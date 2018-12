Congo Ã  deux vitessesÂ : des mariages princiers chaque semaine chez les Nguesso et misÃ¨re gÃ©nÃ©ralisÃ©e pour les Congolais

Définitivement les achats d’armes, pour le maintien du calme intérieur, seront toujours en tête des dépenses publiques, officielles ou pas. Quant aux mariages et, au sens le plus large, la jouissance des Nguesso, ils et elle sont leur préoccupation première : l’unique raison de vouloir à tout prix conserver leur pouvoir, notamment grâce à toutes les armes qu’ils accumulent. Les événements qui se sont déroulés, au Congo le samedi 22 décembre 2018, en sont un témoignage.

Ce jour-là, l’amour et de pétrole s’étaient retrouvés lors d’un dernier mariage, celui de Teddy Christel Sassou Nguesso, le Directeur Général de la SNPC Distribution ; comme ce fut le cas pour le mariage précédent, celui de Yoan Gandzion avec Antonella Goma, petite fille du couple dictatorial. Cette dernière union avait cependant, entre autres parfums des « tonnes » de fleurs blanches importées pour l’occasion, celui de l’alliance matrimoniale entre le négoce pétrolier incarné par Yoan Gandzion et le pouvoir politique incontestable de la grand-mère de la mariée. « Savoir-faire » lui aussi incontestable du jeune marié qui est au centre de l’affaire GUNVOR avec son cousin germain Denis Christel Sassou Nguesso. Un mariage qui conjugue décidément toutes les alliances…

Alors, pour préserver tous leurs avantages, rarement petits, souvent très grands pour aller toujours plus profondément dans le pillage, le pouvoir assassin n’a d’autre choix que de tuer encore. Pendant que les pétroliers Denis Christel et Teddy Christel, et autres barons noceurs du pouvoir, festoyaient allègrement, la répression sévissait à Gamboma. Un collégien de 18 ans, Olatsiala Méé, a été assassiné dans une cellule de la gendarmerie de la ville. Le jeune avait été interpellé la veille, le vendredi 21 décembre, suite à une bagarre à son collège.

Olatsiala Méé a rejoint la très longue liste des martyrs que le pouvoir des Nguesso écrit du sang des Congolais. Les plus récemment inscrits furent les treize jeunes torturés et assassinés en juillet dernier au commissariat de Chacona et dont la pseudo-justice congolaise prétend juger les présumés coupables ; alors que les prisons du pouvoir sont pleines d’innocents ou de détenus sans jugement.

Au lever du jour, la nouvelle du décès du jeune collégien s’était répandue dans la ville. Gamboma, collégiens en tête, s’était soulevée. Les bureaux de la direction du collège ont été incendiés ainsi que ceux d’autres services. Des barricades ont été érigées et des pneus brûlés sur la nationale 2 qui passe au centre de Gamboma.

La ville ne disposant pas de morgue les gendarmes avaient déposé la dépouille de la victime à l’hôpital de Gamboma. Les élèves l’ont alors ramenée à la Gendarmerie qui a riposté par des tirs en l’air et des bombes lacrymogènes. En fin de journée, la ville était redevenue calme, les parents avaient accepté de reprendre le corps de leur enfant assassiné. Deux personnes auraient été blessées par balle.

La dictature congolaise a une double face hideuse. La première est celle d’un clan de jeunes et de moins-jeunes qui s’accaparent toutes les ressources d’un Etat pour tenter de satisfaire un appétit incommensurable de luxe, de richesses, de fêtes et de dépenses inutiles dans la haine et le mépris d’autrui : le Peuple congolais. La seconde est celle d’une opposition « officielle » dans un mercato permanent d’achats, de rachats et d’enchères en faveur de celui qui trahira le mieux le Peuple congolais, sa région, son propre village voire sa propre famille.

Le clan des Nguesso a au moins la franchise d’étaler sans vergogne les fruits de ses pillages, de ses contrats léonins dans les domaines du pétrole ou des grands travaux qui seront érodés prématurément ou noyés dans le fleuve Congo. Ce gang, bien plus que ce clan, ne serait rien sans l’aval silencieux d’une opposition « prétendument officielle » ou tacitement acquise : celle qui appelle le tyran et son épouse « papa et maman » ; celle qui se vautre dans la couche de JDO ou de Jean-François Ndengué après avoir léché les bottes du tyran comme celle qui se gave des os qu’on lui jette, ou celle qui espère recevoir des miettes dans les couloirs de l’Hôtel Bristol à Paris.

Le Congo n’est pas malade de sa dictature mais d’une opposition qui a été de tout temps gangrenée. Les opposants de valeur et parfois de grande valeur ont été neutralisés, sacrifiés voire éliminés par un environnement corrompu secrètement acquis à la secte d’Oyo. Depuis les assassinats de 1977 dont ceux de Marien N’Gouabi, de Massemba Debat et du Cardinal Biayenda, et ceux très nombreux que notre pays a connu depuis, (la guerre de reconquête du pouvoir de 1997, les Disparus du Beach, les explosions du 4 mars 2012, les jeunes torturés-assassinés de Chacona et maintenant la dernière victime de Gamboma), comment comprendre le silence d’une opposition auto-muselée, sinon qu’elle a la bouche pleine, pendant que la population sujette à toutes les répressions crie famine ?

Comment comprendre également qu’aucune contestation organisée n’ait vu le jour au Congo, dans la très grave crise financière que traverse le pays, à l’encontre des voleurs, leur chef en tête, qui l’ont ruiné pour une troisième fois ? Pour se permettre de crier au voleur, encore faut-il n’avoir jamais reçu dans sa poche une pièce en or signée Denis Sassou Nguesso ! Et l’opposition éclatée de la diaspora qui se déchire encore plus pour s’accaparer le mérite du blocage du Plan de Sauvetage du FMI, sans pour autant que le dictateur n’ait eu besoin de corrompre quiconque !

Pathétique opposition d’un pays ou chaque habitant a l’ambition d’en devenir président et, plutôt que de s’unir à son voisin et ses voisins, préférera connaitre, toute sa vie durant, que la misère imposée par une même bande de brigands.

En 1938, devant la Chambre des Communes en réponse aux accords de Munich signés par le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, Winston Churchill avait déclaré : « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre ! »

Il est grand temps pour le Congo de sortir du déshonneur dans lequel les Congolais ont été jetés par un homme au pouvoir depuis quarante ans, aidé par une pseudo-opposition qu’il manipule à sa guise. Le déshonneur également c’est l’appauvrissement TOTAL que connait la population alors que la production pétrolière atteint des sommets.

Il faut en finir avec ce Congo à deux vitesses, celui d’un Congo dans l’extrême pauvreté et d’un Congo de quelques centaines de personnes dans une richesse insolente, aidées par des structures étrangères complices qui les assistent, sinon les encouragent, dans leurs crimes. Les scandaleuses révélations de la presse italienne, de ce weekend, sur les affaires de Madame Descalzi au Congo devraient plus encore précipiter la fin de ce système.

Rigobert OSSEBI

