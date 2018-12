Le FMI et la Banque Mondiale, au Congo, croient toujours au PÃ¨re NoÃ«l !

Par Rigobert OSSEBI

La fin de l’année approche. C’est l’heure des bilans et des vœux. Au Congo, les premiers sont bidons et les seconds, ceux du Dictateur, n’ont aucune chance de se réaliser.

Fort heureusement, de grandes ONG internationales, toujours sollicitées par les mêmes lanceurs d’alertes congolais ou pas, vont dans les prochains jours publier les rapports de leurs enquêtes sur de grands sujets qui ont été déjà traités ces derniers mois et ces dernières années par Congo-Liberty. Les médias internationaux, alors silencieux, vont pouvoir s’en emparer. Rappel à la réalité au pays de tous les mensonges et de toutes les arnaques : celles qui concernaient le Brésil, le Portugal, celles de Washington et de leurs fonctionnaires internationaux intouchables (grâce à leur immunité), celles des pétroliers intervenant au Congo ; celles des constructions qui vont glisser dans le fleuve Congo, celles des fondations bidons pour la « protection-racket de l’environnement », constitueront avec les révélations des dernières saisies en cours, des magots cachés du gang des mafieux-présidentiels, nos cadeaux de Noël – vérités incontournables – sur un pouvoir qui sombrera inéluctablement.

Depuis les vingt et une années du retour au pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso, par les armes et par le sang, ce ne fut qu’une longue descente aux enfers pour la population. L’opulence garantie pour quelques-uns, avec les récents mariages princiers d’un luxe indécent qui se sont déroulés à Brazzaville et à Pointe Noire, aux frais de l’Etat ou grâce à l’argent qui lui a été détourné ; un océan de misère et de pauvreté pour l’immense majorité des Congolais auxquelles elle est condamnée à perpétuité par le même petit clan de prédateurs.

Dans ces mêmes dernières semaines, la France a connu de très graves explosions de violence : la révolte des « gilets jaunes ». A l’origine, la manifestation d’une minorité qui connaitrait une extrême pauvreté. Au pays du Revenu de Solidarité Active (RSA), des allocations familiales, des allocations de soutien familial, du complément familial, du Paje-allocation de base, de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), de l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi), de la Bourse de collège ou de lycée, de l’allocation logement, du chèque énergie, de l’accès au logement social, de l’aide aux personnes, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), sans oublier la formidable sécurité sociale, on est absolument étonnés d’apprendre qu’il existe bien une catégorie de personnes qui subit un triste sort. Emmanuel Macron, toutefois n’a rien volé, tout comme Edouard Philippe, et malgré cela nombreux furent ce qui exigeaient leur démission.

Pourtant, aussi pauvres que soient ces Français, leur misère n’a rien à voir avec la désolation que l’on connait au Congo. Néanmoins le pouvoir du Président Macron a failli vaciller alors que celui de Denis Sassou Nguesso, au mépris de toutes les souffrances qu’il impose à neuf Congolais sur dix, est déjà tourné dans la préparation de sa réélection en 2021. Il est vrai que ce dernier, personnifiant « un pouvoir fort » dont les pays africains ne pourraient se passer, est soutenu dans cette logique par de nombreux responsables français avec leurs homologues européens. Alors, si la France a tremblé à cause de 100 ou 200.000 gilets jaunes, qu’en sera-t-il, lorsqu’il s’agira de la révolte de centaines de millions d’Africains affamés par les pouvoirs forts qu’on veut encore leur imposer ? Quelle frontière pourra leur résister ?

Ce monde finira-t-il par se réveiller et par ouvrir les yeux ? Il est encore temps pour le FMI, comme d’ailleurs pour la Banque Mondiale, de révéler l’ampleur du désastre économique et financier congolais. Dans un communiqué du 10 décembre dernier, le FMI entretient, à tort, l’espoir d’un changement de comportement au Congo grâce à de pseudo-efforts : « La réunion a été l’occasion d’une discussion ouverte et constructive sur les progrès réalisés et les défis à venir dans la mise en œuvre de la stratégie adoptée par les pays de la CEMAC et soutenue par les institutions régionales en réponse à la forte baisse des prix du pétrole de 2014. Cet effort est actuellement soutenu par le Fonds monétaire international à travers les programmes qu’il appuie dans quatre des six pays de la CEMAC. Des efforts sont en cours pour conclure des programmes soutenus par le FMI avec les deux pays restants. »

A l’issue de la réunion, Mme Lagarde la General Manager du FMI, a fait la déclaration suivante : « Mes discussions avec les membres de la délégation de la CEMAC ont porté sur les progrès accomplis et les défis à venir dans la mise en œuvre de la stratégie régionale pour restaurer la soutenabilité interne et externe de la CEMAC. Nous avons convenu que les efforts ont permis de prévenir une crise plus profonde, mais qu’une mise en œuvre vigoureuse des programmes au niveau des pays, combinée avec le soutien des institutions régionales est nécessaire pour le succès de la stratégie.

J’ai noté avec satisfaction l’engagement des autorités de la CEMAC, à tous les niveaux, sous l’autorité des Chefs d’Etat, à mettre en œuvre des politiques vigoureuses et des réformes en profondeur, cruciales pour le succès des programmes soutenus par le FMI dans le court et le moyen terme. »

On ne voit pas de quel effort, ni d’une quelconque fin de dérive habituelle dont pourrait se réjouir Madame Lagarde. Denis Sassou Nguesso ne rompra jamais avec aucune de ses pratiques financières criminelles ! D’ailleurs Yaya Moussa, l’ancien Représentant Résident du FMI, jouerait encore le missi dominici entre le gouvernement congolais, qu’il conseille dans les négociations, et les équipes du FMI à Brazzaville. Le Camerounais voit son action renforcée par un ex-Directeur des Opérations de la Banque Mondiale, Eustache Ouayoro. Ce dernier, un natif de la Côte d’Ivoire, s’est établi à Brazzaville depuis son éviction du poste de D.O. de la R.D.C.

Néanmoins, aucune recommandation tant du FMI que de la Banque Mondiale n’a été suivie d’effet. Rien de concret ne sera apporté au crédit du Congo, même si le FMI de Madame Lagarde, après celui de Dominique Strauss Kahn, persiste et signe de faux rapports concernant la dette congolaise : des contentieux réels et définitifs sont encore minorés ou ignorés.

Toutes ces manœuvres obscures ne sauraient perdurer lorsque les rapports annoncés en introduction seront publiés. Il faudra bien que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso réalise enfin son absolue incompétence et qu’un véritable sauvetage du Congo soit mis entre de bonnes mains après un dialogue inclusif et la libération de tous les prisonniers politiques.

Rigobert OSSEBI

