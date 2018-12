Le Congo, une promesse non tenue depuis 60 ans. Par David Londi

Depuis l’ « indépendance-association », forme de fédéralisme déséquilibré proposé par De Gaulle à ses anciennes colonies, le Congo a toujours évolué en petit Etat fédéré qui dispose d’une autonomie constitutionnelle et fiscale mais dont l’essentiel de sa souveraineté : la monnaie et la diplomatie est délégué à l’Etat central qu’est Paris. Même au plus fort du discours « révolutionnaire » du PCT des années 70/80 cette réalité n’a jamais été dépassée. L’indépendance politique et financière, la nation et la devise (Unité, Travail, Progrès) ne doivent pas être regardées comme des données dans ce pays mais des promesses non tenues depuis 60 ans. Tout ceci montre que ce pays vit donc dans une virtualité démocratique depuis 60 ans sur les plans constitutionnel (fidèle réplique de la Constitution française de la Ve rép. non instanciée avec la réalité locale) ; politique (délégation d’une partie de sa souveraineté à la France, clientélisme ethnique et mimétisme des institutions de l’ancienne politique coloniale) ; économie (balance commerciale déficitaire en faveur de Paris, sous-valorisation des ressources due à un patronage par affinités ethniques triomphant au détriment de la méritocratie et non remise en cause des processus hérités de la colonisation) ; culturel (ethnicisation de la culture, introduction de conflits, prétexte pour sa marginalisation dans les politiques de développement, deux langues déclarées nationales qui ne font partie d’aucun programme scolaire …) et intellectuel (répétition des schémas de pensée directement hérités de la colonisation). Même si le français peut se justifier comme langue nationale il n’en demeure pas moins qu’environ 20% de la population ne le parlent ni ne le comprennent (taux d’alphabétisation : 80,91 % – Datapopulation.net (2015)).

De ce fait, le système crée des citoyens à deux vitesses et laisse en rade près d’1/5 de nationaux. Cette virtualité est encore plus marquée sur le plan économique : l

e Congo accède à l’indépendance avec dans sa trousse une monnaie imposée, la fixation de la parité de cette monnaie n’est pas une décision des experts congolais. Les mécanismes de son fonctionnement sont d’origine coloniale. Mais, en retour, le Congo dépose 65 % de ses avoirs en devises dans un compte ouvert auprès du Trésor français. Ce compte dit « compte d’opérations » est géré par le Trésor français qui s’impose en policier de la politique budgétaire de ses « néo-colonies ». La France s’assure ainsi le pouvoir de bloquer toute décision monétaire jugée incompatible avec ses intérêts. Sur le plan de la mixité ethnique, c

e pays avait deux atouts majeurs qu’il a gâchés pour lancer la machine à intégrer : l’Education et l’Armée. Au niveau de l’Education, le système est plus apte à former des spécialistes de la pensée française de l’époque des Lumières et de la période contemporaine que des spécialistes de la pensée locale des mêmes périodes. Qu’a-t-on fait de l’héritage des royaumes du Kongo, de Loango et de TIO [

1

] ?

L’espace mental colonial, n’ayant fait l’objet d’aucune déconstruction après les décolonisations, s’est logiquement reproduit. L’absence de décolonisation des esprits (dans le discours politique, dans les médias, dans les programmes scolaires, etc.) a eu pour effet le maintien du « complexe de supériorité » des élites, remplaçants des Colons, vis-à-vis du peuple et d’ « infériorité » vis-à-vis de l’ancienne puissance coloniale. Habituée à recevoir les ordres et à les appliquer aveuglément, une partie de l’élite est devenue le porte-voix d’un pouvoir aux abois passant par pertes et profits les milliers de victimes de cette dictature par des appels à un nième dialogue : difficiles négociations avec le FMI, suivies des menaces de dévaluation du franc CFA ; convocation à un oral sur la situation du

Pool à Genève devant les instances de l’ONU, le 18 nov. 2018 [

2

]; mises en examen de certains officiers dans l’affaire des « Disparus du Beach » [

