpé et qui pue. A l’image de Bakoumine, la franc-maçonnerie est devenue pour le dictateur Sassou-Nguesso, le tiroir-caisse de la campagne électorale de Jean Ping au Gabon pendant que les congolais crèvent, « l’Internationale de la combine ».

Que tous ceux qui s’agitent pour un éventuel dialogue avec le dictateur Sassou-Nguesso le fassent en leurs noms et pour leur égo. Le congolais que fait souffrir le commanditaire des 353 disparus du beach de Brazzaville n’en n’attend rien. Les dialogueurs affamés sont prêts à donner du grain à moudre à celui qui saccage, déshumanise, vide les caisses publiques et mène le Congo à la découpe depuis près de quarante ans. Tôt ou tard, tous félons répondront de leurs turpidudes.

Que peut-on attendre d’un profane qui n’a jamais respecté sa parole, encore moins les écrits sacrés de la Constitution? Seuls quelques naïfs qui ont été faire la manche au Bistrol, Makomé qui s’est ridiculisé dans une video qui lui collera à jamais à la peau, le lion de Makanda qui s’est assis sur ses années de combat et bien d’autres, souhaitent ce monologue moyennant quelques expédients. Malheureusement, le sanguinaire Sassou-Nguesso a perdu toute crédibilité. Son pedigree de criminel a définitivement brisé « la chaîne d’union ».

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 09 décembre 2018, par www.congo-liberty.com

