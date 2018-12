Le Dr Patrice Serge Ganga-Zandzou rÃ©ceptionne un don pour les enfants hospitalisÃ©s Ã  lâ€™hÃ´pital de Roubaix

A l’occasion des fêtes de Noël, le Dr Patrice Serge Ganga-Zandzou, pédiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Roubaix, a réceptionné un don provenant des propriétaires de l’établissement Le Manoir situé à Bailleul dans le Nord de la France.

Ce don composé de jouets était exclusivement destiné aux enfants malades pris en charge dans cet établissement, pour leur procurer des moments de bonheur faisant oublier leurs souffrances.

Ainsi, cette période très particulière de l’année est pour nous également, l’occasion d’avoir une pensée pour l’ensemble des enfants de la planète et en particulier pour ceux du Congo-Brazzaville qui n’auront pas la possibilité de célébrer avec joie ce moment particulier de leur existence. Ayons pour tous ces enfants une pensée affective.

C’est l’occasion pour notre Rédaction de rappeler que la Diaspora congolaise renferme des hommes et des femmes, brillants , travailleurs qui méritent toute notre admiration à l’image du Dr Ganga-Zanzdou et bien d’autres, dont nous devons être fiers et surtout nous inspirer.

