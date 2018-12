Plans de sauvetage du FMI et affaires de corruption Ã  Brazzaville par Global Witness

Comme Congo Liberty l’avait laissé entendre, il y a deux jours. Une première bourrasque médiatique vient de s’annoncer avec la publication d’un nouveau rapport de Global Witness intitulé, et c’est tout un programme : « PLANS DE SAUVETAGE DU FMI ET AFFAIRES DE CORRUPTION À BRAZZAVILLE. ENI, Total et un ancien représentant du FMI en partenariat avec un intermédiaire au cœur d’un scandale de corruption. »

Quelle joie et quel bonheur de voir GLOBAL WITNESS, une quinzaine d’années après « TIME FOR TRANSPARENCY » de Sarah Wykes (pour le Congo), renouer avec ses grandes enquêtes sur la dictature congolaise. Quelle satisfaction de lire ce dernier rapport. Au-delà du contenu, ce sont bien les compagnies pétrolières et le Fonds Monétaire International qui ont été mis dans la ligne de mire de l’ONG pour leurs relations avec le repaire de bandits (bien plus qu’un Etat) qu’est le Congo Brazzaville du dictateur et tyran Denis Sassou Nguesso !

Il est très intéressant d’y découvrir que TOTAL avait reconnu, auprès de Global Witness, qu’elle savait que José Veiga et Yaya Moussa étaient tous deux associés dans la création de Kontinent LLc, actuellement partenaire sur de nombreux champs pétroliers.

Veiga et Moussa sont également associés dans la BAIC (Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce) à Cotonou.

Cela nous surprend d’autant plus que TOTAL ne pouvait ignorer alors que José Veiga était un partenaire douteux dont le parcours judiciaire avait été largement détaillé par Congo Liberty dès le 04 avril 2015 dans l’article « Le Sorcier portugais de Denis Sassou Nguesso : Antonio José da Silva dit José Veiga » qui avait beaucoup inspiré la presse portugaise. José Veiga le « sorcier portugais » (et non le « magicien » comme il est dit dans le rapport en français de GW) qui sortait des sacs remplis d’argent du petit avion qu’il empruntait pour rentrer au Portugal.

Il est clair aussi que la participation de Kontinent dans des permis au Congo ne répond pas au « contenu local » ; Moussa étant Camerounais et José Veiga d’une nationalité congolaise de circonstance… !

Toujours est-il que nous sommes qu’au début d’une grande enquête de Global Witness. Déjà publiée en Anglais, Français, Portugais et Italien, elle touchera sans nul doute Asperbras et ENI avec leurs réseaux de corruption généralisée. Quant à TOTAL et PERENCO (le recycleur des affaires tordues de Likouala SA à Tchibeli-Tchendo-Tchibouela) il est évident qu’elles seront largement servies après cette copieuse mise en bouche. Nous sommes Totalement dans la description d’une association de malfaiteurs…

Yaya Moussa, malgré toutes les plaintes auprès du Bureau d’Ethique et du Bureau des Affaires internes du FMI, à Washington, est resté intouchable. Mieux, il semblerait que Yaya Moussa, auprès de l’institution internationale, ait été béatifié de son vivant, bien avant que notre très regretté Cardinal Emile Biayenda ne le soit par le Vatican. Il est sûr que personne ne veut se tirer une balle dans le pied pour mettre, encore plus, en doute l’effacement frauduleux de 5 milliards de dollars (Global Witness ne reconnait que 2 milliards de dollars) dont 2,7 milliards d’euros rien que pour la France, dont a bénéficié la dictature congolaise en 2010.

Avant de convier nos lecteurs à prendre connaissance du dernier rapport de Global Witness nous leur offrons le contenu d’un lien hypertexte qui a été effacé du site de la grande major pétrolière française : d’un processus de renouvellement à la mi-2015. C’est dire l’embarras de TOTAL !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 18 décembre 2018, par www.congo-liberty.com

Plans de sauvetage du FMI et affaires de corruption à Brazzaville ENI, Total et un ancien représentant du FMI en partenariat avec un intermédiaire au cœur d’un scandale de corruption

D’après notre dernière enquête, deux grandes compagnies pétrolières européennes et un ancien représentant du FMI ont entretenu des relations d’affaires avec un intermédiaire se trouvant au cœur d’une enquête portugaise pour corruption.