3

] ; les « Biens mal acquis » et la marginalisation du dictateur sur le plan international. Ceux-là semblent avoir oublié que la fragilisation de Sassou I a commencé avec l’intervention du FMI, en 1987. Ils entretiennent l’esprit d’impunité qui prévaut dans ce pays depuis 60 ans. On convoque un dialogue et on passe l’éponge. En effet au fil des années, les vrais coupables des crimes contre l’humanité, des assassinats politiques ou financiers n’ont jamais été punis dans ce pays depuis les échecs successifs des procès de Matsokota, Massoueme, Pouabou et Nganzari jusqu’aux séances de lavement de mains malgré des témoignages accablants, à charge contre certains dignitaires encore en activité, pendant la Conférence nationale souveraine. Un système judiciaire performant est pour moi aussi essentiel que le système de santé. C’est l’un des piliers des droits de l’Homme. Car la paix dans notre cœur et notre esprit passe par la justice. Et inversement, l’injustice crée de la souffrance qui, dans la situation du Pool, n’est prise en charge par aucune autorité nationale ou internationale pour un accompagnement moral, psychologique et matériel à quelques exceptions près. Le but de la justice est de réparer le tort fait aux victimes, mais également de punir les personnes coupables de délits pour éviter leurs répétitions et prévenir les récidives. D’où l’importance d’un bon fonctionnement de la justice, chose qui ne peut se faire dans une dictature ou dans une colonie où l’indigène était ravalé au rang d’animal. Mais, à la décharge du Colon, il faut savoir qu’il ne venait pas créer des Etats mais des colonies d’exploitation à administration directe avec des structures correspondantes : une administration pléthorique dimensionnée pour l’AEF (Afrique Equatoriale Française) pour entretenir le système administratif colonial, maintenue comme telle par nos dirigeants successifs; un taux de création d’emplois beaucoup plus important en Métropole que dans les colonies du fait du manque d’industries de transformation locales qui induit une balance commerciale toujours déficitaire en faveur de Paris et un bilan en termes d’emplois négatif [

4

].

La « verticalisation » du pouvoir issue du système colonial avec un « monarque » à la tête de l’Etat engendre logiquement ce genre de problèmes et maintient le pays dans la virtualité politique, économique et diplomatique parce que la corruption du pouvoir est plus facile et les dirigeants ne sont que les serviteurs de l’Etat central, Paris. C’est le premier facteur de risques contre lequel nous devons trouver des parades. Pour l’instant, le Congolais doit savoir qu’il n’est pas abandonné à son dictateur, au-delà des efforts de résistance qu’il doit développer en interne, il existe des organisations internationales (ONU, ONGs, etc.) qui peuvent appuyer sa lutte vers la démocratie et mettre fin à cet état d’impunité des puissants pour des crimes contre l’Humanité. La seule contrainte vient de la nécessité d’une organisation rationnelle des différentes plaintes que nous portons auprès de ces organisations. Cela suppose un travail unitaire sérieux et solidaire de tous les démocrates en amont. Je rappelle aussi que cette communauté internationale ne peut intervenir que si et seulement si une résistance interne se développe dans le pays. « Aide-toi et le ciel t’aidera ». Dans

différents domaines (élections, justice, etc.), les organisations internationales sont de plus en plus actives pour accompagner les Etats dans l’élaboration des politiques visant à établir des institutions stables et correspondant aux « standards internationaux » pour, en retour, donner la possibilité aux citoyens de les contrôler. Des procédures de saisine de ces organisations sont aussi mises en place pour interpeler ou faire condamner des dictateurs criminels. Qu’y-a-t-il concrètement derrière cette idée de « renforcement des institutions » ? Quelles institutions devons-nous solliciter pour faire boucler les auteurs du génocide ? Comment allons-nous procéder ? Passée la phase d’alertes en cours lancée par les différentes publications (livres, articles de presse …), nous devons nous attacher à les consolider par une enquête laborieuse pour amasser le plus de preuves que nous pouvons. Notre démarche s’intéressera ainsi, d’un point de vue « macro », à la sociohistoire de la violence, en tâchant de comprendre comment celle-ci naît et s’organise pour identifier les mécanismes de manipulation et d’instrumentalisation par la dictature des différents acteurs qui interviennent sur le théâtre des massacres afin de produire une expertise et plus largement un savoir « global » sur le fonctionnement du dictateur. Apprenons donc à connaître, à comprendre les mécanismes et les ressorts qui régissent ces organisations pour en saisir le champ d’action et la nature de la contribution qu’elles peuvent nous apporter dans notre combat pour la reconnaissance des génocides. Nous avons des modèles et des méthodes pour le traitement de ce genre de crimes (Arménie, Shoah, Cambodge et Rwanda), sachons les utiliser. Quel est le rôle, le fonctionnement et les compétences de la CPI ?